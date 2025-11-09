Así de fácil es solicitar la devolución de saldo a favor de créditos Icetex antes de concluir el 2025

Existen dos tipos de garantía en Icetex: la desmaterializada en formato electrónico y la física en papel - crédito Icetex

Las personas que han pagado sus créditos educativos con Icetex y cuentan con un saldo a favor —es decir, sumas de dinero abonadas en exceso respecto a la obligación— pueden gestionar la devolución de ese dinero, así como la entrega de garantías asociadas al préstamo.

De acuerdo con el Icetex, estos procesos, regulados por la normativa vigente, buscan brindar mayor seguridad y transparencia a quienes tienen relaciones crediticias con la entidad. La garantía, en términos generales, es un contrato cuyo objetivo es dotar de mayor seguridad al cumplimiento de pagos vinculados a una deuda. Existen dos modalidades de garantía: la garantía desmaterializada y la garantía física.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La garantía desmaterializada corresponde a un título valor con contenido crediticio, elaborado en formato electrónico conforme a la Ley 527 de 1999. Este documento registra una promesa incondicional de pago, firmada digitalmente y destinada a una persona beneficiaria en un plazo determinado. Su circulación se realiza mediante la anotación en cuenta, lo que facilita la gestión y el seguimiento digital de las transacciones.

El proceso de devolución de dinero y entrega de garantías en Icetex está regulado para mayor seguridad y transparencia - crédito Infobae/Icetex

Por su parte, la garantía física es un documento contable en papel, en el que la persona suscriptora se compromete incondicionalmente a pagar una suma específica de dinero a favor del beneficiario o tenedor, en un término concretado contractualmente.

En el caso de la devolución de saldo a favor, se trata de la gestión realizada por Icetex para entregar los dineros pagados en exceso a la deuda de un crédito educativo. Este reembolso puede solicitarse por parte del titular del crédito, o, en caso de no poder hacerlo personalmente, a través de un tercero debidamente autorizado mediante poder o autorización escrita.

Según información oficial, el trámite para solicitar la devolución del saldo a favor es sencillo y rápido. Para iniciar el proceso, el usuario debe ingresar al portal web de Icetex, ubicarse en la opción Créditos, Pagos, Devolución, Saldos a favor y Garantía, y consultar con el número de identificación si aparece en el listado de beneficiarios potenciales. Si se confirma la presencia en el listado, el siguiente paso consiste en ingresar a la sección de aplicaciones de la entidad utilizando usuario y contraseña.

La devolución de saldo a favor puede ser solicitada por el titular del crédito o por un tercero autorizado - crédito Colprensa

Una vez dentro, se debe hacer clic en el apartado de Solicitudes, seleccionar “Saldo a favor y devolución de garantía” y elegir la alternativa deseada. Al finalizar, la plataforma otorgará un número de caso que servirá como referencia para hacer seguimiento al proceso.

Para quienes cuentan con un crédito vinculado a un fondo en administración, la solicitud debe realizarse a través de la ventana digital pqrs, eligiendo el tipo de petición correspondiente y adjuntando tanto los datos personales como la certificación bancaria con la información de la cuenta en la que se espera recibir el desembolso. Los usuarios con crédito TAE (Título de Ahorro Educativo) deben radicar la petición mediante correo electrónico dirigido a cartera@icetex.gov.co.

Es importante tener en cuenta que la respuesta a cualquier gestión de devolución de saldos a favor o garantías puede demorar hasta un máximo de 60 días calendario. Por ello, Icetex recomendó no dejar pasar la oportunidad de reclamar los recursos que legítimamente corresponden, pues el trámite ha sido diseñado para ser ágil y seguro.

El trámite de devolución de saldos a favor en Icetex se realiza a través del portal web y es sencillo y rápido - crédito Icetex

En cuanto a la situación específica de los deudores solidarios que requieren únicamente la devolución de las garantías, la entidad aclara que no es necesario solicitar el endoso. El endoso está previsto primordialmente para transferir la titularidad o los derechos de dominio sobre el documento o para adelantar acciones legales entre obligados solidarios. Así, la devolución puede realizarse directamente a quien corresponda, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la entidad.