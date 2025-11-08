Colombia

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Pedro Sánchez entregó un balance tras el atentado registrado en Tunja y pidió la ayuda de la comunidad para encontrar a los responsables

El ministro Pedro Sánchez afirmó
El ministro Pedro Sánchez afirmó que el ELN ya no es una guerrilla, sino una organización terrorista - crédito Montaje Infobae (FuerzasMilitares/RedesSociales)

Debido al atentado terrorista registrado en Tunja el 8 de noviembre, diferentes sectores se han pronuciado para rechazar el accionar que ha tenido el Ministerio de Defensa para combatir a los grupos armados en el país.

Es por ello que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, además de entregar un balance sobre lo registrado en la capital de Boyacá, también se pronunció para indicar que los grupos armados como el ELN (señalado como responsable del atentado), el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc son consideradas “organizaciones terroristas” a las que se les debe combatir bajo ese criterio.

En diálogo con BluRadio, Sánchez indicó que, a pesar de los comunicados en los que afirman ser una guerrilla con fines políticos, el accionar del ELN demuestra lo contrario.

El ELN demuestra una vez más lo que es, una organización terrorista. Abandonaron una volqueta con 24 cilindros en inmediaciones del Batallón Bolívar. Lamentablemente, esas cargas se activaron y cayeron dentro del batallón”.

Pedro Sánchez arremetió contra el
Pedro Sánchez arremetió contra el ELN, a los que llamó una "organización terrorista" - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Al hablar sobre el atentado, reveló que todos los artefactos explosivos no fueron detonados, sino que este proceso se sigue realizando por parte de uniformados especializados en el tema.

Algunas de ellas estallaron, otras permanecen activas, el reporte que tengo es que desactivaron algunas, evitamos víctimas mortales, solo heridos que no revisten gravedad”.

Como respuestas inmediatas, anunció que se llevará a cabo un consejo de seguridad en Tunja y otro a nivel regional entre los comandantes de las diferentes unidades.

“A raíz de ello, ordenamos dos líneas, la primera a nivel regional, se va a adelantar una reunión de seguridad para prevenir más atentados terroristas. La segunda es un consejo extraordinario, en donde ya se encuentra nuestra cúpula”.

La cúpula militar se reunió
La cúpula militar se reunió con el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov - crédito Fuerzas Militares

Pedro Sánchez reafirmó que se ofrece una millonaria recompensa para prevenir atentados terroristas, sin sumar el pago de 100 millones de pesos que recibirá la persona que revele información de importancia para detener a las personas que abandonaron la volqueta con los explosivos en Tunja.

“De la mano del gobernador y el alcalde vamos a revisar que paso y vamos a ir detrás de ellos. Ofrecemos una recompensa de 200 millones de pesos para evitar cualquier atentado terrorista en Colombia”.

El ministro de Defensa reafirmó que “el ELN, al igual que el cartel de las disidencias o el Clan del Golfo, quieren afectar al pueblo colombiano con terrorismo”, y puntualizó al indicar que se organizará una estrategia por regiones para que los mecanismos de prevención sean más eficientes.

“A nivel del ministerio tenemos organizado el territorio por regiones, para que los mandes militares y policiales compartan alertas y tomen reacciones. Estamos haciendo el trabajo, la clave de la operación es la inteligencia y la información, promovemos recompensas. Me solidarizó con los boyacenses y le digo al pueblo colombiano que tenemos que estar más juntos que nunca”, puntualizó.

Consejo de seguridad se adelanta en Tunja

Altos mandos de las Fuerzas
Altos mandos de las Fuerzas Militares viajaron a Tunja tras el atentado terrorista por parte del ELN - crédito Fuerzas Militares

Tras llegar a Tunja, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, compartió una serie de fotografías en su cuenta de X, que acompañó con un mensaje para los cabecillas del ELN, a los que les anticipó que serán “neutralizados”.

“He ordenado incrementar la contundencia operacional, bajo la conducción de los comandantes en la región, contra las estructuras del ELN que delinquen en la zona; sus cabecillas y mandos criminales serán neutralizados y puestos a disposición de la justicia por las cobardes acciones cometidas contra la población y la fuerza pública. Capacidades diferenciales de inteligencia ya están desplegadas para identificar, ubicar y afectar a los responsables”, escribió el comandante de las Fuerzas Militares en X.

El comandante de las Fuerzas
El comandante de las Fuerzas Militares prometió capturar a los responsables del atentado terrorista en Tunja - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

