Estos son los cortes de la luz del sábado 8 de noviembre en Santander

Este sábado 8 de noviembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano y las veredas El Cuarenta, El Toboso, Cañaverales, La Fortuna, Alto Cirales, Delicias Alto, Delicias Bajo, El Vergel, Honduras Alto, Honduras Bajo, La Victoria y Quinal Alto.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de las calles 67,68 y 69 entre carreras 11 hasta la 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Tax Pipatón S.A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Palmar sectores de las carreras 48 y 49 con calle 36C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Ciudadela Pipatón sectores de la calle 74 con carreras 34C y 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Villas de San Patricio, Brisas del Mutis, Balcón de la Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Pueblo Nuevo sectores de las calles 59 y 60 con carrera 15B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Campo Alegre sectores de las calles 50 y 50A con carreras 34K, 34L y 34M.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 18 50 25 Edificio Barrio Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio 9 de abril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Feria sectores de las calles 65 y 66D con carrera 36B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 61 15B 24 Edificio Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano sector de la calle 54 con carrera 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Sinagoga Baja, Sinai y San Salvador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Nueva Granada e Instituto Gabriela Mistral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano algunos sectores de la carrera 34 con calle 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de las calles 67,68 y 69 entre carreras 11 hasta la 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Los Laureles y algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio Argelia sectores de la calle 13 con carreras 15,16,17 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda, Villa Eva y Barranco Colorado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Borrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caracol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Jose Antonio Galán sectores de las carreras 25,26 y 27 con calles 3 Sur y 4 Sur.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arbol Solo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Los Alpes, Nueva Granada, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Rancho Grande, Rio Sucio De Los Andes, Sabanales, Trochas Al Medio, Villa De Leyva, Vista Hermosa, así como sectores de Alto Cirales, Diviso De Los Andes, El 27, Caño Doradas, El Toboso, La Victoria, San Luis y Santo Domingo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 05:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Alto Cascajales, Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cabecera De Rio Sucio, Cirales, El Centenario, El Control, El Danto, El Edén, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio, El Indio Bajo, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Honda, La Laguna, La Pitala, La Salina y Los Aljibes.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 05:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taguales Y Marcito.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 05:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas El Danto, Indio Bajo y sectores de Palo De Cuches y El Hoyo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 05:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano y las veredas El Cuarenta, El Toboso, Cañaverales, La Fortuna, Alto Cirales, Delicias Alto, Delicias Bajo, El Vergel, Honduras Alto, Honduras Bajo, La Victoria y Quinal Alto.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y Los Alpes.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 05:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Porvenir, La Pava, Alto Tesorito, Indostan, Alto Minero y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.