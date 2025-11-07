Colombia

Resultados de la Lotería del Quindío jueves 6 de noviembre de 2025: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería del Quindío

Guardar
Para participar en la Lotería
Para participar en la Lotería del Quindío se necesitan al menos 3 mil pesos (Infobae)

La Lotería del Quindío difundió los números ganadores de su último sorteo realizado este jueves 6 de noviembre de 2025.

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman $9.600 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 6 de noviembre de 2025.

Número del sorteo: 2988

Premio mayor

Conoce cuál fue la balota
Conoce cuál fue la balota completa del último sorteo que realizó la Lotería del Quindío (Infobae)
  • 9 0 9 9 Serie: 119

Seco de $300 millones

  • 2 9 7 0 Serie: 040

Seco de $200 millones

  • 8 8 4 3 Serie: 013
  • 6 3 9 3 Serie: 161

Seco de $100 millones

  • 8 8 7 0 Serie: 189
  • 5 6 9 6 Serie: 051
  • 2 2 2 9 Serie: 141

Seco de $50 millones

  • 2 8 8 4 Serie: 067
  • 5 2 3 6 Serie: 171
  • 5 2 2 2 Serie: 122
  • 4 4 2 2 Serie: 076
  • 5 0 9 0 Serie: 119
  • 6 3 3 9 Serie: 094
  • 7 6 2 9 Serie: 107
  • 4 9 5 0 Serie: 088

Seco de $20 millones

  • 3 8 5 2 Serie: 103
  • 6 0 6 8 Serie: 091
  • 7 2 8 7 Serie: 144
  • 7 5 2 6 Serie: 030
  • 1 1 0 5 Serie: 008
  • 7 5 2 8 Serie: 126
  • 5 3 6 4 Serie: 072
  • 7 5 6 6 Serie: 003
  • 9 2 7 0 Serie: 069
  • 3 1 0 9 Serie: 094

Seco de $10 millones

  • 8 7 5 6 Serie: 028
  • 3 2 5 6 Serie: 054
  • 3 5 4 3 Serie: 024
  • 1 6 6 5 Serie: 149
  • 9 1 7 2 Serie: 114
  • 9 3 2 4 Serie: 151
  • 9 1 9 7 Serie: 058
  • 7 2 4 0 Serie: 136
  • 7 7 1 8 Serie: 046
  • 4 6 3 6 Serie: 043
  • 2 3 9 7 Serie: 136
  • 3 3 4 8 Serie: 165
  • 0 2 0 1 Serie: 116
  • 6 5 1 0 Serie: 068
  • 2 2 7 0 Serie: 178
  • 8 4 8 8 Serie: 034
  • 4 1 3 8 Serie: 156
  • 3 5 8 4 Serie: 047
  • 5 2 3 6 Serie: 156

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La Lotería del Quindío solo realiza un juego a la semana, todos los jueves después de las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Plan de premios de la Lotería de Quindío

La Lotería del Quindío ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Quindío?

Los premios de la Lotería del Quindío están sujetos a dos impuestos principales que se retienen automáticamente al momento del pago. El primero es un impuesto del 17% sobre el valor del premio, que corresponde a un gravamen especial para ganadores de sorteos de lotería.

El segundo es una retención en la fuente del 20%, la cual se aplica a los premios que superan un monto mínimo establecido por la Dian (alrededor de 48 UVT o unos 2.259.120 pesos para 2024). Esto significa que el ganador no recibe el valor total anunciado, sino el neto después de estas deducciones.

Además de estos dos descuentos principales, puede aplicar también el impuesto conocido como 4x1000, el cual afecta las transacciones financieras cuando el premio es depositado o transferido, aunque está próximo a ser eliminado para ciertos ingresos bajo ciertos límites.

También es importante que el premio ganado se declare en la declaración de renta anual como una ganancia ocasional, lo cual puede influir en la carga tributaria total del ganador según su situación fiscal personal.

Claves para jugar y ganar en la Lotería del Quindío

Entre las claves para aumentar las posibilidades está la adquisición responsable de billetes o fracciones, revisar detalladamente cada número y conservar el billete original en buen estado.

El tiempo para reclamar premios es de un año desde la fecha del sorteo y para premios mayores es indispensable presentar el billete original con los datos firmados y documentos de identificación. Además, confirmar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar errores o fraudes es fundamental.

La Lotería del Quindío está regulada y fiscalizada para garantizar transparencia y seguridad en su operación. Comprar en puntos autorizados y mantener el recibo o billete seguro es clave para poder cobrar cualquier premio ganado.

También, conocer el plan de premios, incluyendo premios secos y aproximaciones, ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los beneficios y maximizar las oportunidades de éxito en cada sorteo.

Temas Relacionados

Lotería de Quindíocolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

El Salvador vs. Colombia EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El partido por el Grupo G, que se juga el 7 de noviembre en Doha, a partir de las 7:30 a. m, puede definir la clasificación de la selección nacional a la siguiente fase

El Salvador vs. Colombia EN

Detectan más de 12.000 elementos bélicos con manejo irregular en fábrica de Indumil: municiones obsoletas, armas no fundidas, duplicadas y dadas de baja

El informe oficial advierte sobre riesgos penales y de seguridad nacional tras el hallazgo de material fuera de control en la industria militar colombiana

Detectan más de 12.000 elementos

San Ernesto y el santoral completo de este viernes 7 de noviembre

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

San Ernesto y el santoral

Efemérides 7 de noviembre: nacimiento de Hongjoong y otros personajes

Hechos diplomáticos, conflictos y logros individuales ocurridos en este día ilustran cómo fechas singulares pueden condensar procesos de cambio

Efemérides 7 de noviembre: nacimiento

Golpe al Tren de Aragua: cayó en Colombia ‘Munra’, considerado el principal coordinador de rutas de narcotráfico, tráfico de armas y financiador de la organización

El supuesto delincuente, detenido en Cartagena (Bolívar), tenía circular de búsqueda internacional emitida por la Interpol en 196 países, por su peligrosidad

Golpe al Tren de Aragua:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Valka rompe el silencio y

Valka rompe el silencio y aclara su salida de ‘La casa de Alofoke’: “Nunca he sido manipulada por nadie, jamás”

Jorge Rausch generó molestia en Carolina Sabino durante ‘MasterChef Celebrity’, y ella respondió: “Mal gusto tu comentario en este momento”

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Tía de Alejandra Villafañe hizo duro pronunciamiento contra Raúl Ocampo: así reaccionaron las redes sociales

Deportes

El Salvador vs. Colombia EN

El Salvador vs. Colombia EN VIVO fecha 2 del Mundial Sub-17, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Comparan a Luis Díaz con Willington Ortiz, leyenda de la selección Colombia: “Se está acercando”

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”

Millonarios perdería a Leonardo Castro por lo que queda de 2025: esta es su lesión y el reemplazo ante Envigado

Directivos del fútbol colombiano vuelven a traicionar a los jugadores: se negaron a firmar acuerdo laboral