Colombia

Golpes, gritos y jornadas de 100 horas: así se forman los futuros médicos en Colombia, según un estudio de la Anir

Un informe de la Asociación Nacional de Internos y Residentes reveló 163 denuncias de maltrato en hospitales y universidades del país. Las agresiones van desde humillaciones y sobrecarga laboral hasta casos de acoso sexual y discriminación

Guardar
El informe de la Asociación
El informe de la Asociación Nacional de Internos y Residentes revela 163 denuncias de maltrato en la formación médica en Colombia - crédito Cuartoscuro

La conversación sobre las condiciones de quienes se forman para ejercer la medicina en Colombia volvió a tomar fuerza este año. Aunque el tema se instaló lentamente en la opinión pública, su verdadera dimensión apenas comienza a hacerse visible gracias a estudios recientes que sistematizaron voces que, por mucho tiempo, permanecieron en silencio.

Uno de esos esfuerzos proviene de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), que presentó el informe Maltrato en la formación médica: caracterización de denuncias en estudiantes de pre y posgrado en Colombia. La investigación reúne 163 reportes recopilados en 11 ciudades, un municipio y 32 universidades, y expone cómo el maltrato se volvió parte del paisaje cotidiano para muchos estudiantes de medicina, residentes e incluso profesionales en formación de áreas como odontología y fonoaudiología.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Bogotá concentra la mayoría de
Bogotá concentra la mayoría de los casos de maltrato en estudiantes de medicina, con 103 denuncias registradas en universidades y hospitales - crédito Colprensa

Los autores, Cindy Rodríguez, Juliana Moreno y Gabriel Martínez, insistieron en que los casos documentados no responden a disputas individuales ni a instituciones específicas, sino a una estructura académica que reproduce castigos, silencios y jerarquías rígidas. En ese contexto, la muerte de la médica residente Catalina Gutiérrez Zuluaga, ocurrida en 2024 durante sus turnos de formación, marcó un punto de quiebre. Su fallecimiento evidenció la urgencia de hablar de jornadas que pueden superar las 100 horas por semana, de la presión constante por el desempeño y de la falta de acompañamiento psicológico.

El estudio clasificó las denuncias por tipo de agresión, programa académico y especialidad. Los casos más frecuentes se relacionan con maltrato verbal (124), violencia psicológica (123) y sobrecarga laboral (64). También se registraron episodios de violencia basada en género (20), maltrato físico (12), acoso sexual (11), discriminación por motivos étnicos, de orientación sexual o lugar de origen (5), y acoso laboral directo (2).

Las cifras dejan ver una concentración geográfica clara. Bogotá registró 103 denuncias; Cali, 17; Medellín, 15; y el resto se distribuye en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Neiva, Pereira, Manizales, Tunja y Popayán. La mayoría de los hechos se presentó en programas de especialización quirúrgica (89 casos) y médica (59).

El maltrato verbal, la violencia
El maltrato verbal, la violencia psicológica y la sobrecarga laboral son las formas de agresión más reportadas por los estudiantes de medicina - crédito Colprensa

Entre las especialidades más mencionadas están Pediatría (16 denuncias), Ginecología y Obstetricia (16), Cirugía General (15) y Ortopedia (11). A estas se suman Anestesiología (9), Otorrinolaringología (8), Medicina Interna (7), Psiquiatría (7), Cirugía Plástica (6), Medicina familiar (5) y Neurocirugía (4).

Un rasgo que llama la atención es la distribución por tipo de institución, 97 denuncias corresponden a universidades privadas, 60 a públicas y 6 no registran datos. Bogotá, en particular, concentra la mayor parte de estos reportes, al punto de que una sola institución privada acumuló 24 denuncias.

Las voces recogidas describen aulas y hospitales donde la humillación se asume como parte del proceso, donde la obediencia se impone sobre la formación integral y el bienestar, y donde quien se rehúsa a cumplir con patrones jerárquicos puede quedar marginado. Según el informe, “la mayoría de denuncias describen entornos de aprendizaje donde se prioriza la obediencia sobre la formación integral y el bienestar”.

Las especialidades quirúrgicas y médicas
Las especialidades quirúrgicas y médicas presentan el mayor número de denuncias por maltrato en el sistema de salud colombiano - crédito Freepik

Para Cindy Rodríguez, expresidenta de Anir y una de las autoras, la cultura que sostiene estas prácticas se ha justificado durante décadas bajo la idea de que la dureza forja mejores profesionales. Pero, los costos son evidentes, agotamiento, depresión, renuncias prematuras y una generación que teme denunciar por miedo a represalias.

El Congreso tramita actualmente la Ley Doctora Catalina, impulsada por la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, busca transformar esta realidad. La iniciativa ya superó su segundo debate en la Cámara y está en estudio en la Comisión Séptima del Senado.

Su propuesta se centra en garantizar condiciones laborales mínimas y mecanismos de protección para quienes se encuentran en formación. Entre las medidas planteadas destacan la limitación de las jornadas a 12 horas diarias y 60 semanales; la creación de programas de bienestar y salud mental en hospitales y universidades; el acceso a seguros y prestaciones sociales; y la existencia de rutas reales de denuncia frente a acoso, maltrato o discriminación.

Temas Relacionados

AnirMédicos en Colombiamaltrato en hospitalesMédicos residentesViolencia en hospitalesEstudiantes de medicinaColombia-Noticias

Más Noticias

Por qué expulsaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: estas fueron las duras palabras de Andrea Serna para la deportista

La producción del ‘reality’ tomó la drástica decisión de retirar a una de sus semifinalistas, sorprendiendo a los concursantes y televidentes

Por qué expulsaron a Katiuska

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

El ataque ocurrido en la vereda El Jardín incrementa la cifra de masacres registradas en el país en lo que va de 2025, mientras la violencia por el control minero se intensifica en Bolívar

ELN habría masacrado a cinco

Arauca es azotada por feminicidios mientras las autoridades guardan silencio: “La mujer no es territorio de guerra”

La Defensoría del Pueblo indicó que la mayoría de casos están ligados al conflicto armado que se vive en la región

Arauca es azotada por feminicidios

Daniel Briceño reveló los que, según él, serían los mitos sobre la toma del Palacio de Justicia: “No vamos a permitir que reescriban la historia”

El concejal de Bogotá, autodenominado veedor ciudadano, se refirió en sus redes sociales a los argumentos con los que el presidente de la República estaría tratando de “reescribir” la historia tras lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985

Daniel Briceño reveló los que,

Ferias y fiestas de noviembre: Boyacá, Meta y Antioquia se convierten en los destinos que no se pueden dejar pasar en 2025

Eventos destacados incluyen concursos, desfiles y espectáculos artísticos que fortalecen el sentido de pertenencia y promueven el patrimonio regional en cada territorio

Ferias y fiestas de noviembre:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Manuel Medrano lanzó su nuevo

Manuel Medrano lanzó su nuevo LP ‘Superior’, inspirado en las canciones con las que creció en su niñez

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Deportes

Campeón del mundo hizo advertencia

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay

Atlético Nacional se olvidaría de Edwin Cardona: echarían al ídolo verde y sería reemplazado por joven promesa

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 18: América movió el grupo de los ocho primeros

James Rodríguez sigue cayendo bajo y lo comparan con polémico jugador en Brasil: “Sale al campo y no resuelve nada”