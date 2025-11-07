Colombia

Corte Constitucional da nueva orden a Colpensiones: deberá entregar más pruebas sobre Héctor Carvajal relacionadas con la reforma pensional

El alto tribunal ordenó remitir documentos elaborados por Carvajal cuando fue contratista de la entidad, relacionados con la reforma pensional y actualmente vinculados al expediente sobre su constitucionalidad

Guardar
La orden busca verificar la
La orden busca verificar la autenticidad de los archivos y determinar si existe un posible conflicto de interés del magistrado Carvajal - crédito Procuraduría General de la Nación y Catalina Olaya/Colprensa

La Corte Constitucional ordenó a Colpensiones entregar, en un plazo máximo de veinticuatro horas, los archivos electrónicos originales de los conceptos jurídicos elaborados por el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño durante su vinculación como contratista de la entidad.

La decisión fue adoptada por el magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez Najar, dentro del proceso de inconstitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que corresponde a la reforma pensional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La instrucción se dio mediante auto fechado el 6 de noviembre de 2025, en el expediente D-15.989, en el cual la Corte requiere a Colpensiones enviar los archivos completos —incluidos sus metadatos digitales y originales electrónicos— de los conceptos jurídicos e informes elaborados bajo los contratos de prestación de servicios Nos. 070 de 2024 y 005 de 2025, suscritos por Carvajal con la entidad.

Requerimiento judicial

La Corte Constitucional ordenó a
La Corte Constitucional ordenó a Colpensiones enviar en un plazo de 24 horas los archivos electrónicos originales de los conceptos jurídicos elaborados por Héctor Carvajal - crédito Corte Constitucional

El oficio N.º OPC-377/25, emitido el 7 de noviembre por la Secretaría General de la Corte Constitucional, fue dirigido a la jefa de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, Mirtha Patricia Bejarano Ramón. En el documento se detalla que la orden judicial busca garantizar la autenticidad de los documentos remitidos por la entidad en el marco del proceso que evalúa la validez de la reforma pensional.

De acuerdo con la providencia, la entidad deberá remitirlos archivos electrónicos originales, incluyendo la totalidad de los datos y archivos XML que conforman su estructura interna, así como los metadatos XMP que registran su creación, modificación y autenticación”, tanto de los conceptos elaborados como de los correos institucionales mediante los cuales fueron enviados o recibidos.

La Corte también exigió los correos electrónicos completos, con todos sus encabezados técnicos —metadatos “From”, “To”, “CC”, “Date”, “Subject” y “Message-ID”—, junto con los archivos adjuntos intactos en formato original (.eml o .msg). Igualmente, deberá entregarse la documentación de soporte, los informes mensuales de ejecución de los contratos y una certificación técnica del área de Tecnologías de la Información de Colpensiones, que acredite la integridad de la información remitida.

El magistrado Ibáñez dispuso que, una vez vencido el término de entrega, la Secretaría General de la Corte dejará constancia del cumplimiento o incumplimiento de la orden y, en caso de recibirse los documentos solicitados, se correrá traslado tanto al magistrado Carvajal como a la recusante por un término de un día.

Documentos ya entregados y contenido de los conceptos

Colpensiones remitió previamente a la
Colpensiones remitió previamente a la Corte los informes e intervenciones del entonces contratista, relacionados con la defensa jurídica de la reforma - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Corte Constitucional

El 6 de noviembre de 2025, Colpensiones remitió a la Corte Constitucional el expediente con los documentos elaborados por Carvajal durante su contrato. En la respuesta se anexaron informes e intervenciones del entonces contratista, los cuales fueron recibidos por el exjefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, Jorge Eliécer Morales Acuña.

En dichos informes se registra que Carvajal “efectuó revisión y comentarios en relación con la estrategia de defensa para procesos judiciales”, y elaboró conceptos sobre temas administrativos, laborales y de interpretación jurisprudencial. Según el expediente, uno de los apartes más relevantes corresponde a una “proyección” jurídica elaborada por Carvajal para responder la demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia.

En ese documento, Carvajal planteó que “no procede la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma demandada porque, contrario a lo sostenido por la demandante, la disposición demandada goza de plena legitimidad y validez al verificarse que el ejercicio de su expedición y su contenido son respetuosos de la Constitución Política y la ley”.

La Corte deberá definir si
La Corte deberá definir si Carvajal puede continuar en el estudio de la ley o si debe ser apartado del caso - crédito Corte Constitucional

Asimismo, el texto cita al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y sostiene que la argumentación de la demandantepretende inducir en error al Despacho”, al referirse a las diferencias entre los textos aprobados en el Senado y en la Cámara de Representantes. Carvajal defendió que durante la sesión plenaria del 14 de junio de 2024 “se cumplió con los presupuestos deliberativos del trámite plenario”, afirmando que la oposición presentó tres proposiciones para que la votación del articulado fuera nominal e individual.

A partir de la documentación requerida, la Corte Constitucional deberá determinar si el magistrado Héctor Carvajal puede seguir interviniendo en el análisis de fondo de la Ley 2381 de 2024 o si, debido a su anterior vinculación con Colpensiones, debe apartarse del caso.

Si se confirma la existencia de un impedimento, el alto tribunal tendrá que asignar a otro magistrado para que continúe con el estudio del expediente, lo que demoraría más la revisión constitucional de una de las iniciativas más importantes del Gobierno Petro.

Temas Relacionados

ColpensionesCorte ConstitucionalHéctor CarvajalReforma pensionalConflicto de interésContratos ColpensionesRecusaciónJorge Enrique IbáñezColombia-Noticias

Más Noticias

Experto en finanzas destapó las verdaderas razones detrás del alto costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo en Colombia

El profesor colombiano desmontó las viejas fórmulas de ahorro y explicó cómo cambió la relación entre ingresos, consumo y vivienda

Experto en finanzas destapó las

Corte Constitucional ordenó al Congreso avanzar en una ley que proteja integralmente a los cuidadores en Colombia

El alto tribunal reiteró la urgencia de que el Gobierno también implemente una política pública que garantice el derecho al cuidado, especialmente para las personas mayores y sus familias

Corte Constitucional ordenó al Congreso

Sayco y ocho directivos fueron sancionados por la SIC con millonaria multa: esta fue la razón

La sanción fue interpuesta tras identificarse prácticas restrictivas en la administración de derechos patrimoniales por parte de la entidad recaudadora, interfiriendo en la gestión individual de obras musicales

Sayco y ocho directivos fueron

Niño de seis años murió ahogado en un pozo al intentar salvar a su hermano menor, que se encuentra en estado crítico

El accidente ocurrió en Turbo, Antioquia, cuando los hermanos se dirigían a jugar fútbol y tomaron un atajo por un terreno considerado como “peligroso”

Niño de seis años murió

El 30% de financiación para el Tren de Cercanías del Valle está listo: se vence el plazo para asegurar el 70% que dependen del Gobierno

La firma de la cofinanciación protege recursos locales y fija condiciones para avanzar en la obra, a la espera del respaldo financiero antes de la Ley de Garantías, plazo que vence el 8 de noviembre

El 30% de financiación para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara y Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe presentan nueva canción juntos y reflexionan sobre la paternidad: “Es como esa cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”

Las películas favoritas del público en Netflix Colombia

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Deportes

Millonarios dio por terminada la

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay

Hugo Rodallega descartó la llegada de Farías a Santa Fe y anticipó que el Cardenal jugará los cuadrangulares

Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

Juan Pablo Montoya relató lo que hubo detrás del boicot a la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos de 2005: “No fue un pacto”

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026