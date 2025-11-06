Colombia

Petro estalló contra el Congreso de la República por dilatar el debate de la reforma a la salud: “Implementaremos el plan B”

El jefe de Estado buscará disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano

Guardar
El presidente Gustavo Petro instó
El presidente Gustavo Petro instó al Congreso a aprobar la reforma a la salud, asegurando que su política ha demostrado ser eficaz para prevenir muertes - crédito @SenadoGovCo/X y Ovidio González/Presidencia

La reforma a la salud en Colombia permanece en un limbo legislativo, pese a las presiones del Gobierno y a los cuestionamientos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hacia los senadores de la Comisión Séptima. El congresista Miguel Ángel Pinto confirmó que el trámite de la iniciativa continuará suspendido, argumentando que la Corporación actúa conforme a la normativa vigente, ya que el proyecto carece de aval fiscal y aún se desconoce el desenlace de la Reforma Tributaria o Ley de financiamiento.

Según el presidente de la Comisión, la decisión de mantener la suspensión responde a la obligación legal de no aprobar proyectos que generen impacto fiscal sin el respaldo correspondiente. “Dura es la ley, pero es la ley y la ley tenemos que cumplirla. Cuando nosotros nos posesionamos, juramos cumplir la Constitución y la ley y la Constitución y la ley nos dicen que no podemos aprobar ningún proyecto de ley que no tenga aval fiscal cuando genera el impacto”, afirmó el senador, subrayando el compromiso institucional con el marco jurídico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Comisión Séptima del Senado afirmó
Comisión Séptima del Senado afirmó que reforma a la salud seguirá suspendida - crédito @SenadoGovCo/X

La postura de la Comisión Séptima recibió respaldo en la plenaria del Senado, que recientemente suspendió el trámite de otra iniciativa por la misma razón: la ausencia del visto bueno del Ministerio de Hacienda por el impacto fiscal previsto. Pinto destacó que “la plenaria del Senado acaba de aprobar la suspensión de un proyecto de ley porque no tiene aval fiscal. Quiere decir que la plenaria del Senado acaba de darle la razón a la Comisión Séptima de que se puede suspender la discusión de los proyectos cuando no tienen aval fiscal porque no pueden ser aprobados sin eso”, reforzando así la legitimidad de la medida adoptada.

El jefe de Estado pretende
El jefe de Estado pretende disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano - crédito @petrogustavo/X

Frente a la negativa del Congreso de la República de dar celeridad al debate de la propuesta del Gobierno nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para enviar un duro mensaje al Legislativo.

Petro reveló que utilizará un plan de contingencia con el fin de que se ejecuten las propuestas que impulsa su administración.

“Dado que la comisión séptima se niega a cumplir su deber, el gobierno implementará su plan B para lograr disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

Exministros revelaron supuesto plan del Gobierno Petro para ‘arrasar’ con el sistema de salud

Este fue el mensaje de
Este fue el mensaje de los exministros sobre el sistema de salud - crédito red social X

Tras la postura del presidente Gustavo Petro sobre el sistema de salud, un grupo de exministros y exviceministros de Salud acusaron al Gobierno nacional de ejecutar un plan deliberado para desmantelar la estructura sanitaria del país. En el documento, los exfuncionarios sostienen que la crisis actual no es producto de circunstancias fortuitas, sino el resultado de decisiones políticas orientadas a facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el mandatario colombiano.

La misiva, difundida el 6 de noviembre de 2025, expone que la situación crítica que atraviesa el sistema de salud responde a una estrategia gubernamental que, según los firmantes, busca “desfinanciar, desordenar y debilitar su estructura”, lo que repercute en la calidad y continuidad de los servicios para millones de ciudadanos.

Este fue el mensaje de
Este fue el mensaje de los exministros sobre el sistema de salud - crédito red social X

El grupo, integrado por figuras como Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Riveros Dueñas, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez, y exviceministros como Eduardo Alvarado Santander y Carlos Castro Espinosa, exige un cambio institucional urgente y advierte sobre el impacto de lo que considera una manipulación política sostenida de la política sanitaria.

Los exministros argumentan que el deterioro del sistema no es espontáneo. “Lo que hoy vive la salud en Colombia no es fruto del azar, sino de decisiones deliberadas”, según el comunicado. Para sustentar esta acusación, citaron declaraciones de altos funcionarios del Ejecutivo. Entre ellas, destacaron que la entonces ministra de Salud defendió la necesidad de “hacer explícita una crisis para justificar una transformación estructural” y negó la existencia de necesidades presupuestales, contradiciendo las advertencias sobre la falta de recursos.

El oficio puntualiza que el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) “había que dejarlas caer, como un dominó”, mientras que el actual ministro de Salud declaró en Neiva que estas entidades estaban “en cuidados intensivos para presionar la reforma”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroReforma a la saludEPSIntervención estatalCongreso de la RepúblicaComisión Septima del SenadoPetro saludColombia-Noticias

Más Noticias

Petro respondió a Ingrid Betancourt con unas ‘selfies’ provocadoras luego de que ella hablara de una ruptura internacional

El presidente se fotografió junto a su homólogo de Francia y compartió la imagen en sus redes sociales, en respuesta a las afirmaciones de que tendría un “récord de ausencias” en la Cumbre Celac-UE debido a sus tensiones con Estados Unidos

Petro respondió a Ingrid Betancourt

“Atropello contra los viejos”: dura crítica a impuesto que cobra el Gobierno Petro y afecta a miles de pensionados

El gravamen fue revivido en 2022 con la reforma tributaria que aprobó el Congreso de la República y con la que se buscaba recaudar hasta $20 billones

“Atropello contra los viejos”: dura

Niña murió aplastada por un camión en la Troncal del Caribe: cursaba el grado primero

Vecinos y familiares protestaron luego del fatal accidente que se presentó en una de las vías más importantes de la región

Niña murió aplastada por un

Gustavo Petro rechazó decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que admitió recursos contra entidades estatales por promocionar su imagen

Con un mensaje en redes sociales, con algunas fallas de tipeo, el primer mandatario afirmó que está en su derecho de usar las redes sociales del Ministerio de Educación y del Servicio Geológico Colombiano para promocionar sus discursos y ejecutorias; pese a que vulneraría el principio de neutralidad

Gustavo Petro rechazó decisión del

Reviven testimonio de “Popeye” en el que afirmó que Pablo Escobar financió al M-19 para la toma del Palacio de Justicia: “No fue un supuesto”

John Jairo Velásquez Vásquez sostuvo que el dinero fue destinado a Iván Marino Ospina, al que describió como “el jefe militar” del grupo guerrillero

Reviven testimonio de “Popeye” en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Piter Albeiro pidió disculpas por publicación sobre “destripar a la izquierda”: “Hoy este mierdero es mío”

Hija de Karina García por qué no comparte contenido de su mamá en ‘La mansión de Luinny’: “No se preocupen”

La Segura se refirió a su reciente cirugía estética: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”

Deportes

Selección Colombia ya tiene la

Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Presidente de Boyacá Chicó denunció el estado del terreno de juego antes del partido ante América: “Muy triste”

Presidente de Independiente Santa Fe tendría acuerdo verbal con técnico extranjero: esto es lo que se sabe

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro