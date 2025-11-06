Colombia

Capturado cerca a Bogotá terrotista de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que habría participado en el secuestro del menor Lyan Hortúa

La aprehensión del presunto líder en Fusagasugá representa un avance en la ofensiva estatal contra grupos armados ilegales, en medio de investigaciones por secuestros y extorsiones

El hombre es sindicado de
El hombre es sindicado de un secuestro a un menor en Valle del Cauca - créditos redes sociales

En las últimas horas, el Ejército Nacional detuvo en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, a un presunto integrante de las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó al capturado como Luis Edinson Bastidas Vásquez.

Al hombre conocido con el alias de ‘Gael’ se le imputan los delitos de terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir. Se le señala por acciones violentas contra la población civil, ataques a infraestructuras y participación en el reclutamiento y entrenamiento de menores en Jamundí y otras zonas del Valle del Cauca.

Además, Bastidas Vásquez, identificado como uno de los cabecillas de la estructura, es investigado por su posible implicación en el secuestro del menor Lyan Hortúa en el Valle del Cauca.

El caso del secuestro del menor ha generado una amplia repercusión social y mediática, movilizando a las fuerzas de seguridad y a la opinión pública.

La madre de Lyan, Angie Bonilla, ha sido una de las voces más activas en la exigencia de justicia y en la visibilización del impacto de estos crímenes en las familias afectadas.

Cabecilla del Frente Jaime Martínez
Cabecilla del Frente Jaime Martínez habría hablado con familia de Lyan para su liberación - crédito redes sociales/X

La investigación continuará con el análisis de los elementos incautados y la recopilación de pruebas que permitan esclarecer la participación de Bastidas Vásquez en el secuestro y en otras actividades ilícitas atribuidas a las disidencias.

Operativo de captura contra alias Gael

Durante el operativo en el municipio cercano a Bogotá, las autoridades incautaron un teléfono móvil al detenido, el cual será sometido a análisis para determinar si existen conexiones con otros miembros de la organización.

Este procedimiento busca esclarecer la red de vínculos internos y posibles responsabilidades adicionales en actividades delictivas.

Las autoridades mantienen la expectativa de que esta captura facilite la identificación de otros integrantes de la estructura y esto contribuya a la desarticulación de la red criminal.

La detención de Bastidas Vásquez se produce en un contexto de intensificación de las acciones estatales contra los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones de Colombia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez indicó a través de su cuenta de X que “Gracias al trabajo coordinado de nuestro Ejército, Gaula Militares y Fiscalía fue capturado Luis Edinson Bastidas Vasquéz alias ‘Gael’ en Fusagasugá (Cundinamarca) un presunto integrante clave del grupo armado criminal al servicio del narcotraficante alias ‘Mordisco’”.

El señalado estaba en el
El señalado estaba en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca - crédito @alejoeder / X

El ministro consideró que esta captura representa un golpe relevante contra las estructuras criminales en el Valle del Cauca y en otras regiones del país. Del mismo modo, el alcalde de Cali, Alejandro Éder se pronunció a través de su cuenta de X.

“Cae otro de los que pretendía sembrar miedo en nuestra región. Gracias al trabajo coordinado del Ejército, el Gaula y la Fiscalía

fue capturado Luis Edinson Bastidas Vásquez, alias ‘Gael’, integrante del componente armado de la estructura ‘Jaime Martínez’, al servicio de alias ‘Mordisco’.Era responsable de acciones violentas y del reclutamiento de menores en Jamundí y el Valle. Cada captura nos acerca a la tranquilidad que merece nuestra región".

Es el presunto responsable de acciones violentas y del reclutamiento de menores en Jamundí y el Valle - crédito @alejoeder / X

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ han sido identificadas por las autoridades como responsables de múltiples hechos violentos, entre ellos secuestros y extorsiones, que afectan a la población civil y a la seguridad regional.

Secuestro Luis Edinson Bastidas Vásquez Disidencias de las FARC Iván Mordisco Fusagasugá Valle del Cauca Criminalidad Lyan Hortúa Angie BonillaColombia-Noticias

