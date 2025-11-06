Doble emergencia en Cundinamarca: rescatista desapareció durante el operativo de búsqueda de una niña

Los uniformados continúan trabajando para encontrar a los desaparecidos - crédito Bomberos Cundinamarca

Mientras los equipos de rescate de Cundinamarca llevaban a cabo las tareas de búsqueda de una niña de 11 años, que fue reportada como desaparecida desde el 3 de noviembre de 2025 en el municipio de Gutiérrez, ocurrió una nueva situación que dejó en riesgo a uno de los uniformados y voluntarios que están trabajando en el río Blanco.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, durante la jornada del 6 de noviembre de 2025, el subteniente Carlos Andrés Rozo, integrante del grupo especializado de rescate acuático, también desapareció tras ser arrastrado por la fuerte corriente durante el operativo de búsqueda de Shairin Tovar Quintero, como fue identificada la menor por la que se iniciaron las labores en la región.

Ante la gravedad de la situación se pronunció el delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, que explicó que el hecho se registró alrededor de las 11:45 a. m. del jueves agravando aún más lo ocurrido.

Las autoridades reportaron que el subteniente del grupo especializado de rescate acuático fue arrastrado por la corriente - crédito Bomberos Cundinamarca

“Desde Bomberos de Cundinamarca informamos que el día de hoy, sobre las 11:45 de la mañana, se presenta un incidente en medio del proceso de búsqueda de una menor desaparecida de once años en jurisdicción del municipio de Gutiérrez, en donde una de nuestras unidades operativas del grupo especializado de rescate acuático es arrastrada por la corriente del Río Blanco”, explicó el vocero de la entidad de atención de emergencias.

Del mismo modo, se aclaró que los organismos de socorro operan en conjunto, tanto desde Cundinamarca como del Meta, para dar con el paradero del rescatista desaparecido, replicando los esfuerzos desplegados desde que se reportó la desaparición de la menor de edad.

Las arduas labores de búsqueda de una niña en el río Blanco enfrentan un nuevo desafío tras confirmarse que el subteniente Carlos Andrés Rozo fue arrastrado por la corriente - crédito Bomberos Cundinamarca

La doble emergencia tiene en alerta a las autoridades y la comunidad local, mientras que los uniformados continúan avanzando con las labores de rastreo y evaluación del área del accidente, según lo señalado por Farfán Vargas.

El capitán finalizó su intervención asegurando que: “Al momento, las unidades operativas tanto de Cundinamarca como del Meta nos encontramos en el proceso de la búsqueda de nuestro compañero desaparecido”.

El caudal del río está demasiado fuerte, lo que dificulta la búsqueda de las víctimas - crédito Bomberos Cundinamarca

Entre tanto, los habitantes de la región se mostraron preocupados debido a lo ocurrido e hicieron un llamado para que más equipos de rescate y voluntarios se sumen a la búsqueda, no solo del uniformado que fue arrastrado por el río, sino de la menor de edad, teniendo en cuenta que sus familiares han vivido días de terror por su desaparición.

Autoridades buscan a bombero y niña en Cundinamrca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, respondió a la petición de la comunidad: “Seguimos en la búsqueda de Shairin Tovar Quintero, en la cual han participado 38 unidades adscritas a los organismos de respuesta: Bomberos de Ubaque, grupo de rescate acuático de Sopó, Ponalsar, Defensa Civil y Ejército. Hemos completado, hasta el momento, 60 horas de trabajo arduo”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario departamental se refirió a la desaparición del uniformado: “En la mañana de hoy, en el marco de estas labores, un bombero del municipio de El Colegio, perteneciente al grupo de rescate acuático, se reportó como desaparecido tras realizar una inmersión en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza, municipio de Gutiérrez. De manera inmediata se iniciaron las labores de búsqueda de este voluntario. Esperamos en las próximas horas lograr su rescate”.

El reporte del gobernador demuestra que los operativos de búsqueda no paran - crédito X

Asimismo, el gobernador aclaró que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), “encabezado por el alcalde municipal, con el apoyo del comandante del incidente, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Ubaque”, en el que se están coordinando las acciones para el rescate de los afectados.