Nuevo enfrentamiento de Santiago Botero con Abelardo de la Espriella por posible alianza con Álvaro Uribe: “Tienen jodidos a los colombianos”

Conversaciones recientes entre figuras políticas de peso apuntan a la creación de una alianza democrática, con la participación de partidos y precandidatos, para enfrentar al gobierno actual en los comicios de 2026, hecho que criticó Santiago Botero - crédito @santiago.botero y @DELAESPRIELLAE

La reciente conversación entre los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria evidenció un acercamiento para conformar una alianza política de gran alcance con la intención de consolidarse como una propuesta alternativa ante la actual administración y proyectarse con fuerza para los comicios de 2026.

Al término de la reunión, Uribe indicó que los diálogos también involucran al partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, en un proceso que adquiere sustento sólido. Uribe expresó la intención de crear una coalición amplia, incluyente y de corte democrático, que abarque desde Abelardo hasta el doctor Fajardo.

Pocos días después de los acercamientos entre los principales líderes políticos, el precandidato Santiago Botero manifestó que el también aspirante a ocupar la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, según él, está consolidando acuerdos con figuras como Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. “Tienen jodidos a los colombianos”, dijo en un mensaje en su cuenta de X.

Y es que, Álvaro Uribe después de la reunión antes mencionada comentó: “Nosotros queremos construir una gran coalición de base democrática e incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo”.

En ese contexto, en su cuenta de X, Santiago Botero se refirió a las alianzas políticas que, según él, está impulsando Abelardo de la Espriella junto a Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, con el objetivo de desplazar del poder a Gustavo Petro. Botero cuestionó la legitimidad de estos acuerdos y el impacto que han tenido en el país.

“El @DELAESPRIELLAE sella alianzas con políticos como @AlvaroUribeVel y @German_Vargas para sacar del poder a @petrogustavo pero esos son los mismos band!d0$ disfrazados que tienen jodidos a los colombianos!”, escribió en su cuenta de la red social X el aspirante en ocupar la Casa de Nariño.

Santiago Botero criticó a Abelardo De La Espriella por las supuestas alianzas que haría de cara a las elecciones - crédito @Santibotero2026

Junto a su publicación, Santiago Botero difundió un video en el que amplió sus críticas hacia quienes integran las nuevas coaliciones políticas. Botero aseguró que muchos de los actores involucrados han ocupado cargos de poder en diferentes administraciones, sin importar el partido, y que todos tienen un historial de participación en gobiernos previos. Según Botero, se han beneficiado personalmente y no han trabajado por el bienestar de la ciudadanía.

En el video, Botero enfatizó su rechazo a estos políticos y señaló que su objetivo es impedir que vuelvan al poder tras las elecciones venideras.

Además, abogó por justicia y mejores condiciones económicas para la población, realizando una advertencia contra quienes, según él, han perjudicado al país.

“Lo más gracioso es que esos mismos son los que gobernaron con Uribe, con Petro, con Duque, con Gaviria, con Santos, con los mismos de los mismos. Son expertos en robarle (campana) la plata a los colombianos. Los mismos (silbido) en diferente banda. En el 2026, ninguno de esos va a trabajar en Colombia. Justicia y platica para los colombianos. Y balín para todos esos políticos”, comentó Botero en el material audiovisual.

Santiago Botero criticó a Abelardo De La Espriella y otros políticos colombianos en su cuenta de X en un video - crédito @Santibotero2026

La publicación de Santiago Botero no tardó en captar la atención y desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron desde apoyo hasta críticas.

Uno de los usuarios de X, identificado como @pagina2011, respondió al mensaje de Botero con ironía y preguntas sobre cuál sería su estrategia para formar alianzas políticas. El usuario sugirió que, en el sistema actual, cualquier candidato necesita respaldo en el Congreso para impulsar reformas e insinuó que Botero estaría alineado con el oficialismo.

“😂😂 Y usted con quien las sellaría ❓😂😂 Por que le recuerdo que aca no hay una monarquía y que si o si le toca tener congresistas para poder aprobar unas reformas‼️O es que va a hacer alianzas por el Petrismo ohh‼️‼️🤔 cierto usted es un soldado de Petro‼️🤔“, escribió el internauta en su respuesta a Botero.

La publicación de Botero generó varios comentarios y reacciones -crédito @pagina2011

Otro usuario, @Alevipe4, intervino en la conversación señalando que Abelardo de la Espriella no ha concretado ninguna alianza, y que desde el comienzo se ha definido como uribista sin pertenecer al Centro Democrático. Además, resaltó un aumento en el respaldo a Uribe y expresó confianza en que Abelardo avanzará a la primera vuelta.

“El no ha sellado nada. Desde el inicio ha dicho que es uribista más no del centro democrático.Y uribe tiene hoy más seguidores que hace unos meses.Va os en primera vuelta abelardo”, dijo.