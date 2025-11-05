Claudia López se despachó contra Juan Manuel Galán frente a alianzas con el Centro Democrático, y respaldó a Alejandro Gaviria: “De la que te salvaste”

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López enfiló sus duros señalamientos contra el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán - crédito Infobae Colombia - Colprensa

Los ires y venires en la conformación de la lista de la coalición de centro Ahora Colombia, ante la negativa del jurista Mauricio Gaona de ser el primero en el renglón, y la separación de caminos con el exministro Alejandro Gaviria, llevaron a la precandidata presidencial Claudia López a pronunciarse en las redes sociales. Aprovechando, eso sí, las declaraciones del director de dicha colectividad, el exsenador Juan Manuel Galán.

Galán, precandidato presidencial de Nuevo Liberalismo, no descartó la posibilidad de integrar la unión con los partidos considerados tradicionales, como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical y la U, sumados al Centro Democrático. La situación, para López, exalcaldesa de Bogotá, sería la coalición “prehistórica” de cara a la contienda del 2026, en la que desde diferentes vertientes quieren atajar el proyecto progresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Manuel Galán, director de Nuevo Liberalismo, fue blanco de críticas por parte de la exalcaldesa Claudia López - crédito Infobae Colombia

“Nosotros no cerramos la puerta a conversar, a dialogar sobre cuál es el propósito de país que nos debe unir, la defensa de la Constitución del 91, la defensa de la institucionalidad democrática y el propósito de esa alianza que es que Colombia salga adelante”, afirmó Galán, que recibió la negativa de Gaona a liderar su lista al órgano legislativo y, de paso, se desprendió de una ficha importante, como Gaviria.

Fue entonces cuando López, con una ácida publicación, puso entredicho los alcances de esta alianza, con un mensaje de respaldo a Gaviria, que habría sido vetado por su paso por el gabinete del actual Gobierno, de Gustavo Petro: en el que solo duró seis meses al frente de la cartera de Educación, pero que parecen haberlo marcado para mal con miras a escenarios políticos diversos en la campaña, al Congreso y Presidencia.

“¿What? ¿De la vieja coalición centro esperanza a la prehistórica coalición centro u$&r@+¥a? ¡De la que te salvaste querido Alejandro Gaviria!“, escribió López, que compartió una postal en la que se ve a Galán junto a otros políticos, como el también precandidato Sergio Fajardo, el exsenador Jorge Enrique Robledo, y las actuales congresistas Ana Paola Agudelo y Jennifer Pedraza, cuando se habló de una coalición de centro.

Con este mensaje, la exalcaldesa Claudia López expresó sus duras críticas al precandidato presidencial Juan Manuel Galán - crédito @ClaudiaLopez/X

Es oportuno decir que en la propuesta al Congreso que se maneja por parte del Nuevo Liberalismo se plantea, justamente, una alianza con representatividades como Dignidad y Compromiso, de Fajardo, Robledo y Pedraza; y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, más conocido como MIRA, con el ánimo de consolidar unas candidaturas sólidas para hacer presencia en las cámaras alta y baja en el periodo 2026-2030.

Ante este anuncio de Galán, que tendría en remojo una posible alianza con sectores considerados de derecha, también se refirió a la representante a la Cámara de Alianza Verde Catherine Juvinao, aunque de forma puntual. “Dios”, fue lo único que dijo la congresista, opositora del Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que también se ha desmarcado de cualquier cercanía, por ejemplo, con el Centro Democrático.

Carta de Mauricio Gaona a Juan Manuel Galán, con la que rechazó cualquier aspiración política - crédito @JMauricioGaona/X

Galán no logró convencer a Gaona y perdió a Alejandro Gaviria

En la mañana del miércoles 5 de noviembre de 2025, el abogado Gaona publicó en su perfil de X una carta en la que respondió a Galán, líder del Nuevo Liberalismo, sobre la invitación para encabezar la lista al Senado que ese partido está conformando en alianza con Dignidad y Compromiso y MIRA. Y en la que, si bien agradeció el ofrecimiento, sí descartó cualquier interés político en este periodo electoral que se viene.

“Con tal franqueza que la verdad exige, no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición. Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y, particularmente, de la historia”, fue uno de los apartes que en la misiva hizo el reconocido académico, que está enfocado en defender la memoria de su padre, el exmagistrado Manuel Gaona.

A esto se suma que Galán descartó que fuera el exministro Gaviria integrante en la lista, debido a lo que sería la falta de consensos y de un ambiente favorable para que fuera nominado por el Nuevo Liberalismo. Así no iría a la disputa en la que Dignidad y Compromiso se la jugaría con Robledo, que quiere volver al Senado, y el MIRA a Agudelo, que ha ganado fuerza al interior de su colectividad, por su labor en la Comisión Séptima.