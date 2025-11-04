La empresa Metro Línea 1 confirmó que el pasado 30 de octubre se registró un accidente de tránsito en China durante el traslado de vagones: el contratista decidió retornar todos los vagones a la fábrica

Un incidente durante el transporte de vagones para el cuarto tren del Metro de Bogotá en territorio chino obligó a activar protocolos de emergencia y a enviar las unidades a revisión técnica en fábrica - crédito Alcaldía de Bogotá

Un accidente de tránsito en China durante el traslado de los vagones del cuarto tren del Metro de Bogotá ha generado inquietud sobre el avance de una de las obras de infraestructura más relevantes para la capital colombiana.

El incidente, ocurrido el 30 de octubre de 2025 a las 12:20 p.m., provocó daños en algunos de los vagones, lo que llevó a la empresa Metro Línea 1 S.A.S. a activar de inmediato protocolo de diagnóstico y contingencia, según informó la propia compañía en un comunicado oficial.

De acuerdo con Metro Línea 1, el accidente se produjo mientras el contratista encargado del material rodante transportaba los vagones hacia el puerto de Qingdao.

La colisión afectó aparte de los vagones, aunque la empresa no precisó el número exacto ni la magnitud de los daños. Las autoridades locales de tránsito y seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia y abrieron una investigación, la cual permanece en curso.

Tras una primera evaluación, el contratista determinó que todos los vagones debían regresar a la fábrica para someterse a un diagnóstico técnico exhaustivo.

Esta medida busca establecer con precisión el estado de cada unidad y definir los pasos a seguir para su reparación o eventual reemplazo. Metro Línea 1 subrayó que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad y la calidad del material rodante antes de su envío definitivo a Colombia.

En respuesta al incidente, la empresa activó todos los mecanismos contractuales previstos y exigió al contratista la elaboración inmediata de un plan de contingencia.

“Metro Línea 1 ha dado una instrucción expresa al Contratista de formular de manera inmediata un plan de contingencia que considere todos los posibles escenarios de mitigación de impacto sobre el cumplimiento del Plan de Ejecución”, señaló la compañía en su comunicado.

Además, la gerencia de Metro Línea 1 indicó que mantiene acciones continuas para reducir cualquier efecto adverso derivado de la situación y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto.

Mientras tanto, la investigación por parte de las autoridades chinas sigue abierta. Metro Línea 1 confirmó que colabora con las instancias locales para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

A pesar de la preocupación generada por el incidente, Metro Línea 1 aseguró que el cronograma general del proyecto no sufrirá alteraciones significativas. En particular, la empresa informó que el transporte marítimo de los vagones correspondientes al quinto tren, programado para el 21 de noviembre, se mantiene sin cambios y continuará según lo previsto.

