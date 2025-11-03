Colombia

TransMilenio enfrenta cuestionamientos: plantean reforma al Sitp por déficit financiero y falta de transparencia

El Concejo de Bogotá analizó la crisis financiera del transporte público, señalando falta de transparencia, concentración de contratos y utilidades privadas mientras persisten subsidios estatales y aumentos en tarifas para los sectores más vulnerables

Guardar
El déficit financiero del Sistema
El déficit financiero del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá se atribuye a subsidios estatales y falta de transparencia contractual - crédito TransMilenio

En el Recinto los Comuneros del Concejo de Bogotá, se realizó un debate de control político sobre el déficit financiero del Sistema Integrado de Transporte Público (Sipt), las ganancias privadas y la opacidad contractual, convocatoria gestionada por la concejala Heidy Lorena Sánchez Barreto (Unión Patriótica).

El debate se centró en las condiciones estructurales que mantienen el desequilibrio financiero del sistema desde el año 2000, atribuido por la cabildante a la transferencia de riesgos y subsidios al Estado, la ausencia de transparencia en la operación contratada y un proceso de monopolización por parte de operadores privados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Sánchez, el Sitp registra un déficit estructural vinculado al margen de utilidades de los operadores privados, quienes —pese a percibir utilidades sostenidas— continúan recibiendo respaldo financiero estatal. La concejala argumentó que una reducción de estos márgenes permitiría fortalecer el sistema y redirigir recursos a los subsidios y las condiciones laborales, especialmente para los usuarios de menores ingresos.

De acuerdo con la cabildante,
De acuerdo con la cabildante, el déficit del Sitp impacta las finanzas distritales y provoca alzas en la tarifa, afectando especialmente a los estratos socioeconómicos bajos de Bogotá - crédito Heidy Sánchez/X

Entre 2022 y 2024, la rentabilidad de las diferentes fases de TransMilenio presentó fuertes contrastes, expuso Sánchez Barreto; mientras que la Fase IV reportó una rentabilidad neta del 13%, las Fases III y V arrojaron pérdidas, situadas por la concejala en posibles episodios de mala gestión y especulación con recursos públicos. En el periodo reciente, el sistema alcanzó ingresos superiores a 14,5 billones de pesos, aunque la rentabilidad promedio se mantuvo en solo el 1%.

La cabildante señaló, además, que si la rentabilidad de la Fase IV se hubiese limitado al 4%, se habría logrado cubrir el costo total de los subsidios, estimado en 269.184 millones de pesos para el periodo. Insistió en la concentración del mercado: tres grandes sociedades controlan cerca del 60 % de los contratos de operación troncales y zonales, con actores cuya identidad y vínculos, dijo, no son plenamente conocidos.

El análisis presentado por Sánchez evidenció que, desde 2000, el Sitp ha requerido 17,4 billones de pesos vía Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con un costo total acumulado de 45,3 billones y un universo de 30.000 trabajadores vinculados. Según la concejala, el déficit no solo impacta las finanzas distritales, también se traduce en alzas constantes en la tarifa al usuario, golpeando especialmente a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, quienes destinan hasta el 16,5 % de su ingreso al transporte, frente al 5,3% en el estrato 6. Además, el 48% de los hogares de Bogotá percibe menos de dos salarios mínimos mensuales.

Entre 2022 y 2024, TransMilenio
Entre 2022 y 2024, TransMilenio reportó ingresos superiores a 14,5 billones de pesos, pero la rentabilidad promedio apenas alcanzó el 1% - crédito Colprensa

Sánchez argumentó que la estructura contractual protege de manera desproporcionada los intereses de los concesionarios. En este modelo el Estado asume todos los riesgos y mantiene subsidios, mientras la opacidad financiera de los privados y la concentración del mercado impiden el control público y la competencia efectiva.

Para corregir el desequilibrio, la cabildante propuso publicar los costos y utilidades del sistema, renegociar los contratos para limitar la rentabilidad privada y orientar los ahorros a subsidios y mejores condiciones laborales. Sostuvo que el fortalecimiento de la operación pública, como ha demostrado la empresa La Rolita, permitiría mayor eficiencia, transparencia y reducción del déficit.

En respuesta, María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio S.A., rechazó la existencia de un monopolio y sostuvo que las concesiones son adjudicadas mediante licitaciones competitivas. Ortiz aclaró que las empresas operadoras no tienen utilidades garantizadas, debiendo asumir y gestionar sus propios riesgos. Añadió que el Fondo de Estabilización Tarifaria opera como subsidio para garantizar acceso al transporte en toda la ciudad, en especial para población de bajos recursos.

La gerente de TransMilenio defiende
La gerente de TransMilenio defiende la adjudicación competitiva de concesiones y destaca la cobertura total del sistema y la formalización laboral de conductores - crédito TransMilenio/X

Ortiz argumentó que el alza en el diferencial tarifario se explica por la tarifa técnica —que incorpora los costos de operación, mantenimiento y modernización de flota— y por la incorporación de vehículos con tecnologías limpias como los de estándar Euro VI y las flotas eléctricas. De acuerdo con la gerente, Bogotá es líder con 1.485 buses eléctricos, aunque admitió que este tipo de vehículos implica costos superiores frente a los de diésel tradicional.

La gerente de TransMilenio también destacó la cobertura total del sistema desde 2022, incluyendo el municipio de Soacha, la integración operativa y tarifaria, y la formalización laboral de más de 15.000 conductores.

Durante la sesión, representantes sindicales como Fernando González (Sintramacol), James Peña (Sinaltradema) y Carlos Martín expresaron preocupaciones sobre inversión, seguridad, condiciones laborales y calidad del servicio en el Sitp, solicitando reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema, la transparencia contractual y mejores condiciones para los trabajadores y usuarios.

Temas Relacionados

Sistema Integrado de Transporte Público BogotáReforma al Sitp TransMilenio Heidy Lorena Sánchez Barreto María Fernanda Ortiz La Rolita Déficit financiero Subsidios SintramacolColombia-Noticias

Más Noticias

Cabal arremetió contra Petro debido sus palabras sobre la toma al Palacio de Justicia: “No pretenda reescribir la historia criminal del M-19”

La senadora criticó al presidente por sus comentarios sobre el asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz, advirtiendo que no se puede alterar la verdad histórica de Colombia

Cabal arremetió contra Petro debido

Nueva ruta MP85 conectará el occidente y el centro de Bogotá en 40 minutos: esta será la ruta del biarticulado

El servicio, que operará de lunes a domingo, utiliza un viaducto de 570 metros y beneficiará a más de 85.000 pasajeros, facilitando traslados más ágiles

Nueva ruta MP85 conectará el

ONU confirmó 42 atentados indiscriminados en Cauca y Valle del Cauca durante 2025, tras ataque con carro bomba en Suárez

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas confirmó una ola de ataques en el suroeste colombiano, con decenas de víctimas y centenares heridos. Exigen acciones urgentes para proteger a la población civil

ONU confirmó 42 atentados indiscriminados

Joven de 19 años fue asesinado a tiros cuando tomaba micheladas en Barrancabermeja

Según explicaron las autoridades, la víctima tenía antecedentes judiciales y el crimen pudo haber estado basado en un ajuste de cuentas

Joven de 19 años fue

Bancolombia anunció suspensión temporal de su ‘app’ por mantenimiento: estas son las fechas y horarios

Prográmese con la interrupción de la plataforma digital que se llevará a cabo durante dos días

Bancolombia anunció suspensión temporal de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

“La agente encubierta” domina el

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Ricardo Montaner vuelve a Colombia con ‘El último regreso Tour’: fechas, precios y todo sobre su emotiva gira de despedida

Paisa Vlogs reveló que la depresión y la soledad marcaron su 2025: “El peor año de mi vida”

Aida Victoria Merlano olvidó a ‘El agropecuario’ y reapareció en público con nuevo galán junto a su hijo en Medellín

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”