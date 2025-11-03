Hombre fue asesinado a puñaladas por su hijo de 17 años durante una riña en Cartagena

La cantidad de peleas ocurridas durante el fin de semana obligó a la presencia de las autoridades en diferentes sectores - crédito Colprensa

Mientras la mayoría de los habitantes de Cartagena conmemoraba el Día de los Difuntos, durante el festivo, una serie de hechos violentos alteró la calma en la ciudad durante la noche del 2 de noviembre de 2025, pues dos homicidios cometidos por adolescentes sacudieron a los barrios San Fernando y Junín. Los dos ocurrieron en medio de riñas y los agresores emplearon armas cortopunzantes para llevarlos a cabo.

Uno de los casos se registró en el barrio San Fernando, cerca de la Clínica Gestión Salud, cuando un joven de 17 años atacó a su padre, David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, durante una disputa familiar que escaló hasta terminar en el homicidio.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que el crimen ocurrió alrededor de las 10:30 p. m., en el momento en el que el adolescente hirió mortalmente a su padre con un cuchillo.

El menor fue aprehendido en el lugar y quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de control de garantías en las próximas horas para que se determine su futuro judicial.

La víctima fua apuñalada en repetidas ocasiones por su propio hijo - crédito Colprensa

Las autoridades no han divulgado los motivos exactos del enfrentamiento. Sin embargo, portales locales difundieron versiones preliminares que indicaron que el adolescente habría intervenido tras presenciar una agresión contra un familiar, presuntamente su hermana, lo que desencadenó el ataque contra su padre.

En su reporte oficial, la Policía Metropolitana de Cartagena detalló lo siguiente: “Barrio San Fernando. Domingo 2 de noviembre de 2025, a las 10:30 p. m., se presentó la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad, quien presuntamente habría participado en el homicidio de David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, natural de Cartagena, quien recibió al menos una herida con arma cortopunzante durante una riña que se presentó en el sector”, citado por el diario local El Universal.

El informe policial también reveló que Pimienta Ocampo tenía tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron pruebas en la escena del crimen.

Hay alerta ante el incremento de riñas en las diferentes zonas de la ciudad - crédito Colprensa

La violencia no se limitó a San Fernando, debido a que apenas 10 minutos antes, a las 10:20 p. m., se tiene reporte de otra riña en el barrio Junín, que terminó con la muerte de Alexander Julio Acosta, también de 36 años, que fue atacado con un arma cortopunzante. En este caso, el presunto agresor es otro adolescente de 17 años. La Policía confirmó que Acosta tenía dos anotaciones judiciales por lesiones culposas y abuso de confianza.

Según las autoridades, ambos homicidios estarían vinculados a episodios de intolerancia que surgieron en medio del consumo de alcohol durante la noche festiva. La Policía Metropolitana de Cartagena indicó que estos hechos reflejan un patrón de violencia en el contexto de celebraciones, donde la ingesta de bebidas alcohólicas y las disputas personales derivan en tragedias familiares y comunitarias.

Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa

Ola de violencia en la región

Hay alerta en Santa Marta por causa del asesinato de Fernando Alfonso Melo Acosta en presencia de su hija de un año. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió durante la noche del lunes 27 de octubre de 2025.

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades, los delincuentes intimidaron a la víctima con un arma de fuego y le exigieron la entrega de objetos de valor, entre ellos una cadena y una pulsera de oro. Cuando los agresores intentaron huir, la víctima decidió enfrentarlos para impedir que escaparan con sus pertenencias y fue en ese instante cuando uno de los asaltantes disparó causándole la muerte.