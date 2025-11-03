Colombia

Hombre fue asesinado a puñaladas por su hijo de 17 años durante una riña en Cartagena

El menor quedó a disposición de las autoridades después de protagonizar el brutal acto de violencia

Guardar
La cantidad de peleas ocurridas
La cantidad de peleas ocurridas durante el fin de semana obligó a la presencia de las autoridades en diferentes sectores - crédito Colprensa

Mientras la mayoría de los habitantes de Cartagena conmemoraba el Día de los Difuntos, durante el festivo, una serie de hechos violentos alteró la calma en la ciudad durante la noche del 2 de noviembre de 2025, pues dos homicidios cometidos por adolescentes sacudieron a los barrios San Fernando y Junín. Los dos ocurrieron en medio de riñas y los agresores emplearon armas cortopunzantes para llevarlos a cabo.

Uno de los casos se registró en el barrio San Fernando, cerca de la Clínica Gestión Salud, cuando un joven de 17 años atacó a su padre, David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, durante una disputa familiar que escaló hasta terminar en el homicidio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que el crimen ocurrió alrededor de las 10:30 p. m., en el momento en el que el adolescente hirió mortalmente a su padre con un cuchillo.

El menor fue aprehendido en el lugar y quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de control de garantías en las próximas horas para que se determine su futuro judicial.

La víctima fua apuñalada en
La víctima fua apuñalada en repetidas ocasiones por su propio hijo - crédito Colprensa

Las autoridades no han divulgado los motivos exactos del enfrentamiento. Sin embargo, portales locales difundieron versiones preliminares que indicaron que el adolescente habría intervenido tras presenciar una agresión contra un familiar, presuntamente su hermana, lo que desencadenó el ataque contra su padre.

En su reporte oficial, la Policía Metropolitana de Cartagena detalló lo siguiente: “Barrio San Fernando. Domingo 2 de noviembre de 2025, a las 10:30 p. m., se presentó la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad, quien presuntamente habría participado en el homicidio de David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, natural de Cartagena, quien recibió al menos una herida con arma cortopunzante durante una riña que se presentó en el sector”, citado por el diario local El Universal.

El informe policial también reveló que Pimienta Ocampo tenía tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron pruebas en la escena del crimen.

Hay alerta ante el incremento
Hay alerta ante el incremento de riñas en las diferentes zonas de la ciudad - crédito Colprensa

La violencia no se limitó a San Fernando, debido a que apenas 10 minutos antes, a las 10:20 p. m., se tiene reporte de otra riña en el barrio Junín, que terminó con la muerte de Alexander Julio Acosta, también de 36 años, que fue atacado con un arma cortopunzante. En este caso, el presunto agresor es otro adolescente de 17 años. La Policía confirmó que Acosta tenía dos anotaciones judiciales por lesiones culposas y abuso de confianza.

Según las autoridades, ambos homicidios estarían vinculados a episodios de intolerancia que surgieron en medio del consumo de alcohol durante la noche festiva. La Policía Metropolitana de Cartagena indicó que estos hechos reflejan un patrón de violencia en el contexto de celebraciones, donde la ingesta de bebidas alcohólicas y las disputas personales derivan en tragedias familiares y comunitarias.

Las autoridades realizaron el levantamiento
Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa

Ola de violencia en la región

Hay alerta en Santa Marta por causa del asesinato de Fernando Alfonso Melo Acosta en presencia de su hija de un año. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió durante la noche del lunes 27 de octubre de 2025.

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades, los delincuentes intimidaron a la víctima con un arma de fuego y le exigieron la entrega de objetos de valor, entre ellos una cadena y una pulsera de oro. Cuando los agresores intentaron huir, la víctima decidió enfrentarlos para impedir que escaparan con sus pertenencias y fue en ese instante cuando uno de los asaltantes disparó causándole la muerte.

Temas Relacionados

CartagenaMató a su papáApuñaló a su papáSu hijo lo matóBarrio San FernandoViolencia intrafamiliarColombia-Noticias

Más Noticias

Con notable emoción, bombero que halló al extranjero perdido en Monserrate relató cómo fue rescate y la curiosa frase del hombre cuando fue encontrado

El excursionista presentaba hipotermia y lesiones, pero se encuentra estable bajo observación médica

Con notable emoción, bombero que

EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

El equipo de Alejandro Restrepo visita a los dirigidos por Andrés Orozco, que afrontan la decisiva instancia teniendo conocimiento de que jugarán en la segunda división del fútbol colombiano en 2026

EN VIVO l Envigado vs.

Plan retorno EN VIVO: inició la segunda fase del Pico y placa regional, solo podrán ingresar vehículos de placas impares a Bogotá

Las autoridades de tránsito de la capital del país informan, a través de sus redes sociales, sobre el avance de esta medida que busca facilitar el ingreso de los viajeros

Plan retorno EN VIVO: inició

Homicidio de Jaime Esteban Moreno: las investigaciones sobre Before Club, el bar donde se celebró la fiesta de Halloween a la que asistió el joven

El nombre de Andrés Solano Bautista, propietario del bar, no es ajeno para las autoridades locales en Barrios Unidos y Chapinero, donde figuran reportes que lo señalan por presentar “actitudes violentas, hostiles y provocadoras”

Homicidio de Jaime Esteban Moreno:

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

El futbolista cartagenero tuvo que salir del campo por con dolores en su zona lumbar en un partido que su club ganó por 3-0 ante Sport Recife

Lesión de Jorge Carrascal no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan presunto secuestro de jóvenes

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano olvidó a

Aida Victoria Merlano olvidó a ‘El agropecuario’ y reapareció en público con nuevo galán junto a su hijo en Medellín

La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

Deportes

EN VIVO l Envigado vs.

EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025