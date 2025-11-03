Exalcalde William Dau mandó a la Procuraduría a “comer tres tiras de lo que ustedes saben hacer” tras destitución e inhabilidad por 12 años

El exalcalde de Cartagena le respondió a la Procuraduría de manera particular - crédito Colprensa y salvemos_a_cartagena/Instagram

El exalcalde de Cartagena William Dau reaccionó de manera contundente tras conocerse la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos, luego de postularse en la consulta interna del Pacto Histórico en aras de llegar al Senado en 2026.

Desde un avión y utilizando un lenguaje directo, Dau expresó su descontento con la decisión del órgano de control: “Cómanse tres tiras de mondá por haberme inhabilitado nueve años”, manifestó a través de un mensaje público en sus redes sociales, pero dirigido a la Procuraduría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exalcalde señaló que en ese momento se encontraba viajando, pero anticipó que, una vez llegara a su destino, ampliaría sus declaraciones.

Comentó: “Ya ahorita estoy en un avión, pero cuando llegue a mi destino me voy a despachar con más calma”.

El exalcalde William Dau reaccionó a la notificación de la sanción que le impuso la Procuraduría - crédito William Dau/Instagram

Además, insistió en su crítica hacia la entidad, con su particular expresión: “Pero mientras tanto, señores de la Procuraduría, cómanse no una, no dos, sino tres tiras de mondá, porque tu papá te quiere. Chao”.

Estas declaraciones fueron la reacción oficial del exmandatario distrital de La Heroica antes los órganos de control, luego de que la Procuraduría resolviera sancionarlo por conductas administrativas durante su gestión en la alcaldía de la capital bolivarense.

Qué fue lo que pasó

Doce años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y destitución inmediata deberá enfrentar el exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, luego de que la Procuraduría General de la Nación confirmara que utilizó su rol como mandatario para intervenir en la contienda electoral legislativa de 2022.

La sanción, anunciada por el ente de control el 1 de noviembre de 2025, se deriva de un audio distribuido vía WhatsApp donde Dau manifestó apoyo directo a dos candidatas al Congreso de la República, acción prohibida para funcionarios públicos.

En su comunicado, la Procuraduría calificó la conducta del exalcalde como una “falta gravísima cometida a título de dolo”, y señaló que sus comentarios representaron una vulneración de los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad en el ejercicio de lo público.

William Dau no podrá postularse a cargos públicos en doce años - crédito Colprensa

De acuerdo con la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4, “el entonces alcalde de Cartagena expresó afinidad y respaldo hacia candidatas identificadas con una coalición específica, en un momento inmediatamente anterior a las elecciones legislativas de 2022”.

Aunque el mensaje tenía un origen aparentemente privado, el órgano disciplinario consideró que el acto, en contexto electoral y viniendo de un funcionario en ejercicio, adquiría carácter institucional y público ante la ciudadanía.

El Ministerio Público desestimó la versión de Dau sobre la naturaleza de su intervención y argumentó que no fue una simple opinión personal, sino “un acto comunicativo de autoridad con potencial de incidencia política” que trasladó la voz del gobierno local a la arena partidista.

El fallo contra el exmandatario todavía no es definitivo. William Dau cuenta con la posibilidad de elevar un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, instancia que deberá pronunciarse sobre la sanción que lo aparta de cargos públicos por más de una década.

William Dau quería ir al Senado en 2026

El domingo 26 de octubre William Dau salió quemado en las votaciones de la consulta interna del Pacto Histórico. Al respecto, y con la publicación de los resultados en medios de comunicación, les mandó un duro mensaje a los periodistas.

William Dau les envió un mensaje a los periodistas que reportaron su 'quemadas' en consulta del Pacto Histórico - crédito @daulaw/X

“Holis, este es un mensaje el poco de periodistas de estómago buchipluma que se pusieron a burlar porque el tractor Dow consiguió apenas veintidós mil y pico votos, que son votos libres, votos de opinión, votos en rechazo a la corrupción, a la clase política y politiquera y a quien no puedo defraudar”, dijo.

Y agregó: “a esos periodistas de estómago buchipluma les hago dos preguntas. Una, ¿cuántos votos sacaste tú? Y la segunda, ¿y cuántas elecciones has ganado tú? Bueno, yo solo he participado en una elección que fue de alcalde y gané. Ahorita la segunda que voy pa’l Senado y todavía no me doy por vencido. Y así que a temblarlos sin vergüenza. Y a ustedes, periodistas de estómago buchipluma: Chao. Tu papá te quiere".