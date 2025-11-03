Colombia

Condenan a cabecilla y miembro de las disidencias de las Farc por ataque que dejó siete policías muertos en Neiva

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, un juez penal de conocimiento lo sentenció a 25 años y 10 meses de cárcel por homicidio, tentativa de homicidio, entre otros delitos

Guardar
Según la Fiscalía, las personas condenadas participaron en la planeación y ejecución del ataque con explosivos al paso de la patrulla en la que se movilizaban las víctimas en el corregimiento de San Luis, en Neiva (Huila) - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que José Eliecer Ramírez Castaño, conocido como alias Mauricio, y Claudia Daniela Jaramillo Obando, alias Juliana, aceptaron su responsabilidad en el ataque armado y con explosivos que provocó la muerte de siete policías y dejó a uno más herido en el corregimiento San Luis, en Neiva, el 2 de septiembre de 2022.

Según la autoridad judicial, Ramírez Castaño era cabecilla de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además de este atentado, se le atribuyen homicidios selectivos con siete víctimas adicionales en municipios de Huila y Tolima.

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, un juez penal de conocimiento lo sentenció a 25 años y 10 meses de cárcel por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, tanto convencionales como de uso restringido y explosivos.

Comunicado de la Fiscalía sobre
Comunicado de la Fiscalía sobre la judicialización de los dos cabecillas - crédito Fiscalía

Las investigaciones permitieron establecer que Jaramillo Obando, identificada como integrante de la misma estructura, se encargó de adquirir las baterías utilizadas para activar los artefactos explosivos contra la patrulla policial.

Por estos hechos, recibió una condena de 23 años y 7 meses de prisión por homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir, todos en grado agravado.

La Fiscalía General de la Nación también indicó que Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, cabecilla financiero de la estructura Ismael Ruiz, fue condenado por su participación en los sucesos, fallo emitido en enero de 2025.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación también indicó que Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, cabecilla financiero de la estructura Ismael Ruiz, fue condenado por su participación en los sucesos, fallo emitido en enero de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La acción criminal de septiembre de 2022 causó un impacto considerable en la seguridad local y motivó varias investigaciones judiciales en la región. Las sentencias forman parte de procesos judiciales en curso, enfocados en hechos que involucraron armas de fuego y explosivos contra miembros de la Policía Nacional en zonas rurales del sur del país.

Detalles de los hechos

A las 2:30 de la tarde del viernes 2 de septiembre, se produjo una masacre contra agentes de la Policía Nacional en la vereda Corozal, corregimiento de San Luis, jurisdicción del municipio de Neiva, Huila. Siete policías murieron tras ser atacados con ráfagas de fusil y explosivos.

Las víctimas correspondieron a dos subintendentes, dos patrulleros y tres auxiliares. Estas personas salieron de una actividad de bienestar social organizada por la Policía Metropolitana de Neiva y, durante su regreso a San Luis, pasaron por un campo minado, que fue activado a su paso. Tras la explosión, los atacantes utilizaron armas de fuego para rematarlos.

La zona donde ocurrió el ataque tenía difícil acceso por vía terrestre. En las primeras imágenes divulgadas se observaron algunos cuerpos de los uniformados sobre una vía rural no pavimentada, ubicada a cuatro horas del casco urbano. Esta situación llevó a las autoridades a decidir el envío de un helicóptero para verificar lo sucedido y recuperar los cuerpos.

Según las autoridades, operaban dos bloques de disidencias de las FARC en el área, y uno de estos grupos habría ordenado el ataque. Entre las víctimas se encontraban los auxiliares Santiago Gómez, Andrés Mauricio Pascuas y Cristián Cubillos; los patrulleros Jhon Fredy Vargas y Duberney Carreño; y los intendentes Wilson Jair Cuéllar y Luis Alberto Sabi Gutiérrez. En un principio se reportaron ocho muertos, pero posteriormente se confirmó la supervivencia del auxiliar Gustavo Esquivel Rojas.

En un principio se reportaron
En un principio se reportaron ocho muertos, pero posteriormente se confirmó la supervivencia del auxiliar Gustavo Esquivel Rojas - crédito @GuilleLondono/X

La masacre provocó el rechazo del presidente Gustavo Petro, que definió el hecho como un golpe a su iniciativa de paz total. Diversos líderes políticos expresaron su condena, y el expresidente del Senado, Roy Barreras, pidió una firme respuesta del Estado. Las Fuerzas Militares también condenaron lo ocurrido.

“Rechazamos el vil asesinato contra nuestros 8 uniformados de la @PoliciaColombia en #Huila. Enviamos un mensaje de solidaridad a su familia y disponemos nuestras capacidades para dar con el paradero de los responsables”, dijeron las Fuerzas Militares en su momento.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcCabecilla condenadoPolicías muertosNeivaAtaques terroristasCabecillas de las disidenciasCabecillas capturadosColombia-Noticias

Más Noticias

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

El famoso director estadounidense apuesta por escenarios colombianos y suma a Hans Zimmer en la música, prometiendo una película más íntima y personal que marcará un giro en su carrera

Director de cine Zack Snyder

Ministro Pedro Sánchez se refirió a la explosión de carro bomba en Suárez, Cauca: ofreció recompensa de $200 millones por información

Tras repudiar el ataque, el titular de Defensa dispuso recursos para quienes aporten datos, lamentando las muertes y el impacto en la comunidad local

Ministro Pedro Sánchez se refirió

David Luna dijo que, si es presidente, tipificará “como delito el solo hecho de pertenecer a una organización criminal”

El precandidato presidencial anunció que impulsará reformas legales para sancionar a quienes formen parte de estructuras delictivas, buscando fortalecer la seguridad y otorgar mayores facultades a la fuerza pública en Colombia

David Luna dijo que, si

Este sería el verdadero origen del Icetex, que hoy está en crisis: habría nacido en un pequeño pueblo de Antioquia

Un sistema local de préstamos estudiantiles, creado en 1941 por líderes del municipio de Jardín, fue replicado a nivel nacional y reconocido en privado por Gabriel Betancourt como el antecedente directo del principal financiador de carreras universitarias en Colombia

Este sería el verdadero origen

Así luce Ámbar, el tercer cóndor andino que nació en incubadora en el país: esta es la estrategia para conservar la especie emblemática

El éxito se logró gracias a la labor conjunta de autoridades ambientales y expertos en el Bioparque La Reserva, en Cota (Cundinamarca), tras rescatar y trasladar el huevo desde el Zoológico de Barranquilla

Así luce Ámbar, el tercer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Inician las votaciones para el

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

“No todo tiene que verse bien para estar bien”: el mensaje de Luisa Fernanda W sobre la autenticidad en redes sociales

Yina Calderón tranquiliza a sus hermanas tras los roces en ‘La mansión de Luinny’: “Estoy bien”

Deportes

La FIFA ratificó la sanción

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot