Un niño de 9 años resultó agredido por un adolescente de 14 al que le reclamó por usar un baño de primaria

El menor fue agredido por el estudiante de bachillerato cuando le reclamó por el uso de un baño exclusivo para alumnos de primaria - crédito Alcaldía de Barranquilla

Un episodio de violencia escolar ocurrido en la Escuela Normal La Hacienda de Barranquilla ha generado conmoción y preocupación entre la comunidad educativa y las autoridades locales.

Un niño de nueve años, estudiante de cuarto grado, fue agredido dentro del baño de primaria por un adolescente de noveno grado, un hecho que ha puesto en el centro del debate la seguridad en los colegios y la necesidad de reforzar los protocolos de convivencia.

De acuerdo con la información recopilada por El Tiempo, el incidente se produjo el miércoles 29 de octubre de 2025, cuando el menor advirtió a tres adolescentes sobre el uso indebido de las instalaciones reservadas para los estudiantes de primaria.

Esta llamada de atención desencadenó una reacción violenta por parte de uno de los jóvenes que, según detallaron medios locales, lo tiró al suelo, le propinó golpes y patadas, intentó asfixiarlo tapándole la boca y la nariz, causándole una herida en la mano.

Imagen de referencia - el menor terminó con lesiones físicas y una crisis emocional - crédito Adobe

Un testigo, también estudiante de primaria, presenció parte del ataque y alertó a los docentes, quienes acudieron rápidamente, aunque los responsables ya habían abandonado el lugar.

De acuerdo con el medio digital TuBarco News, el menor terminó con lesiones físicas y una crisis emocional, mientras que la familia denunció formalmente el hecho ante las autoridades.

La respuesta inmediata de la comunidad educativa no se hizo esperar. El niño recibió atención médica, mientras que los padres de otros estudiantes expresaron su indignación y temor por la seguridad de sus hijos.

“Nuestros hijos vienen a estudiar, no a exponerse a este tipo de violencia. Exigimos que se tomen medidas y que se garantice la seguridad de todos los estudiantes”, manifestó una madre al mencionado medio.

El 30 y 31 de octubre, como gesto de solidaridad y protesta, ningún estudiante de cuarto grado asistió a clases, según confirmaron medios citados.

La rectora de la institución educativa afirmó que se encuentran indagando sobre la identidad de los agresores del menor de edad - crédito Captura de Pantalla Google Maps

Respuesta de la institución educativa

Frente a la gravedad del caso, la rectora de la institución, Inmaculada Solano, anunció la apertura de una investigación interna y la activación de la ruta de atención establecida por la normatividad.

“No toleraremos ningún acto de violencia dentro de la institución. Estamos colaborando con las autoridades y acompañando a las familias de los estudiantes involucrados”, declaró Solano al medio local Impacto News.

La directiva también aseguró que la Secretaría de Educación Distrital fue informada de inmediato y que se están realizando entrevistas y revisiones para identificar a los responsables y determinar las sanciones correspondientes.

Así mismo, Solano envió un mensaje de tranquilidad a los padres, garantizando que la seguridad de los estudiantes está asegurada y que la institución se encuentra al frente de la situación.

No obstante, la rectora reconoció que persisten problemas con el acceso de estudiantes de bachillerato a zonas exclusivas de primaria, a pesar de las advertencias previas.

“Hay muchos muchachos de bachillerato desobedientes que, a pesar de que se les tiene advertido que no ingresen a los baños de primaria, lo hacen”, explicó Solano al citado medio de comunicación.

Imagen de referencia - la rectora reconoció que persisten problemas con el acceso de estudiantes de bachillerato a zonas exclusivas de primaria - crédito iStock

Además, lamentó que la difusión del caso haya afectado la reputación de la institución y pidió mesura hasta que se esclarezcan todos los hechos. Según la directiva, es la primera vez que ocurre un incidente de esta magnitud en la escuela.

“Es la primera vez que pasa algo de esta naturaleza, aún no sabemos el tamaño de la agresión, sin embargo, ya los padres salieron a ventilar lo sucedido y esto daña la reputación de la institución. Pedimos mesura hasta que no se esclarezca de fondo todo. El comité de convivencia se reunirá alrededor del asunto”, puntualizó.

La reacción de los padres y la comunidad educativa ha sido contundente. Según información publicada en El Espectador, los familiares de los estudiantes exigen sanciones ejemplares para los agresores y un mayor control en los espacios comunes, especialmente en los baños, donde aseguran que se presentan situaciones recurrentes de acoso y desorden.

De igual manera, la rectora del centro educativo indicó que el comité de convivencia de la institución se reunirá para analizar la situación y definir las acciones a seguir, mientras que la comunidad espera resultados concretos de la investigación y garantías de que hechos similares no se repitan.

la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla fue notificada de los hechos y participa en la ruta de atención al caso - crédito Alcaldía de Barranquilla

Autoridades locales avanzan en la investigación

Entre tanto, la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla fue notificada de los hechos y participa en la ruta de atención al caso.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia escolar en Barranquilla y la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección de los estudiantes más vulnerables.

Expertos en convivencia consultados por los medios citados insisten en la urgencia de fortalecer los programas de mediación y educación emocional, así como de establecer mecanismos claros de acompañamiento y sanción para prevenir que los conflictos escalen dentro de los colegios.