Marbelle se enfureció con María José Pizarro por estar bailando durante una marcha: “Es feliz donde huele a m…”

Una de las figuras públicas de Colombia que no solo es reconocida por su música, sino también por sus constantes críticas a la administración de Gustavo Petro, es la cantante Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida popularmente como Marbelle.

Recientemente, en sus redes sociales, la artista nacional hizo referencia a un video en el que se observa a María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, bailando al ritmo del himno de la Guardia Indígena durante una movilización realizada a finales de octubre en Bogotá.

Ante ello, la cantante colombiana expresó abiertamente su desagrado por la actitud de Pizarro en la movilización, con palabras ofensivas contra la dirigente política.

“Ella es feliz donde huele a mierda y chucha (sic)”, escribió Marbelle en su cuenta de X.

El comentario de la intérprete nacional generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos respaldaron las palabras de la cantante, e incluso cuestionaron la gestión del presidente Petro y de sus figuras cercanas, otros cuestionaron la forma en la que Ramírez Cardona se refiere a los funcionarios públicos del país.

“Totalmente de acuerdo”; “Jajajaja te amo Marbelle”; “Así es, dan asco”; “Y así quiere público esta señora”; “Será usted y su hija jaja”; “En cambio, su público es feliz donde huele a cuchitril carrilero”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Este no ha sido el único comentario de Marbelle contra la congresista del Pacto Histórico. En la misma plataforma digital, Marbelle le había respondido a un comentario de la senadora, en relación con el gesto realizado por Elon Musk durante la ceremonia de investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

En aquel momento, Pizarro había calificado al empresario norteamericano como un “multimillonario fascista” y alertó sobre los peligros de que la tecnología esté bajo el control de personas con esas posturas, así como la réplica de sus ideales en varios políticos colombianos.

“Es el saludo Nazi. Ya verán como van perdiendo la vergüenza, la tecnología está en manos de unos multimillonarios fascistas (...) El mundo no puede volver al nazismo JAMÁS. Los referentes de @VickyDavilaH, @MiguelUribeT, @MariaFdaCabal y el @CeDemocratico, buscan acabar con la democracia y la libertad”, había expresado la senadora del Pacto Histórico en su momento.

La reacción de Marbelle no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, la cantante respondió a las críticas de la senadora con un mensaje breve y ofensivo, en el que escribió: “Sapa, envidiosa y muerta de hambre … ¡Y fea!”.

Este comentario desató un nuevo debate en redes sociales, donde un sector respaldó y amplificó el mensaje de la artista contra la senadora, mientras que otros cuestionaron la falta de argumentos en el ataque de Marbelle.

Entre las respuestas de los internautas se leyeron mensajes como: “Será que @Marbelle30 es muy linda. Parece que no se ha mirado al espejo. Además, está llena de operaciones que la pusieron aún más fea”; “- Discusiones de hombres grandes: Alegatos con cierto grado de argumentación, madrazos, tiestazos. -Alegato de mujeres grandes: Fea, gorda, su mamá, la suya (sic)” y “Se cree más inteligente que #ElonMusk”.

En ambos casos, la senadora María José Pizarro no respondió a los comentarios de Marbelle.

La postura de Marbelle frente al actual gobierno no es nueva. Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, la artista ha sido una de las voces más visibles del entretenimiento en expresar su descontento con la gestión del mandatario y con diversas figuras asociadas a su administración.

Su estilo directo y, en ocasiones, polémico ha cruzado para muchos el límite del respeto, lo que ha mantenido su nombre en el centro de la discusión pública.

Ambos episodios evidencian la forma en la que se desencadenan reacciones polarizadas en el escenario político y social colombiano, involucrando a figuras públicas de distintos ámbitos y generando debates sobre la memoria histórica, la democracia y el papel de la tecnología en la sociedad actual.