Atentan contra el presidente del Concejo de Hobo, Huila: una mujer resultó gravemente herida

El presidente del Concejo Municipal de Hobo, Víctor Arley Chavarro, resultó herido en un ataque armado ocurrido en un establecimiento comercial de su propiedad. Una mujer identificada como Elsa Marquínez también fue lesionada de gravedad, tras recibir un impacto de bala en el rostro, según medios digitales de la región y el primer parte oficial entregado por el centro asistencial.

El hecho se presentó la noche de este sábado 1 de noviembre en Hobo, Huila, cuando Víctor Arley Chavarro se encontraba atendiendo su negocio, dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, acompañado por otra persona. Hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el local y abrieron fuego sin mediar palabra, impactando al dirigente político y a la mujer Elsa Marquínez, de acuerdo con información obtenida por autoridades municipales.

Ambos afectados fueron auxiliados por la comunidad y trasladados de urgencia al hospital más cercano. Según el primer parte médico, el estado de salud del presidente del Concejo es estable, mientras que la mujer permanece en estado delicado.

Reacciones oficiales y primeros avances de la investigación

El alcalde de Hobo, Yhon Mora Lizcano, informó que ya se realiza una investigación para esclarecer la identidad de los autores del atentado y los posibles móviles del ataque. El mandatario también advirtió que las primeras hipótesis apuntan a que el ataque podría tener relación con amenazas que venían recibiendo varios integrantes del Concejo Municipal.

“Estamos investigando quienes fueron las personas, que atentaron contra el cabildante y cuáles son las causas del hecho, que por poco pierde la vida el servidor, las primeras versiones indican que el ataque podría estar relacionado con amenazas que venían recibiendo varios miembros del Concejo”, señaló Mora Lizcano según Caracol radio.

Antecedentes de amenazas contra cabildantes

En semanas previas al ataque, algunos miembros del Concejo denunciaron haber sido objeto de intimidaciones. Un sujeto habría enviado mensajes amenazantes a través de redes sociales, exigiendo a los cabildantes no apoyar determinados proyectos en comisión y advirtiendo de consecuencias contra la vida de los integrantes de la corporación. La tensión en el municipio ha ido en aumento con la escalada de amenazas a funcionarios públicos, según los testimonios recogidos en redes sociales y por autoridades locales.

Operativo de seguridad y acciones posteriores

Tras el atentado, las autoridades desplegaron un operativo en todo el municipio para dar con el paradero de los responsables. La Policía realiza labores de campo para establecer el tiempo, modo y lugar exactos en que se registraron los hechos, mientras se aguarda un informe detallado por parte de los organismos de seguridad y una actualización del parte médico de las víctimas. El caso mantiene en alerta a la administración local y refuerza la exigencia de protección para líderes políticos y sociales en el departamento del Huila.

Otros ataques contra el presidente del Concejo

De acuerdo con registros de la administración municipal, esta no sería la primera vez que Víctor Chavarro es blanco de ataques armados. En octubre de 2024, el presidente del Concejo fue víctima de un atentado previo, cuando recibió un disparo en el brazo por parte de dos hombres mientras se desplazaba por una vía rural entre Campoalegre y Yaguará. En esa ocasión, el funcionario logró sobrevivir tras ser trasladado a un centro asistencial.

Alerta en la región y seguimiento del caso

La situación de seguridad en Hobo y en otros municipios del sur del Huila se encuentra bajo monitoreo permanente por parte de las autoridades, que buscan prevenir nuevos ataques e identificar las redes criminales responsables. A la espera de nuevos reportes oficiales, la comunidad se mantiene atenta a la evolución del estado de salud de los heridos y al avance de las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.