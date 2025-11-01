Hermano de mujer que murió en accidente vial en Bogotá exige justicia: “Dejó a su hijo huérfano por culpa de la imprudencia”

Tras un accidente que cobró la vida de dos personas y dejó a otra gravemente herida, la Policía busca a los ocupantes de un vehículo volcado que abandonaron la escena, según testigos y reportes preliminares - crédito Redes Sociales

Un accidente de tránsito en Bogotá, la mañana del 31 de octubre de 2025, resultó en la muerte de dos motociclistas. El choque ocurrió sobre la avenida Mutis, sector que esa jornada presentaba alta congestión por protestas de motociclistas.

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que tres motocicletas, un automóvil y un bus del Sitp colisionaron en la calle 63 con carrera 98, sentido oriente-occidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información de las autoridades, Viviana Marcela Suárez Isaza, una de las víctimas mortales, tenía aproximadamente 30 años y era madre de un niño pequeño.

El hermano de Viviana, Jhon Anderson Isaza, narró a CityTV los minutos posteriores al siniestro: “Cuando yo llegué al lugar de los hechos, yo me acerqué hasta el vehículo cuando todavía estaba volteado. Miré en el interior del vehículo, entonces alcancé a tomar unas fotos y videos y se veían unas botellas de licor”, relató Isaza.

Grave accidente vial en el que se vieron involucrados dos motociclistas y un carro terminó ruedas para arriba: “Hay como dos muertos, Dios mío, ¿Cómo fue esto?”

La presencia de estas botellas se alinea con la versión aportada por testigos, que aseguraron al medio citado que este tipo de accidentes vinculados al consumo de alcohol no son aislados en la zona.

“Dejó un niño de 3 años huérfano, muy duro por la irresponsabilidad de gente que no se sabe controlar, que no sabe medir las consecuencias de sus actos”, afirmó Jhon Isaza.

El accidente se desencadenó cuando, conforme a versiones preliminares, el conductor del vehículo perdió el control, cruzó hacia la calzada contraria e impactó a los otros automotores involucrados. La escena evidenciaba las secuelas del choque: vidrios rotos, partes de vehículos y botellas de licor esparcidas en la vía.

Las autoridades, por medio del teniente coronel John Silva, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, informaron que el sitio fue procesado y será materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El conductor que habría originado el hecho y que presuntamente se encontraba bajo efectos del alcohol se dio a la fuga luego del siniestro.

Los organismos de justicia continuaban, con las diligencias judiciales correspondientes para establecer las responsabilidades de quienes iban en el vehículo involucrado. Mientras tanto, el accidente ha dejado a una familia en duelo y a un menor de edad sin su madre.

Grave accidente vial en el que se vieron involucrados dos motociclistas y un carro terminó ruedas para arriba: “Hay como dos muertos, Dios mío, ¿Cómo fue esto?”

Murió motociclista tras chocar contra una volqueta en Puente Aranda, Bogotá

Un accidente registrado durante la mañana del 29 de octubre en Puente Aranda, Bogotá, ocasionó serias complicaciones en la movilidad sobre la avenida Américas con carrera 68, sentido occidente-oriente.

En el lugar se presentó una colisión entre una volqueta y una motocicleta, hecho que resultó en el fallecimiento del conductor del vehículo de dos ruedas, según reportaron las autoridades que atendieron el incidente.

El siniestro produjo un represamiento considerable en la circulación habitual, motivo por el cual las entidades encargadas decidieron extender el esquema de contraflujo en el sector hasta las 10:00 a. m., como estrategia para aliviar el tránsito congestionado.

Desde el momento del choque, las autoridades insistieron en que las personas consideraran desvíos por avenida Boyacá y avenida Cali, rutas sugeridas para quienes debían continuar hacia el oriente de la ciudad.

Siniestro vial con fatalidad la localidad de Puente Aranda, entre volqueta y motociclista en la Av. Américas con carrera 68 - crédito @periodispublico / X

Mientras se adelantaban las tareas de levantamiento del cuerpo y se continuaba con la investigación, tanto la volqueta como la motocicleta permanecieron en la vía, aumentando la congestión.

La Secretaría de Movilidad y el equipo de Tránsito Bogotá difundieron información en tiempo real a través de plataformas oficiales, actualizando el estado de la vía y comunicando los avances de las labores en el lugar.

A las 08:33 a. m. equipos especializados en criminalística acudieron al área, mientras que a las 08:50 a. m. se habilitaron dos carriles, aunque el tráfico seguía afectado. Finalmente, sobre las 09:57 a.m. se notificó la reapertura total del corredor. Autoridades expresaron condolencias a los familiares de la persona fallecida.

Este hecho resaltó los riesgos que enfrentan los motociclistas en la capital. Datos del Observatorio de Salud de Bogotá muestran que, en lo corrido del 2025, 128 accidentes han involucrado motos, 107 por choques y cuatro en colisiones con volquetas.