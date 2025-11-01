Colombia

Gustavo Petro le respondió a María Fernanda Cabal por vincularlo con el dictador Nicolás Maduro: “No me gustaría ser socio tuyo”

El presidente respondió a las acusaciones de la senadora sobre su supuesta relación con el dictador venezolano, negando cualquier vínculo comercial con el líder del régimen

Guardar
María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que la 'Casa Colombia' fue una inversión fallida del Gobierno Petro, y el mandatario respondió - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

El presidente Gustavo Petro respondió este sábado, 1 de noviembre de 2025, a un mensaje de la senadora María Fernanda Cabal con una frase que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

“No hermana, no tengo socios. No hago negocios. Tú sí, no me gustaría para nada ser socia tuya”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en respuesta a una publicación de la congresista del Centro Democrático, quien había afirmado: “Con el favor de Dios, el trabajo de Trump, el narcodictador socio de Petro, Nicolás Maduro caerá más pronto que tarde”, dijo el jefe de Estado.

Más tarde, la senadora compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece Petro estrechando la mano de Maduro durante una de sus visitas a Venezuela, reforzando así su señalamiento sobre la relación del presidente colombiano con el líder del régimen venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las declaraciones se suman a una serie de controversias que han enfrentado a Petro con dirigentes de la oposición, especialmente por su visión del conflicto armado y su relación con regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Mientras tanto, en el ámbito internacional, la situación en Venezuela y las tensiones con Estados Unidos vuelven a ocupar titulares.

El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal intercambiaron mensajes en X, con el mandatario negando vínculos con Nicolás Maduro y la congresista señalándolo como su “socio” en Venezuela - crédito red social X

El presidente Donald Trump negó que su país planee ataques militares contra el gobierno de Nicolás Maduro, pese a los temores expresados por Caracas ante el despliegue de tropas y aviones estadounidenses en el Caribe. “No”, respondió Trump cuando fue consultado por periodistas a bordo del Air Force One sobre la posibilidad de una ofensiva, según reportes de prensa.

Aun así, Washington ha reforzado su presencia militar en la región. Ocho buques de guerra y aviones de combate F-35 se encuentran desplegados en el Caribe, mientras un grupo de ataque con portaaviones avanza hacia la zona.

De acuerdo con el Pentágono, el objetivo de la operación es frenar el narcotráfico, aunque analistas y organismos internacionales advierten sobre posibles violaciones al derecho internacional.

Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que han dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

Buques y aviones de combate
Buques y aviones de combate de Estados Unidos atacan embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, en operaciones ordenadas por la administración de Donald Trump - crédito Reuters

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación y señaló que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. “El uso intencionado de la fuerza letal solo es permisible como recurso último contra individuos que supongan una amenaza inminente a la vida”, dijo.

En paralelo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar una red criminal apoyada por organizaciones como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles.

No es el primer encontronazo entre Cabal y Petro en las últimas horas

Mientras las tensiones regionales aumentan, el debate político en Colombia se recrudece. En días recientes, Revista Semana y Blu Radio difundieron un relato del periodista Néstor Morales, según el cual Petro habría calificado como una “genialidad” el asalto del grupo guerrillero M-19 al Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Durante su programa matutino, Morales narró que, en una visita reciente a la presidencia de la Corte Suprema, el mandatario se habría detenido frente a una pintura alusiva al ataque y habría usado esa palabra para describirlo.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal cuestiona al presidente Gustavo Petro por supuestamente calificar de “genialidad” el asalto del M-19 al Palacio de Justicia en 1985 - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

La senadora Cabal retomó ese fragmento y cuestionó duramente al presidente: “¿‘Genialidad’? Así calificó Petro la toma terrorista de su guerrilla M-19 al Palacio de Justicia, según relata Néstor Morales. ¿Qué clase de persona llama de esa manera al secuestro, incendio y asesinato de magistrados, auxiliares y visitantes al Palacio el 6 y 7 de noviembre?”.

Cabal aseguró que los comentarios atribuidos a Petro “demuestran una peligrosa normalización de la violencia” y advirtió que “no se puede trivializar un hecho que costó la vida de magistrados, funcionarios judiciales y civiles inocentes”. Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un pronunciamiento oficial para confirmar o desmentir la versión.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMaría Fernanda CabalNicolás MaduroBarcos Donald TrumpEstados Unidos y VenezuelaColombia-Noticais

Más Noticias

El FNA brindará financiación de hasta el 100% para la compra de vivienda nueva o usada: cómo solicitarla

En Colombia, adquirir vivienda propia es un objetivo que demanda un esfuerzo financiero considerable, por eso, hay alternativas que permiten materializar el sueño

El FNA brindará financiación de

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

La continuidad del mediocampista colombiano en el Club León permanece sin definirse, mientras el entrenador Ignacio Ambriz confirma que la decisión se tomará solo al finalizar el torneo actual

Hay incertidumbre sobre el futuro

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

El técnico Vincent Kompany decidió darle descanso al “Guajiro”, tras la seguidilla de partidos que tuvo en todas las competencias

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Hombre que acababa de salir de la cárcel de Ibagué fue víctima de un intento de sicariato

La víctima tiene antecedentes judiciales por tentativa de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, así como violencia intrafamiliar agravada

Hombre que acababa de salir

El aumento del gasto en diciembre pone en riesgo la estabilidad financiera de los hogares: esto dicen los expertos

El incremento de las compras y promociones durante la temporada navideña puede generar desequilibrios económicos, advierten especialistas, quienes recomiendan una planificación rigurosa para evitar deudas y dificultades al inicio del nuevo año

El aumento del gasto en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Samor One negó haber maltratado

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Conoce las 10 series que arrasan en Netflix Colombia este fin de semana

Conoce las 10 películas más populares de Netflix Colombia para disfrutar el fin de semana

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

Deportes

Hay incertidumbre sobre el futuro

Hay incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en México: esto dijo el técnico del Club León

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz desde el banco de los suplentes

Deportivo Pereira recibió un ‘espaldarazo’ en medio de su crisis financiera e institucional: “Buscamos contribuir”

Así recordó la Bundesliga el paso de James Rodríguez por el Bayern Múnich: “Un clásico”

Jugador del Unión Magdalena se defendió tras ser denunciado por caso de amaños de apuestas deportivas: “Acusa a un inocente”