Colombia

Gustavo Petro lanzó dura crítica a César Gaviria y Álvaro Uribe: “Llevan 30 años cambiando a Colombia”

Los expresidentes se reunirán en Medellín el viernes 31 de octubre para explorar una posible alianza política de cara a las elecciones de 2026 y esta cita provocó desconcierto en el mandatario

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Los expresidentes César Gaviria y
Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se reunirán en Medellín para explorar una posible alianza política de cara a las elecciones de 2026, por lo que el presidente Gustavo Petro reaccionó - crédito Ovidio González/Presidencia - Álvaro Tavera - Juan Páez/Colprensa

La política colombiana volvió a encenderse tras confirmarse que los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) sostendrán un encuentro el viernes 31 de octubre en la capital antioqueña. La reunión, que busca explorar una posible alianza entre el Centro Democrático y el Partido Liberal de cara a las elecciones presidenciales de 2026, provocó reacciones inmediatas del presidente Gustavo Petro.

Gaviria aseguró que mantiene una relación cordial con Uribe y que el objetivo de la reunión es definir un nuevo movimiento político: “Siempre he conservado con él la mejor relación personal. Por eso para mí es fácil estar hoy aquí en Medellín y prepararme para una reunión que tengo mañana con él, en esa reunión, pues empezar a trazar los rumbos de lo que debe llegar a ser ese gran movimiento con el cual vamos a cambiar a Colombia”.

A la cita asistirán también el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, que participarán en la construcción de una estrategia política —tal vez en unir fuerzas para no permitir que el sucesor de Gustavo Petro sea de la izquierda—.

César Gaviria y Álvaro Uribe
César Gaviria y Álvaro Uribe se preparan para un encuentro clave en Medellín enfocado en alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

Frente a este anuncio, el presidente Petro emitió un mensaje contundente en su cuenta de X, en la que criticó la reunión y al cuestionar la gestión de los exmandatarios. El jefe de Estado sostuvo que es difícil creer que este tipo de encuentros ocurra nuevamente, dado que los líderes tradicionales mantienen durante décadas los mismos discursos, sin generar cambios sustanciales en el país.

“¡Dios mío! Llevan 30 años cambiando a Colombia, y la sumieron en la peor de las violencias en la historia estadística del país. No hay un solo año de estos gobiernos donde la tasa de homicidio del país haya sido, al menos igual o más baja, que algún año de mi gobierno”, escribió Petro.

El presidente recordó que los encuentros entre líderes de la política tradicional son habituales, pero enfatizó que durante los mandatos de Gaviria y Uribe los índices de homicidio se mantuvieron altos de manera sostenida. Afirmó que estos niveles no se redujeron en ningún año y que, en comparación con su Gobierno, la situación cambió.

El presidente Gustavo Petro criticó
El presidente Gustavo Petro criticó duramente la reunión, al asegurar que los líderes tradicionales llevan 30 años cambiando al país sin lograr resultados - crédito @petrogustavo/X

Con este pronunciamiento, el presidente enfatizó en que la experiencia de las últimas tres décadas demuestra que las promesas de cambio no se materializó y que la violencia se mantuvo como un desafío constante bajo las administraciones de Gaviria y Uribe.

Así está la tasa de homicidios en Colombia, en los últimos 30 años

Durante los últimos 30 años, Colombia experimentó una disminución significativa en su índice de homicidios, aunque con altibajos y desafíos persistentes. En los años 90, el país registraba tasas extremadamente altas, al superar los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en algunos periodos debido al narcoterrorismo y el conflicto armado.

A partir de 2003, la tendencia comenzó a descender de forma sostenida; entre 2000 y 2006, la tasa de homicidios se redujo cerca del 40%, alcanzando en 2015 aproximadamente 26 por cada 100.000 habitantes. De 2021 a 2024, el país se mantuvo en niveles de 25 a 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, al mostrar estabilidad, pero con nuevos focos de violencia.

En las últimas tres décadas,
En las últimas tres décadas, Colombia redujo significativamente su tasa de homicidios - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Cabe destacar que la violencia se concentró principalmente en hombres jóvenes entre 20 y 39 años y en un número reducido de municipios, que llegan a concentrar hasta la mitad de los homicidios.

Aunque el conflicto con grupos como las disidencias de las Farc disminuyó, nuevas disputas territoriales entre bandas criminales y grupos armados ilegales provocaron homicidios selectivos, especialmente contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroÁlvaro Uribe VélezCésar GaviriaExpresidentesMedellínPresidencia 2026Elecciones 2026Violencia en ColombiaColombia-Noticias

