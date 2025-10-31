En emergencia el principal hospital de Medellín: le piden a los pacientes en lo posible no ir para no colapsar los servicios

El Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín enfrenta una situación de emergencia hospitalaria tras registrar una sobreocupación superior al 200 % en su área de urgencias para adultos.
La institución privada comunicó que la demanda de atención ha superado ampliamente su capacidad operativa, lo que provocó un colapso temporal en su sistema de atención.
Según el comunicado oficial, la dirección del hospital notificó a las autoridades de salud sobre la gravedad de la situación, buscando apoyo institucional y coordinación para garantizar la atención de los casos críticos.
En su mensaje, el centro asistencial insistió en que “se solicita comedidamente a los usuarios de las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS), consultar a otros centros de salud de su red prestadora de atención”.
La medida busca concentrar los recursos disponibles en la atención de emergencias de alta complejidad y evitar que los servicios colapsen ante la demanda de casos menos graves. Se estableció que los pacientes con síntomas leves o sin complicaciones serán remitidos a otros puntos de atención, bajo coordinación con sus aseguradoras.
“Desde el Hospital te invitamos a hacer un uso oportuno y responsable del servicio de urgencias de alta complejidad adulto y pediátrico, priorizando solo situaciones que comprometan la vida o la funcionalidad de manera grave e inmediata”, menciona la entidad en la descripción del comunicado divulgado por X.
El hospital indicó que mantendrá un monitoreo constante de la situación para adoptar las medidas necesarias que permitan restablecer la normalidad en el servicio y salvaguardar la salud y el bienestar de todos los pacientes.
Este episodio se suma a una tendencia preocupante en la ciudad. A mediados de octubre, el Hospital San Vicente Fundación también reportó niveles elevados de ocupación en su área de urgencias para adultos y emitió recomendaciones similares a los usuarios, instando a buscar atención en otros centros de la red para evitar la saturación.
La reiteración de estos episodios en los principales hospitales de Medellín evidencia una presión sostenida sobre el sistema de salud local, que se ve obligado a tomar medidas excepcionales para garantizar la atención de los casos más críticos y preservar la capacidad de respuesta ante emergencias.
La reiteración de estas emergencias de sobreocupación en hospitales de referencia revela una presión sostenida sobre la red pública y privada de salud en Medellín, que enfrenta el reto de mantener la capacidad de respuesta en situaciones de alta demanda y garantizar la atención de los pacientes en condiciones críticas.
Medellín refuerza su papel como laboratorio de innovación en salud
Medellín avanza en posicionarse como un centro de referencia en innovación en salud digital en América Latina, combinando tecnología, datos y colaboración entre diversos sectores. Durante el evento “Medellín: Capital colombiana de la IA”, realizado por Prisa Media, especialistas de empresas tecnológicas y del sector salud analizaron las oportunidades y desafíos de la ciudad en esta materia.
Representantes de firmas como Netux, HealthTech Colombia, Tenebit y Kutai destacaron el impacto de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la analítica de datos en la transformación de la atención médica. Señalaron que herramientas como sensores y plataformas digitales permiten monitorear en tiempo real la condición de los pacientes, facilitando la detección temprana de riesgos y la personalización de los tratamientos. Mientras tanto, subrayaron que la tecnología debe complementar el trabajo de los médicos, no reemplazarlos.
Entre los retos identificados se encuentran fortalecer la salud mental, mejorar la prevención y adaptar el sistema para atender a la población flotante, como los nómadas digitales.
Como principal fortaleza, resaltaron la alianza entre universidades, empresas tecnológicas y centros hospitalarios, que ha impulsado soluciones concretas en beneficio de los pacientes y la gestión de servicios de salud en Medellín.
