Así reaccionó Marcela Reyes a la captura del responsable por la muerte de B king y Regio Clownn

Marcela Reyes rompe el silencio tras la captura del presunto autor intelectual del asesinato de B King y DJ Regio Clownn - crédito @marcelareyes/IG y @bkingoficial/IG

La detención de Christopher, alias el Comandante, en México, junto a otras dieciséis personas, marca un nuevo capítulo en la investigación por el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado artísticamente como DJ Regio Clownn.

La Fiscalía del Estado de México confirmó la aprehensión del presunto autor intelectual, es decir, el que habría planeado y ejecutado el crimen de los dos artistas, según informaron El País, de México, y El Universal.

El hallazgo de los cuerpos de los dos artistas, reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, se produjo un día después en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades mexicanas rastrearon un vehículo Mercedes Benz gris, que habría sido utilizado para transportar a los colombianos desde Polanco hasta Iztapalapa antes de su desaparición, lo que permitió avanzar en la identificación de los responsables.

La emotiva reacción de Marcela Reyes al avance en el caso de B-King y DJ Regio Clown conmueve a sus seguidores - crédito @marcelareyes/ Instagram

La investigación sostiene que Christopher actuó bajo las órdenes de un grupo delictivo vinculado al narcotráfico, con especial relación a las drogas sintéticas conocidas como ‘2-CB’ (tusi) y ‘coco channel’, según los reportes de El País de México y El Universal, el presunto autor intelectual habría aprovechado la confianza de las víctimas para atraerlas a una emboscada.

En total, las autoridades detuvieron a dieciséis personas en relación con el caso, de las cuales diez son de origen extranjero.

La noticia de la captura generó una reacción inmediata en Marcela Reyes, DJ, empresaria y exesposa de B King, la cual a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que expresó su alivio y esperanza tras conocer el avance en el proceso judicial.

“Que se siga haciendo justicia. En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren la verdad. El daño que me han causado ya no se puede reparar, pero me alivia el alma ver la justicia de Dios”, escribió la DJ en su cuenta de Instagram junto a la foto de la captura del responsable por la muerte de su expareja.

La detención de Christopher, alias El Comandante, marca un giro en la investigación por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown - crédito @marcelareyes/IG

El mensaje de Marcela Reyes estuvo acompañado por la canción See You Again de Wiz Khalifa, un tema que aborda la despedida y la esperanza de un reencuentro, lo que conmovió a muchos de sus seguidores.

La publicación se convirtió en un símbolo de la búsqueda de justicia y del impacto emocional que el caso ha tenido en el entorno cercano de las víctimas, especialmente por parte de Marcela porque desde que se conoció que el artista estaba desaparecido estuvo involucrada con los hechos.

En las redes sociales varias personas salieron a atacarla y dejarle mensajes en los que la implicaban como responsable por lo sucedido, y mucho más cuando se confirmó la muerte de B King, pues en mayo de 2025, la DJ sostuvo una pelea mediática con su expareja, producto de señalamientos de infidelidad con Karina García y las declaraciones escalaron al punto que el cantante denunció a Marcela y su equipo de trabajo por amenazas contra su integridad e incluso su pareja.

Marcela Reyes actualmente sostiene una relación con Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, el llamado ‘Pablo Escobar de Santander’, que se encuentra capturado en una cárcel colombiana por narcotráfico.

La DJ ha enfrentado rumores, acusaciones y el ojo mediático desde la trágica muerte de su expareja por la relación que mantiene con otro hombre que está privado de la libertad - crédito @marcelareyes/ Instagram - Policía Nacional

Aunque Reyes negó cualquier responsabilidad en la muerte de B King y hasta interpuso medidas judiciales por medio de sus abogados, los comentarios en su contra no se detuvieron.

“No fui. No tengo un corazón, primero que todo, para hacer algo así. Segundo, no hay por qué. A mí Byron nunca me hizo nada diferente a lo que hace una pareja normal en su relación cuando están terminando“, comentó Reyes en el pódcast Mas Allá del Silencio de Rafael Poveda.

Sin embargo, la publicación que hizo B King hace unos meses en la que denuncia haber recibido amenazas a través de Whatsapp por parte del equipo y pareja de Marcela Reyes aumentaron las sospechas y los comentarios en su contra.

“Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp... (muestra lo que dice el chat): 'El novio de ella me llamó y me pidió el favor que me comunicara contigo, él está en la cárcel y me dice que con él a la orden cualquier cosa lo que necesites, pero que no la pongas en boca de la gente, por favor, y lo mismo le dijo a Marcela... En pocas palabras disfrazadas de cordialidad me dejan saber que debo quedarme callado. Ya me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para no hablar... Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, aseguró B King en el clip que publicó.

Tras dar a conocer el mensaje que recibió, el cantante hizo saber que haría responsable a la DJ si atentaban contra su integridad - crédito @bkingoficial/Instagram

Fue a partir de esto que empezaron a llegarle mensajes y criticas a Marcela Reyes cuando se confirmó que B King apareció sin vida en México, pero la empresaria siempre aseguró que no era la responsable y que estaba esperando a que aclarara la situación, incluso, aseguró que se ponía a disposición de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“... Me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo... Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí... No descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia... Me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y México”, manifestó en su momento Reyes.

Hasta que en la noche del 30 de octubre publicó el clip con el que quiso demostrar que su versión de los hechos era real y que ya estaban cayendo las personas detrás de la muerte de su expareja.