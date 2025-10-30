Colombia

Yina Calderón y Karina García tienen una sola regla que no pueden romper durante su participación en 'La mansión de Luinny'

El productor dominicano Luinny Corporán estableció una directriz inquebrantable para todos los concursantes y quien la incumpla será expulsado del programa

Así lo dejó explícito el creador del programa a su ingreso a la competencia de cada participante

El reciente lanzamiento de La mansión de Luinny en República Dominicana ha generado expectativa, especialmente por la participación de las colombianas Yina Calderón y Karina García, quienes han captado la atención tanto de la audiencia local como internacional.

En medio de la creciente popularidad del reality, el productor Luinny Corporán estableció una directriz inquebrantable para todos los concursantes: la prohibición absoluta de cualquier acto de violencia física, una norma cuya infracción implica la expulsión inmediata del programa.

En 'La mansión de Luinny'
En 'La mansión de Luinny' no se permitirán agresiones de parte de los participantes

El debut de Yina Calderón y Karina García en la competencia no pasó desapercibido. Mientras la modelo paisa optó por un vestido verde, la empresaria de fajas eligió un atuendo rojo poco convencional, marcando así su entrada en la mansión.

A pesar de compartir nacionalidad, ambas han mantenido la distancia y no han entablado relación dentro del formato, lo que ha sido motivo de conversación entre los seguidores del programa y usuarios de redes sociales, quienes han viralizado videos de sus primeras apariciones.

La atención del público no solo se ha centrado en la convivencia de las participantes, sino también en las reglas que rigen el reality.

La inquietud sobre las normas surgió entre los internautas, conscientes de que cada producción establece sus propios límites.

Pero Luinny Corporán aclaró públicamente cuál es la regla fundamental que no admite excepciones: cualquier acto de violencia dará paso a la inmediata expulsión, por lo que Calderón ya tuvo su primera advertencia al gritarle a una de las participantes.

Karina García y Yina Calderón,
Karina García y Yina Calderón, el primer cara a cara en 'La mansión de Luinny' eleva la tensión en el reality

Según explicó el productor, “La regla aquí es que no existe violencia, nada de golpes y se los dije a los participantes. Yo hablé con ellos y como sé que tienen varias personalidades, puede ser el que sea, del nivel que sea, intenta dar un golpe y automáticamente sabe que lo que le resta es ir a buscar su maleta. Aquí no se tolera el tema de la violencia”, declaró el creador del programa.

Esta postura responde, en parte, a los antecedentes de otros realities en República Dominicana, como La casa de Alofoke, donde se han registrado incidentes de agresión física durante las transmisiones en vivo.

Un caso reciente involucró a la influenciadora Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, quien fue agredida por la artista dominicana La Perversa en plena emisión, lo que generó controversia y preocupación entre la audiencia.

La firmeza de Luinny Corporán al establecer la expulsión inmediata como consecuencia de cualquier acto violento busca diferenciar a La mansión de Luinny de otras propuestas similares y garantizar un ambiente de convivencia seguro para todos los participantes, como ocurre en La casa de los famosos Colombia, donde el Jefe no permite que los participantes se falten al respeto.

Karola es golpeada por La
Karola es golpeada por La Perversa en 'La casa de Alofoke'

Dónde puede ver el programa

El reality La mansión de Luinny reúne a creadores de contenido reconocidos, como Yina Calderón y Karina García, bajo la conducción de Luinny Corporán.

Este programa se transmite en vivo exclusivamente a través del canal de YouTube de Luinny Corporán. Los episodios pueden verse gratuitamente accediendo al canal oficial, donde también se encuentran grabaciones de cada programa para quienes no puedan seguir la transmisión en el momento indicado.

Estos son los participantes de
Estos son los participantes de 'La mansión de Luinny' que estarán 30 días encerrados en una casa

A diferencia de otros programas de este tipo, no se emite por televisión tradicional ni por plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, por lo que el canal de YouTube es la única vía disponible para espectadores.

Además, las transmisiones se realizan en horario nocturno, a partir de las 8:30 p. m., facilitando la interacción en tiempo real con los seguidores. La producción se posiciona así como una apuesta digital que centra su distribución y alcance en las redes sociales y la plataforma de videos de Google.

