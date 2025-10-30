Exesposa de Gustavo Petro confronta a Ingrid Betancourt y exige reconocimiento por el partido político fundado: “Me equivoqué con ella, pensé que era una mujer que amaba nuestro pueblo”

Exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se despachó contra la exsenadora Ingrid Betancourt - crédito Montaje Infobae

La exesposa del presidente colombiano Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, exigió reconocimiento como fundadora del movimiento Verde Oxígeno (hoy solo Oxígeno), dirigido exclusivamente por mujeres, pero que según Herrán se desvirtuó por las decisiones de Ingrid Betancourt.

En un mensaje difundido en X, Herrán afirmó que Betancourt “lo pisoteó y lo entregó a la derecha y a la extrema derecha corrupta”, acusaciones con las que reabre el debate sobre el rumbo de iniciativas femeninas en la política colombiana.

De acuerdo con el relato publicado en sus redes sociales, Mary Luz Herrán recordó que en 1997, junto a Ingrid Betancourt, Claudia Vásquez y otras dos mujeres, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el registro de una plataforma política gestionada solo por mujeres y posicionada en la centroizquierda.

Herrán explicó que la representación y defensa de valores progresistas fueron el eje de ese movimiento: “Solicitamos ante el CNE, el registro de nuestro partido político, dirigido solo por mujeres”.