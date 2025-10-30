Colombia

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Moteros protestan por restricción de parrillero en Bogotá en el puente de Halloween - crédito redes sociales/X
13:07 hsHoy

Suspensión de diálogos

La Secretaría de Gobierno comunicó que el intento de diálogo con el gremio de motociclistas se suspendió en la Av. Villavicencio con Autopista Sur.

12:55 hsHoy

Autopista sur con Av. Villavicencio

Continúan los desvíos de la flota zonal en el sector, rutas troncales inician retornos en estación General Santander. Dejan de operar las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo. Se suspendió servicios de alimentadores en Portal del Sur

12:43 hsHoy

Miles de ciudadanos caminan a sus lugares de trabajo o estudio

por cuenta de los bloqueos, ciudadanos que se acogen al sistema de trasporte público de la ciudad debieron bajarse de los articulados y empezar a caminar por los bloqueos masivos de principales corredores viales apra poder llegar a sus destinos.

Usuarios de Transmilenio Caminando Por Bloqueos De Moteros - crédito redes sociales/X
12:28 hsHoy

Bloqueos afectan operación de Transmilenio

Situación de usuarios en el Portal Américas de Transmilenio por bloqueos del gremio de moteros - crédito redes sociales/X
  • Av Américas con carrera 49: los servicios zonales activan desvíos y la flota troncal inicia retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.
  • Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali: Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, rutas zonal activan desvíos y flota troncal, se cerraron las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas. Suspendemos alimentación en Portal Américas y Banderas.
En la Av. Villavicencio con
En la Av. Villavicencio con Autopista Sur, un grupo de motociclistas se moviliza en el punto y bloquea el carril central de la glorieta - crédito redes sociales/X
  • Carrera 79 con Calle 39a sur: bloqueo en la vía, siguen activos los desvíos en servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos.
  • Carrera séptima con calle 32: obstrucción sobre el corredor, los servicios de buses zonales continúan en desvíos.
  • Autopista sur con Av. Villavicencio: Por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos de la flota zonal en el sector.

En varios de los puntos de aglomeraciones hacen presencia agentes civiles y un grupo guía para gestionar la movilidad del sector.

Bloqueos de moteros en Bogotá
Bloqueos de moteros en Bogotá por restricción de parrillero en puente de Halloween - crédito @BogotaTransito/X
12:12 hsHoy

Plan tortuga Norte de Bogotá

En la calle 100 con Autopista Norte, un grupo de motociclistas ya adelantan un plan tortuga como forma de protesta a las decisiones de la Alcaldía.

Movilización De Moteros En El Norte De Bogotá - crédito redes sociales/X
12:06 hsHoy

Alcalde de Bogotá explica que la medida es provisional

En conversación con la W Radio, el mandatario distrital confirmó que la restricción de parrillero será de manera temporal, teniendo en cuenta, que este fin de semana la ciudad presenta múltiples escenarios de riesgo, más de 35 eventos, pago de la quincena, puente festivo, y la celebración de Halloween, por lo que pretenden minimizar riesgos.

“Ustedes recuerdan en el pasado ha habido bloqueos por parte, digamos, de algunas rodadas que hacen masivas y que bloquean por completo algunas vías y ponen en cierta forma en peligro a ellos mismos. Muchas veces vemos niños en esas rodadas, por ejemplo, y ponen en peligro a los demás habitantes de la ciudad y en cierta forma generan una dinámica de desorden que no podemos permitir. Entonces, esto es una medida excepcional, temporal, no definitiva, que busca como una medida de seguridad y de orden público garantizar que este fin de semana tengamos una reducción de riesgos en la ciudad“.

Las caravanas de motociclistas en
Las caravanas de motociclistas en la celebración de Halloween - crédito Cuartoscuro
11:27 hsHoy

El inicio de las nuevas restricciones a la movilidad de motociclistas en Bogotá ha desencadenado una serie de bloqueos y protestas que amenazan con paralizar la ciudad.

En la madrugada del jueves 30 de octubre, grupos de motociclistas comenzaron a concentrarse en puntos estratégicos, como la calle 20 con avenida Boyacá y la autopista Sur con avenida Villavicencio, en respuesta a las medidas impuestas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria a la movilización, liderada por Miguel Forero, ha generado tensión y ha puesto en evidencia el profundo malestar del gremio frente a las decisiones del Distrito.

Movilización moteros - crédito
Movilización moteros - crédito @sosmotocultura/Instagram

Las restricciones, que estarán vigentes desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, prohíben la circulación de motocicletas con parrillero y establecen una restricción nocturna en varios corredores viales de la capital.

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana de Halloween, un periodo históricamente asociado con un aumento de accidentes y alteraciones del orden público.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 2022 y 2024 se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales cada fin de semana de Halloween en Bogotá, siendo 8 de cada 10 de ellas motociclistas.

Temas Relacionados

EN VIVOParo de moterosBogotáPuente de HalloweenRestricción de parrilleroSecretaría de MovilidadColombia-Noticias

Últimas noticias

El Pacto Histórico podría perder su personería jurídica: el Consejo de Estado admitió demanda

Los demandantes aseguraron que la entidad electoral permitió la fusión de movimientos bajo investigación, lo que podría contravenir la ley y afectar la legitimidad del partido luego de las elecciones de 2023

El Pacto Histórico podría perder

Goleador de Independiente Medellín fue atracado a la salida del Atanasio Girardot tras marcar gol en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Francisco Fydriszewski es el goleador del segundo semestre de la Liga Betplay 2025 con once goles y recalcó el valor sentimental del objeto robado por hinchas del mismo equipo

Goleador de Independiente Medellín fue

Lotería de Meta resultados sorteo 3270 miércoles 29 de octubre: premio mayor $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados sorteo

Baloto y Revancha números ganadores del último sorteo 29 de octubre

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Baloto y Revancha números ganadores

Resultados de Manizales del 29 de octubre: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería de Manizales

Resultados de Manizales del 29

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno invitó a 20

El Gobierno invitó a 20 gobernadores a la reunión con Milei en Casa Rosada y busca una foto amplia para mostrar dialoguismo

Horacio Jaunarena: “La democracia la hicimos entre todos y la vamos a tener que mantener entre todos”

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

Cuál es el plan del Banco Central para empezar a comprar reservas y qué va a pasar con el dólar

La oportunidad de Javier Milei para transformar Argentina y enseñar al mundo

INFOBAE AMÉRICA

Quién era Penélope, la influencer

Quién era Penélope, la influencer vinculada al sanguinario Comando Vermelho que murió en letal operativo de Río de Janeiro

Kim Kardashian asegura que el hombre nunca llegó a la Luna: “Entren a TikTok, véanlo”

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

El impactante vestido de Sydney Sweeney no dejó nada a la imaginación en la gala Variety Power of Women

Imputan y apresan por lavado de activos a la socia de fondo ganadero de Uruguay que estafó a clientes

DEPORTES

Conmebol dio a conocer el

Conmebol dio a conocer el audio del VAR de la expulsión de Gonzalo Plata tras un cruce con Marcos Rojo en Racing-Flamengo

La desafiante respuesta de tres figuras de Flamengo a un jugador de Racing y las burlas del club brasileño en redes

El entrenador del Flamengo dijo cuál es la razón de la supremacía de los equipos de Brasil en la Copa Libertadores

Conmoción por la trágica muerte de una figura del vóley a los 26 años tras sufrir un accidente en una piscina

Prohibieron el ingreso a las canchas a un hincha de Colón que intentó colarse a un partido y generó disturbios