EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Suspensión de diálogos
La Secretaría de Gobierno comunicó que el intento de diálogo con el gremio de motociclistas se suspendió en la Av. Villavicencio con Autopista Sur.
Autopista sur con Av. Villavicencio
Continúan los desvíos de la flota zonal en el sector, rutas troncales inician retornos en estación General Santander. Dejan de operar las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo. Se suspendió servicios de alimentadores en Portal del Sur
Miles de ciudadanos caminan a sus lugares de trabajo o estudio
por cuenta de los bloqueos, ciudadanos que se acogen al sistema de trasporte público de la ciudad debieron bajarse de los articulados y empezar a caminar por los bloqueos masivos de principales corredores viales apra poder llegar a sus destinos.
Bloqueos afectan operación de Transmilenio
En varios de los puntos de aglomeraciones hacen presencia agentes civiles y un grupo guía para gestionar la movilidad del sector.
Plan tortuga Norte de Bogotá
En la calle 100 con Autopista Norte, un grupo de motociclistas ya adelantan un plan tortuga como forma de protesta a las decisiones de la Alcaldía.
Alcalde de Bogotá explica que la medida es provisional
En conversación con la W Radio, el mandatario distrital confirmó que la restricción de parrillero será de manera temporal, teniendo en cuenta, que este fin de semana la ciudad presenta múltiples escenarios de riesgo, más de 35 eventos, pago de la quincena, puente festivo, y la celebración de Halloween, por lo que pretenden minimizar riesgos.
“Ustedes recuerdan en el pasado ha habido bloqueos por parte, digamos, de algunas rodadas que hacen masivas y que bloquean por completo algunas vías y ponen en cierta forma en peligro a ellos mismos. Muchas veces vemos niños en esas rodadas, por ejemplo, y ponen en peligro a los demás habitantes de la ciudad y en cierta forma generan una dinámica de desorden que no podemos permitir. Entonces, esto es una medida excepcional, temporal, no definitiva, que busca como una medida de seguridad y de orden público garantizar que este fin de semana tengamos una reducción de riesgos en la ciudad“.
El inicio de las nuevas restricciones a la movilidad de motociclistas en Bogotá ha desencadenado una serie de bloqueos y protestas que amenazan con paralizar la ciudad.
En la madrugada del jueves 30 de octubre, grupos de motociclistas comenzaron a concentrarse en puntos estratégicos, como la calle 20 con avenida Boyacá y la autopista Sur con avenida Villavicencio, en respuesta a las medidas impuestas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
La convocatoria a la movilización, liderada por Miguel Forero, ha generado tensión y ha puesto en evidencia el profundo malestar del gremio frente a las decisiones del Distrito.
Las restricciones, que estarán vigentes desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, prohíben la circulación de motocicletas con parrillero y establecen una restricción nocturna en varios corredores viales de la capital.
Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana de Halloween, un periodo históricamente asociado con un aumento de accidentes y alteraciones del orden público.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 2022 y 2024 se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales cada fin de semana de Halloween en Bogotá, siendo 8 de cada 10 de ellas motociclistas.