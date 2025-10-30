EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

En conversación con la W Radio, el mandatario distrital confirmó que la restricción de parrillero será de manera temporal, teniendo en cuenta, que este fin de semana la ciudad presenta múltiples escenarios de riesgo, más de 35 eventos, pago de la quincena, puente festivo, y la celebración de Halloween, por lo que pretenden minimizar riesgos.

“Ustedes recuerdan en el pasado ha habido bloqueos por parte, digamos, de algunas rodadas que hacen masivas y que bloquean por completo algunas vías y ponen en cierta forma en peligro a ellos mismos. Muchas veces vemos niños en esas rodadas, por ejemplo, y ponen en peligro a los demás habitantes de la ciudad y en cierta forma generan una dinámica de desorden que no podemos permitir. Entonces, esto es una medida excepcional, temporal, no definitiva, que busca como una medida de seguridad y de orden público garantizar que este fin de semana tengamos una reducción de riesgos en la ciudad“.