Colombia

Corte Suprema inició etapa decisiva contra Iván Name y Andrés Calle por corrupción en la Ungrd: este es el magistrado que asumió el caso

El proceso judicial contra los expresidentes del Senado y la Cámara avanza hacia su etapa decisiva, luego de que se determinara que existen méritos suficientes para que respondan ante la justicia por el caso de los carrotanques en La Guajira

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Según el escrito de acusación
Según el escrito de acusación de la Corte Suprema, los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios para facilitar reformas del Gobierno - crédito Ungrd/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia inició la etapa de juzgamiento contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, implicados en el caso de presunta corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El paso a esta nueva etapa judicial se da tras la decisión de los magistrados de la Sala de Instrucción de enviar el caso a juicio, al encontrar méritos suficientes para que los dos congresistas respondan ante la justicia por los presuntos sobornos y desvíos de recursos detectados en el manejo de la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El magistrado Jorge Caldas asumió el proceso

El expediente fue remitido desde
El expediente fue remitido desde la Sala de Instrucción, donde se formuló la acusación - crédito Colprensa

El caso estaba en manos del magistrado Francisco Farfán, que adelantó la fase de investigación en la Sala de Instrucción. Con la acusación formal ya presentada, el expediente pasó al despacho del magistrado Jorge Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia, encargada de los juicios a aforados constitucionales.

En esta etapa, el magistrado Caldas deberá solicitar las pruebas pertinentes para corroborar los hechos señalados en la acusación, así como decretar las nulidades que considere necesarias para garantizar el debido proceso. Una vez se cumpla esta fase, el despacho procederá a definir las pruebas y testimonios válidos para la audiencia pública de juzgamiento.

Desde finales de agosto, los seis magistrados de la Sala de Instrucción se habían reunido en Villavicencio durante una sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia. En ese encuentro se decidió que Iván Name y Andrés Calle debían ir a juicio por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel del Gobierno y al exdirector de la Ungrd Olmedo López.

Tras esa sesión, la Corte debía trasladar el caso a la Sala de Primera Instancia y asignar el magistrado responsable del juicio. Con la designación de Caldas, se espera que en los próximos días el proceso avance hacia la etapa de práctica de pruebas y fijación de la audiencia pública.

Las acusaciones contra Name y Calle

Los delitos imputados son cohecho
Los delitos imputados son cohecho impropio y peculado por apropiación - crédito Colprensa

De acuerdo con la acusación formulada, Iván Name habría recibido 3.000 millones de pesos de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, conocida en el proceso como “la mensajera”. Según las investigaciones, ese dinero habría tenido origen en el contrato para la compra de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

Por su parte, Andrés Calle habría recibido 1.000 millones de pesos de parte del ex subdirector de Desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla, con el supuesto propósito de facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Ambos excongresistas figuran entre los principales señalados en este caso, junto con otros legisladores mencionados por los testigos, entre ellos Wadith Manzur, Martha Peralta, Liliana Bittar, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Julio Elías Chagüi.

La Sala de Casación Penal
La Sala de Casación Penal negó la solicitud de de Carlos Ramón González, al no encontrar vulneración de derechos fundamentales - crédito Presidencia de la República

De manera paralela a este proceso, la Corte Suprema de Justicia ha venido tramitando otros casos vinculados al mismo escándalo. Uno de los más recientes corresponde a la tutela interpuesta por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con la que buscaba levantar la medida de aseguramiento en su contra por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

González, considerado una figura cercana al Gobierno actual, es señalado de haber tenido participación en el presunto desvío de recursos dentro de la Ungrd. En su solicitud, alegó que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa; sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo, concluyendo que no se advertía vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados ni la existencia de un perjuicio irreparable”.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaIván NameAndrés CalleUngrdCorrupciónMagistrado Jorge CaldasSneyder PinillaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a cambiar su discurso: pasó de acusar a Arabia Saudita de “matar miles de niños” a resumir que lo atienden como “un príncipe”

El presidente colombiano detalló los avances en materia comercial entre Colombia y el reino saudí

Petro volvió a cambiar su

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Según explicaron las autoridades, fueron cuatro morteros artesanales los que usaron integrantes del grupo insurgente para atacar a la fuerza pública en el suroccidente del país

Infobae

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II: formaciones confirmadas en el Metropolitano

Mientras los rojiblancos le apuntan al liderato y buscar la cabeza de serie en los cuadrangulares, los bogotanos necesitan los tres puntos para aspirar a la clasificación

Junior vs. Santa Fe EN

Disfraces, dulces y fiestas: así se reactiva la economía colombiana con la temporada de Halloween

La celebración del 31 de octubre se consolida como una de las más rentables del año para el comercio nacional, impulsando ventas, empleo y consumo en sectores como moda, entretenimiento, gastronomía y decoración en todo el país

Disfraces, dulces y fiestas: así

Luis Gilberto Murillo reveló detalles del “domingo de pesadilla” en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y se desmarcó de Gustavo Petro

En su visita a Infobae Colombia, el exembajador en el país norteamericano, excanciller y hoy precandidato presidencial lamentó cómo su trabajo para mantener abierto el canal diplomático con la administración de Donald Trump se derrumbó y habló de las profundas diferencias con el presidente

Luis Gilberto Murillo reveló detalles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Infobae

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron cruce de declaraciones en redes sociales: “Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”

Ex de Nanpa Básico, aspirante a ‘La casa de los famosos’, reveló crudos detalles sobre lo que habría pasado con el cantante antes de su separación

Rafaella Chávez, hija de Marbelle respondió a acusaciones de haberse metido en una relación: “He guardado silencio por respeto”

Las cinco mejores películas para disfrutar Halloween en familia según la inteligencia artificial: para todas las edades

Deportes

Junior vs. Santa Fe EN

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II: formaciones confirmadas en el Metropolitano

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: azules y blancos luchan por la clasificación en El Campín

Crystal Palace le propinó una goleada a Liverpool en la EFL Cup: Daniel Muñoz fue titular y Lerma entró en el segundo tiempo

La prensa en León arremetió contra James Rodríguez en medio de la crisis deportiva del club: “Eres uno más”

Luis Díaz aportó gol y asistencia en la Copa de Alemania: fue 1-4 del Bayern Múnich al Colonia