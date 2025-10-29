Colombia

Cathy Juvinao estalló contra Petro por posible atentado de la Junta del Narcotráfico: “¿Cómo es que revela información tan grave por redes?”

El mandatario respondió públicamente a cuestionamientos de la representante a la Cámara sobre la existencia de un segundo nivel operativo de la Junta del Narcotráfico, que incluye otras estructuras criminales

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Según Petro, 17 organizaciones manejadas
Según Petro, 17 organizaciones manejadas por la Junta se reunieron en Cúcuta para planear sabotear las elecciones - crédito Germán Forero/Prensa y Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a cuestionamientos de la representante a la Cámara Catherine Juvinao sobre la seguridad de su labor política, señalando la existencia de un segundo nivel operativo de la Junta del Narcotráfico que incluye varias organizaciones criminales en conflicto con el ELN.

La congresista, por su parte, exigió aclaraciones formales y coordinación directa con las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El intercambio comenzó luego de que Juvinao cuestionara en redes al presidente Petro por vincular al asesino del senador Miguel UribeTurbay con la Junta del Narcotráfico. “¿La Segunda Marquetalia es ahora la mismísima Junta del Narcotráfico, presidente Gustavo Petro?”, escribió la representante a la Cámara.

En respuesta, Petro publicó en su cuenta de X: “Así es: la junta del narcotráfico tiene un segundo nivel de ‘operativos’, que son: el Clan del Golfo, Iván Mordisco, y la fracción de la Segunda Marquetalia en guerra hoy con el ELN. Se reunieron en Cúcuta 17 organizaciones manejadas por la Junta, entre ellas la fracción de la Segunda Marquetalia, para organizar el plan de saboteo de las elecciones, por eso fortalecí tu seguridad“.

Petro identificó a Clan del
Petro identificó a Clan del Golfo, Iván Mordisco y la fracción de la Segunda Marquetalia como parte de este segundo nivel en conflicto con el ELN - crédito @petrogustavo/X

El mensaje del presidente generó un nuevo pronunciamiento de Juvinao, que destacó la delicadeza de la información difundida y pidió que se maneje por canales oficiales.

Juvinao expresó que, hasta la semana pasada, las autoridades competentes no tenían conocimiento de los hechos que Petro mencionó públicamente. Señaló que la Fiscalía se enteró de la situación por medios de comunicación hace aproximadamente dos semanas.

En su publicación, la congresista indicó que había solicitado información al despacho presidencial sin obtener respuesta: “Presidente, lo que usted está revelando en X, así sin más, es información muy delicada que hasta la semana pasada no tenían las autoridades con las que me reuní. La Fiscalía se enteró de esta situación por medios de comunicación hace dos semanas. He pedido información a su despacho sin obtener respuesta“.

Juvinao destacó que la información
Juvinao destacó que la información que tiene el presidente debe manejarse con cuidado y no poner en riesgo la integridad de los amenazados - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La representante cuestionó además por qué Petro eligió anunciar los hechos en redes sociales y no coordinar primero con las autoridades: “¿Cómo es que usted revela información tan grave por redes, y no con las autoridades de forma directa? ¿Por qué en tres semanas, ni usted —ni nadie— me ha dado información precisa sobre cuáles son los supuestos atentados que se planean en mi contra, y quiénes están detrás?”

Juvinao advirtió que la difusión pública de esta información puede poner en riesgo la integridad de quienes se encuentran amenazados y señaló que todos los grupos armados mencionados por el presidente se han fortalecido durante la actual administración: “Usted ahora dice básicamente que son los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia, todos los cuales han fortalecido, paradójica y lamentablemente, durante su gobierno, por cuenta de la improvisación en su política de Paz Total”.

Solicitud de reunión urgente y coordinación con autoridades

La congresista solicitó una reunión
La congresista solicitó una reunión presencial con la Fiscalía, Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia para tratar el tema de forma segura - crédito Germán Forero

La representante agradeció las medidas adoptadas para reforzar su seguridad, pero enfatizó que la información sobre amenazas debe manejarse con cautela y a través de los canales oficiales. Solicitó al presidente una reunión presencial con las autoridades, incluyendo la Fiscalía, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia, para tratar el tema de manera segura y estructurada:

“Si bien agradezco las acciones que usted ha ordenado para reforzar mi esquema de seguridad, también le solicito tratar este tema como se debería: con las autoridades competentes, brindando información clara, sin exponer más a quienes de por sí ya tenemos nuestra integridad en riesgo por cuenta de nuestro trabajo político“.

Juvinao concluyó su mensaje insistiendo en la necesidad de prudencia y formalidad: “Según las autoridades es usted quien tiene la información. Manéjela con cuidado, presidente. Usted más que nadie sabe que esto no es un juego”,

Juvinao señaló que la Fiscalía
Juvinao señaló que la Fiscalía se enteró de la situación por medios de comunicación hace dos semanas y que había solicitado información al despacho presidencial sin recibir respuesta - crédito @CathyJuvinao/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroCatherine JuvinaoJunta del NarcotráficoPlan de atentadoSegunda MarquetaliaClan del GolfoELNPaz TotalColombia-Noticias

Más Noticias

La pulla de Wally a los medios tradicionales tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico

El influenciador boyacense se pronunció por primera vez tras el sorpresivo resultado que obtuvo en la votación que definió la lista de la colectividad al Senado

La pulla de Wally a

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Cuatro participantes se juegan su lugar en la competencia, y uno de ellos dejará la cocina por última vez

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta

Colombianos sienten alivio económico, pero temen por seguridad, salud y democracia: las preocupaciones que marcarán las elecciones de 2026

Un informe plantea que el reto para los candidatos será reconectar con un electorado cansado de la violencia y del deterioro institucional

Colombianos sienten alivio económico, pero

Así puede hacer consultas de comparendos con el número de cédula en el Runt y en el Simit

La digitalización de trámites permite a los ciudadanos acceder fácilmente a información sobre infracciones, antecedentes y pagos pendientes, agilizando procesos y reduciendo la necesidad de acudir a oficinas físicas

Así puede hacer consultas de

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Eder Álvarez Balanta es canterano de River Plate, en donde vivió sus primeros años como profesional

Futbolista colombiano comparó el racismo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno evalúa el traslado de

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Petro lanzó pulla a Laura Gallego, señorita Antioquia, por asegurar que debería ser agredido: “Mira cómo me dan cachazos”

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras la renuncia de Laura Gallego

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Deportes

Futbolista colombiano comparó el racismo

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito

Daniela Montoya le dio el liderato a Colombia en el inicio de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Selección Colombia femenina dio un salto enorme en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: próximo rival en la altura