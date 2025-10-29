Cathy Juvinao estalló contra Petro por posible atentado de la Junta del Narcotráfico: “¿Cómo es que revela información tan grave por redes?”

Según Petro, 17 organizaciones manejadas por la Junta se reunieron en Cúcuta para planear sabotear las elecciones - crédito Germán Forero/Prensa y Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a cuestionamientos de la representante a la Cámara Catherine Juvinao sobre la seguridad de su labor política, señalando la existencia de un segundo nivel operativo de la Junta del Narcotráfico que incluye varias organizaciones criminales en conflicto con el ELN.

La congresista, por su parte, exigió aclaraciones formales y coordinación directa con las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El intercambio comenzó luego de que Juvinao cuestionara en redes al presidente Petro por vincular al asesino del senador Miguel UribeTurbay con la Junta del Narcotráfico. “¿La Segunda Marquetalia es ahora la mismísima Junta del Narcotráfico, presidente Gustavo Petro?”, escribió la representante a la Cámara.

En respuesta, Petro publicó en su cuenta de X: “Así es: la junta del narcotráfico tiene un segundo nivel de ‘operativos’, que son: el Clan del Golfo, Iván Mordisco, y la fracción de la Segunda Marquetalia en guerra hoy con el ELN. Se reunieron en Cúcuta 17 organizaciones manejadas por la Junta, entre ellas la fracción de la Segunda Marquetalia, para organizar el plan de saboteo de las elecciones, por eso fortalecí tu seguridad“.

Petro identificó a Clan del Golfo, Iván Mordisco y la fracción de la Segunda Marquetalia como parte de este segundo nivel en conflicto con el ELN - crédito @petrogustavo/X

El mensaje del presidente generó un nuevo pronunciamiento de Juvinao, que destacó la delicadeza de la información difundida y pidió que se maneje por canales oficiales.

Juvinao expresó que, hasta la semana pasada, las autoridades competentes no tenían conocimiento de los hechos que Petro mencionó públicamente. Señaló que la Fiscalía se enteró de la situación por medios de comunicación hace aproximadamente dos semanas.

En su publicación, la congresista indicó que había solicitado información al despacho presidencial sin obtener respuesta: “Presidente, lo que usted está revelando en X, así sin más, es información muy delicada que hasta la semana pasada no tenían las autoridades con las que me reuní. La Fiscalía se enteró de esta situación por medios de comunicación hace dos semanas. He pedido información a su despacho sin obtener respuesta“.

Juvinao destacó que la información que tiene el presidente debe manejarse con cuidado y no poner en riesgo la integridad de los amenazados - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La representante cuestionó además por qué Petro eligió anunciar los hechos en redes sociales y no coordinar primero con las autoridades: “¿Cómo es que usted revela información tan grave por redes, y no con las autoridades de forma directa? ¿Por qué en tres semanas, ni usted —ni nadie— me ha dado información precisa sobre cuáles son los supuestos atentados que se planean en mi contra, y quiénes están detrás?”

Juvinao advirtió que la difusión pública de esta información puede poner en riesgo la integridad de quienes se encuentran amenazados y señaló que todos los grupos armados mencionados por el presidente se han fortalecido durante la actual administración: “Usted ahora dice básicamente que son los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia, todos los cuales han fortalecido, paradójica y lamentablemente, durante su gobierno, por cuenta de la improvisación en su política de Paz Total”.

Solicitud de reunión urgente y coordinación con autoridades

La congresista solicitó una reunión presencial con la Fiscalía, Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia para tratar el tema de forma segura - crédito Germán Forero

La representante agradeció las medidas adoptadas para reforzar su seguridad, pero enfatizó que la información sobre amenazas debe manejarse con cautela y a través de los canales oficiales. Solicitó al presidente una reunión presencial con las autoridades, incluyendo la Fiscalía, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia, para tratar el tema de manera segura y estructurada:

“Si bien agradezco las acciones que usted ha ordenado para reforzar mi esquema de seguridad, también le solicito tratar este tema como se debería: con las autoridades competentes, brindando información clara, sin exponer más a quienes de por sí ya tenemos nuestra integridad en riesgo por cuenta de nuestro trabajo político“.

Juvinao concluyó su mensaje insistiendo en la necesidad de prudencia y formalidad: “Según las autoridades es usted quien tiene la información. Manéjela con cuidado, presidente. Usted más que nadie sabe que esto no es un juego”,

Juvinao señaló que la Fiscalía se enteró de la situación por medios de comunicación hace dos semanas y que había solicitado información al despacho presidencial sin recibir respuesta - crédito @CathyJuvinao/X