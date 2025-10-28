⁠Melissa Gate habría traicionado al “Flaco” Solórzano: reveló que la novia del actor estaría en el próximo grupo para entrar a LCDLF y le negó su apoyo

Melissa fue acusada de traicionar la confianza del Flaco Solórzano - crédito Cortesía Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha comenzado el proceso de selección de celebridades, y hasta ahora se han presentado dos grupos que serán definidos por votación del público.

La noche del domingo 26 de octubre se anunció que el primer participante confirmado para el reality es el creador de contenido Nicolás Arrieta, mientras que el segundo grupo, integrado únicamente por mujeres, dará a conocer a su ganadora el próximo 2 de noviembre.

Aunque en la etapa inicial la votación se organizó por grupos a cargo de Canal RCN, algunas celebridades ingresarán directamente a través de una selección interna de la producción, información que permanece reservada.

En este contexto surgió una nueva controversia en redes sociales relacionada con dos exparticipantes de la segunda edición: Melissa Gate y “el Flaco” Solórzano, quienes desarrollaron una amistad dentro de la casa estudio.

El desencuentro se hizo público cuando se acusó a Melissa de haber “traicionado” al actor, luego de que durante una transmisión en vivo revelara que Lorena Altamirano, pareja de Solórzano, figura como candidata para la tercera temporada. Este dato, previamente desconocido, salió a la luz debido a diferencias de Gate con el Canal RCN.

“Creo que Lorena va a estar en La casa de los famosos, entonces ‘el Flaco’ llega y me dice…“, momento en que al parecer alguien de su equipo la interrumpe, a lo que ella continúa: ”De malas, yo ya lo estoy diciendo, eso no es problema mío, yo acaso trabajo para ese canal, es mi vida y les estoy contando una anécdota que me pasó y si el otro me contó sabiendo que soy chismosa, eso es problema de él...“, aclaró Gate.

Melissa fue acusada de traicionar la amistad que tiene con el actor solo para hablar mal del Canal RCN

En sus declaraciones aseguró que estando desde sus redes sociales puede hablar de los temas que ella quiera, y recalcó que no brindará apoyo a la pareja del actor. “Él me llamó y me dijo: ‘Meli, es que probablemente Lora va a estar en la casa a ver si me apoyas’, y yo le dije: ‘Flaco querido, lamento mucho decirte que esta vez no te voy a ayudar porque no estoy ayudando en nada de lo que tenga que ver con ese canal’, y es que yo me estoy haciendo sentir”, relató.

Melissa aseguró que sus recientes declaraciones en redes sociales están enfocadas en perjudicar el desarrollo de la nueva temporada. “Es que yo me estoy haciendo, es sentir, y como ustedes a mí me hicieron la vida imposible, pues yo se las voy a hacer a ustedes y de malas, porque acuérdense que a mí no me interesa la paz mental, a mí me interesa la venganza, es lo único que yo quiero”, dijo en el vivo.

Las palabras de la finalista del reality desataron una ola de comentarios, incluso de sus fans, que cuestionaron su actual y le reprocharon por su actitud contra “el Falco” Solórzano. “ella no es la Melissa que yo quería en el reality 😔”, “Te Me Saliste Melissa Gas, Me Retiro…”, “el cirujano se vengó por todos”, “Dios mío después de que el flaco fue su jefe de campaña, y del cariño que le tiene a ella… no soy nadie para juzgar, pero personas así no llegan a ningún lado”, “el peor enemigo de melisa es su lengua”, dicen algunos internautas.

La actitud de la paisa fue cuestionada por sus mismos seguidores

Melissa Gate acusa al Canal RCN de contratos falsos tras La casa de los famosos Colombia

La disputa entre Melissa Gate y el Canal RCN ha escalado en intensidad tras una serie de declaraciones en las que la creadora de contenido y segunda finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 cuestionó abiertamente la veracidad de los contratos laborales anunciados por la cadena durante la final del reality. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Gate afirmó que “la mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”, lo que ha generado un amplio debate en plataformas digitales.

El desencuentro se centra en la supuesta falta de cumplimiento de los acuerdos y beneficios que, según la influenciadora, se prometieron a los finalistas del concurso. Gate expresó su decepción al considerar que el canal no le brindó las oportunidades que esperaba tras su participación en el programa. En sus palabras, “para nadie es un secreto que en este momento no quiero saber nada de ese canal, porque siento que no me brindaron las oportunidades que esperaba. Di lo mejor de mí para que me conocieran y valoraran mi trabajo, pero eso no ocurrió”, manifestó en sus redes sociales.

La creadora de contenido afirmó que los beneficios prometidos a los finalistas no se cumplieron, generando debate en redes y medios sobre la credibilidad de la producción del reality

La antioqueña también señaló irregularidades en la gestión de los contratos para los exconcursantes, asegurando que fue su mánager, Fernanda, quien logró concretar un acuerdo con Rolda, y no el canal. “De hecho, la mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos, porque fue Fernanda (su mánager) la que logró contactar a Rolda. Si hubiese sido por ellos, tampoco me habrían dado el contrato”, sostuvo Gate en sus plataformas, lo que provocó diversas reacciones entre sus seguidores.