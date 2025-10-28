Emergencia en Dabeiba: aumenta a cuatro el número de muertos por deslizamientos de tierra; hay varios heridos y desaparecidos

El deslizamiento de tierra en la vereda El Toro, Dabeiba, deja cuatro muertos y tres desaparecidos tras intensas lluvias en Antioquia - crédito @DagranAntioquia / X

El número de víctimas mortales por el deslizamiento de tierra en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, ascendió a cuatro personas fallecidas, mientras que las autoridades mantienen la búsqueda de tres desaparecidos y atienden a siete heridos.

La emergencia, provocada por el desbordamiento de una quebrada tras intensas lluvias, dejó a la comunidad en alerta máxima y movilizó a organismos de socorro de la región.

El evento ocurrió en la madrugada del lunes 27 de octubre, cuando las precipitaciones intensas en el occidente de Antioquia desencadenaron una avenida torrencial que colapsó al menos una vivienda y afectó a otras dos, según información oficial de la Alcaldía de Dabeiba y el Dagran.

El acceso a la zona, ubicada a casi dos horas del casco urbano, se vio dificultado por el mal estado de las vías, agravado por los aguaceros recientes. El alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, detalló a El Colombiano que dos personas fueron trasladadas al hospital local, una de las cuales llegó sin signos vitales, mientras que la otra se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

Las autoridades y organismos de socorro mantienen la búsqueda de desaparecidos y atienden a siete heridos por la emergencia en Dabeiba - crédito @DagranAntioquia / X

“Al hospital ya ingresaron dos personas, una falleció en el momento del ingreso y la otra está siendo atendida y me dicen los médicos que está fuera de peligro. Las ambulancias volvieron a salir hacia el sector, es una zona rural a una hora del casco urbano por una vía muy deteriorada por los aguaceros. Desde las 4:00 a. m. enviamos maquinaria para habilitar el paso”, explicó el mandatario.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, Mario Hernández, informó al medio citado que cinco unidades de socorro, junto a personal de la administración municipal, trabajan en el sitio para atender la emergencia.

“La ambulancia ya bajó con los lesionados y se espera poder acceder al punto principal del derrumbe en aproximadamente una hora y media”, indicó Hernández.

Las lluvias no solo provocaron el deslizamiento en El Toro, también causaron socavación de orillas en la cuenca Cantarrana, destruyendo obras de protección y debilitando aceras, senderos peatonales, vías y algunos locales.

Aunque la ANI intervino parcialmente el punto afectado sobre la vía nacional que cruza la cabecera municipal, las condiciones climáticas dificultan el traslado de los fallecidos y heridos desde la zona minera del Alto Berlín. En la vía Antadó – Llano Gordo se reportaron varios deslizamientos adicionales.

El desbordamiento de una quebrada provocó el colapso de una vivienda y daños en otras dos en la zona rural de Dabeiba - crédito @DagranAntioquia / X

Por su parte, el director del Dagran, Carlos Ríos, explicó al mismo medio: “Nosotros hemos venido haciendo la articulación con el municipio, desde la madrugada hemos trabajado con ellos, activamos todo el componente de maquinaria amarilla, desplazamos técnicos, ingenieros y geólogos y por supuesto tenemos el helicóptero también activado para poder hacer el desplazamiento de las familias de las personas fallecidas”.

El balance actualizado por el alcalde Higuita en la tarde del lunes confirmó el aumento de víctimas: “Se tiene un reporte confirmado de cuatro personas fallecidas, un estimado de tres personas que se encuentran desaparecidas y siete personas que han sido atendidas con algunas lesiones menores. Tres viviendas también se vieron afectadas, y hoy toda la institucionalidad se encuentra volcada en este momento para acompañar y brindar un apoyo integral a toda esta comunidad que se vio afectada”, reportó el alcalde a El Colombiano.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Toro, Edwin Arbey Torres, señaló al medio local que la situación sigue siendo crítica y que llegaron refuerzos de bomberos de otros municipios, como Frontino, Cañas Gordas y Uramita, para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

“Hasta el momento no ha habido cambios en el tiempo, de todas maneras tenemos ayudas de bomberos de otros municipios anexados al cuerpo bomberos del municipio de Dabeiba”, indicó Torres.

La Gobernación de Antioquia destinó más de $15.000 millones para atender emergencias causadas por la temporada de lluvias en el departamento - crédito @AndresJRendonC / X

El director del Dagran advirtió que apenas comienza una nueva temporada de lluvias y pidió a las comunidades mantenerse alertas e informar cualquier emergencia. Además, confirmó que la Gobernación de Antioquia destinó más de $15.000 millones para atender los efectos de las precipitaciones en el departamento.

Ríos también informó que, en 2025, se han registrado 51 personas fallecidas en Antioquia a causa de la primera y segunda temporada de lluvias, y se atendieron 621 emergencias, de las cuales 290 están asociadas a la actual temporada invernal.

Las autoridades y organismos de socorro continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos y solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución ante el riesgo de nuevos deslizamientos.