Colombia

Cinco cambios que benefician a los empleados y deben hacer las empresas por la reforma laboral

La normativa vigente trae ajustes en las condiciones de trabajo y modifica algunas disposiciones relacionadas con permisos y derechos de los empleados

Por Camila Castillo

Guardar
Con la Ley 2466 de
Con la Ley 2466 de 2025 hay cambios en la contratación de empleados en Colombia - crédito Freepik

La reforma laboral aprobada por el Congreso en Colombia ya está en marcha y algunas de sus disposiciones deben ser cumplidas de inmediato por las empresas.

La norma, vigente desde el 25 de junio de este año, introduce ajustes a las reglas laborales con el objetivo de modificar horarios, recargos y contratos a los que tienen derecho los trabajadores del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque algunos ajustes de la reforma serán implementados de manera gradual, persiste el desconocimiento sobre las disposiciones que ya se encuentran vigentes y que las empresas deben cumplir para evitar sanciones del Ministerio de Trabajo.

Los trabajadores tendrán una serie
Los trabajadores tendrán una serie de permisos importantes, además de condiciones laborales más dignas - crédito Freepik

1. Duración máxima de los contratos a término fijo

Los contratos a término fijo ahora no pueden superar los cuatro años de duración. Además, su formalización debe realizarse por escrito. Si la empresa no justifica la terminación del contrato o la elección de esta modalidad, la relación laboral pasará automáticamente a ser indefinida.

2. Contratos por obra o labor: obligación de justificación

Las empresas que opten por contratos por obra o labor deben describir detalladamente la labor contratada. Si el trabajador sigue vinculado después de concluir la tarea asignada, o si la labor no fue debidamente especificada al inicio, el contrato se convertirá en indefinido, con reconocimiento retroactivo.

3. Contrato indefinido como modalidad principal

El contrato a término indefinido se establece como la norma general de contratación laboral. Si la empresa elige otro tipo de contrato, deberá justificar y documentar las razones ante las autoridades laborales.

Los trabajadores tendrán más tiempos
Los trabajadores tendrán más tiempos para dedicarlo en asuntos personales y familiares - crédito Freepik

4. Nuevas licencias remuneradas

La reforma incorpora dos nuevas licencias remuneradas: para atención de citas médicas (urgentes o programadas) y asistencia a compromisos escolares de hijos menores. Estas licencias no pueden descontarse del salario y requieren soporte documental.

5. Incremento en el recargo dominical y festivo

El valor del recargo por trabajo en domingos y días festivos aumentará de forma gradual. Para 2025, el recargo será del 80 %, en 2026 subirá al 90 % y desde 2027 alcanzará el 100 %.

Estos cambios ya tienen fuerza legal y su aplicación es obligatoria para las empresas en el país.

Los cinco permisos que no le pueden negar en el trabajo

Además de los permisos remunerados ya establecidos, entre ellos licencia por calamidad doméstica, luto, maternidad, paternidad, permiso para votar y el día de la familia, que se mantendrá hasta que la jornada laboral oficial se reduzca a 42 horas semanales, la reforma incorpora nuevas alternativas para los trabajadores.

Asistencia médica durante la jornada laboral

Los trabajadores cuentan ahora con un número determinado de horas al año para acudir a citas médicas, controles o exámenes especializados sin que ello afecte su salario. La empresa debe conceder este permiso sin posibilidad de negarlo ni descontar el tiempo de ausencia.

Emergencias familiares

Frente a situaciones familiares imprevistas que exijan atención inmediata, la nueva regulación permite que los empleados se ausenten del trabajo justificando la causa. Estas ausencias tienen carácter remunerado siempre que la emergencia quede debidamente respaldada.

Formación y capacitación profesional

El derecho a participar en jornadas de formación, capacitación o actividades sindicales adquiere rango de obligación patronal. Los empleados pueden asistir a estos espacios sin temor a descuentos en su salario ni a sanciones, reforzando el acceso a la actualización profesional y sindical.

Trámites judiciales o administrativos

Queda garantizada la posibilidad de faltar al trabajo para atender obligaciones judiciales o trámites administrativos de carácter obligatorio. Estas ausencias no pueden generar descuentos ni repercutir negativamente en los ingresos del trabajador.

Reuniones escolares de hijos menores

El artículo 15 de la ley otorga a los padres el derecho a ausentarse con remuneración para asistir a reuniones o actividades escolares de sus hijos menores. Este beneficio contribuye a la conciliación entre la vida laboral y la familiar y debe aplicarse sin represalias.

A pesar de que algunas empresas ya ofrecían estos permisos en sus políticas internas, la reforma los incorpora como derechos obligatorios. Cualquier incumplimiento puede ser sancionado por el Ministerio de Trabajo mediante multas.

Los trabajadores en Colombia deben
Los trabajadores en Colombia deben tomar nota de los cambios - crédito Freepik

Estos permisos, sin embargo, no implican autorización para ausencias prolongadas o recurrentes, como acudir semanalmente a eventos escolares. Para evitar afectaciones a la operación de las empresas se recomienda que empleador y trabajador lleguen a acuerdos razonables sobre la frecuencia y el uso de estos derechos.

Temas Relacionados

EconomíaContratos laboralesGobierno PetroReforma laboralPermisos en el trabajoEmpleados en ColombiaEconomía-ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Baloto 27 de octubre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto 27 de

Wally generó polémica en redes: tras ganar la consulta del Pacto Histórico, respondió con insultos a sus críticos

En su cuenta de X, el abogado y creador de contenido dirigió mensajes directos y despectivos a distintos usuarios, incluyendo expresiones como: “Dilo sin llorar, bobito” y “sujeto despreciable”

Wally generó polémica en redes:

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

El vallenato del terror, un Michael Myers costeño llama la atención a ritmo de acordeón

La interpretación el acordeonero ha llamado la atención de los transeúntes por al disfraz que vista justo antes de la celebración de ‘Halloween’

El vallenato del terror, un

Resultados de la Lotería de Cundinamarca lunes 27 de octubre: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Arley o el

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino protagonizaron momento tenso en ‘MasterChef Celebrity’: “Se delicó”

Shakira y Grupo Niche en Cali mucho más que millones de pesos: este fue el impacto cultural de la barranquillera en la Sucursal del Cielo

Fan viajó más de 800 km para ver a Shakira en Cali y terminó cantando con ella: “Fue un milagro”

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Deportes

Exjugador de Millonarios confesó su

Exjugador de Millonarios confesó su deseo por jugar en Atlético Nacional: “Es lo que queremos todos”

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Juvenil de Deportivo Pereira perdió su empleo, fue expulsado y salió llorando del partido ante Deportivo Pasto: hasta los hinchas los consolaron

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en Colombia la definición del primer finalista de la Copa Sudamericana

Ídolo de Millonarios David Mackalister Silva reveló la dura petición que le hizo su hijo durante su lesión: “Que me retire”