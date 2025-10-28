Colombia

Capitán y patrullero de la Policía fueron condenados por las “chuzadas” a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia

Un juzgado de Bogotá estableció que los uniformados alteraron un informe de inteligencia para inducir a error a un fiscal y obtener órdenes de interceptación telefónica contra las dos mujeres

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
El fraude procesal y la
El fraude procesal y la falsedad en documentos públicos fueron los principales delitos imputados - crédito Montaje Infobae/Policía Nacional

En fallo de primera instancia, un juzgado de Bogotá impuso penas de prisión a dos uniformados por interceptar ilegalmente comunicaciones de la exniñera de Laura Sarabia mediante documentos falsificados, dentro de una trama judicial vinculada al robo de una maleta con dinero en 2023.

El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá encontró culpables al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la decisión, los procesados fabricaron y presentaron un informe de inteligencia adulterado ante la Fiscalía, con el propósito de que se ordenara la interceptación de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes para enero de 2023 trabajaban en la residencia de Laura Sarabia, que en ese momento era jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro.

En ese documento falso, se afirmaba que Meza y Perea mantenían unaestrecha y cercana relación con alias Siopas, presunto comandante del Clan del Golfo, con el fin de justificar el espionaje telefónico. El fallo advierte que esas tergiversaciones condujeron al fiscal de la unidad contra las bandas criminales del Chocó a ordenar la intervención ilegal de los abonados telefónicos de las mujeres.

Manipulación de documentos, diligencias inducidas y falsos alias

La sentencia sostiene que las interceptaciones y los actos investigativos posteriores quedaron sustentados en el material falsificado. En palabras de la juzgadora 53: “Se acreditó que, a partir de este acontecimiento, se desplegaran distintas diligencias de investigación, entre ellas, la recepción de denuncias, entrevistas e interrogatorios. La recolección de material videográfico y el sometimiento de la trabajadora a una prueba de polígrafo, todas ellas actuaciones que se enmarcaron en el trámite adelantado tras la denuncia que constituye el mencionado contexto dentro del cual se insertaron los documentos falsos elaborados por los acusados.”

El contexto original del caso está vinculado al robo de una maleta con dinero en la vivienda de Sarabia. Ese hecho motivó las interceptaciones ilegales con el supuesto objetivo de hallar el paradero del maletín y documentos de seguridad nacional. Para respaldar la estrategia, los acusados atribuyeron alias falsos a las mujeres: a Meza la denominaron alias La Madrina y a Perea como alias La Cocinera, afirmando que ambas tenían roles de máxima confianza dentro de la estructura criminal señalada.

El fallo concluye que con ese accionar los policías defraudaron la administración de justicia y enviaron un mensaje negativo a la sociedad: “le enviaron un mensaje a la sociedad que cada día cree menos en sus instituciones.”

En desarrollo...

Temas Relacionados

Carlos Andrés CorreaJhon Fredi MoralesMarelbys MezaLaura SarabiaChuzadasInterceptaciones ilegalesFraude procesalFalsedad en documento públicoColombia-Noticias

Más Noticias

Cirugías sin licencia, frascos de mayonesa y recetas médicas improvisadas: el esquema de procedimientos estéticos que quedó al descubierto

La Fiscalía General de la Nación imputó a tres mujeres que realizaron más de 40 procedimientos en quirófanos ubicados en barrios populares de Medellín

Cirugías sin licencia, frascos de

Deportivo Cali celebró acuerdo de reestructuración del club con la Superintendencia de Sociedades: hizo importante anuncio

El club confirmó que en los próximos días brindará más detalles sobre la transición del cuadro Azucarero, que le permitirá transformarse en Sociedad Anónima

Deportivo Cali celebró acuerdo de

Valor de cierre del euro en Colombia este 28 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Valor de cierre del dólar en Colombia este 28 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Bogotá modernizará el servicio de aseo con libre competencia a partir del 2026: así lo anunció el director de la Uaesp

La entidad precisó que la ciudad adoptará un sistema de libre competencia para la recolección de residuos, buscando mayor eficiencia y calidad tras la expiración de los contratos actuales en febrero del próximo año

Bogotá modernizará el servicio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó en Caquetá alias Campoalegre,

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

ENTRETENIMIENTO

Español relató cómo los colombianos

Español relató cómo los colombianos le salvaron la vida con su bondad: “Aprendí mucho”

Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Karina García explicó por qué acepto un nuevo ‘reality’ y prometió cambiar su estrategia: “A mí me encantan los retos”

Tuti Vargas relató relación narcisista por la que pasó y cómo le puso fin: “Empecé a volverme chiquita”

Joven evadió la seguridad y sorprendió a Westcol durante transmisión en vivo: ingresó sin permiso a la propiedad donde se hospedaba el streamer en Cali

Deportes

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a polémico directivo colombiano acusado de amenazar a futbolistas

Deportivo Cali celebró acuerdo de reestructuración del club con la Superintendencia de Sociedades: hizo importante anuncio

Iván Arboleda, portero suplente de Millonarios, armó fuerte polémica en el equipo

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Colombia vs. Japón: hora y dónde ver a la Tricolor en el partido de octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA