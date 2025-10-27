Colombia

Gustavo Petro se refirió a la consulta de Pacto Histórico y envió mensaje a Donald Trump: “Somos la fuerza popular”

El presidente colombiano invitó a su homólogo de Estados Unidos a dialogar tras los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico, que dejó como ganador al senador Iván Cepeda

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente Gustavo Petro siguió de cerca el desarrollo de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que el senador Iván Cepeda resultó ganador, se definieron las listas al Senado y la Cámara de Representantes, y participaron alrededor de tres millones de personas.

En su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que el resultado refleja un nuevo momento político en Colombia y sostuvo que las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump habrían fortalecido al Pacto Histórico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica”, indicó Petro.

En otra publicación, el mandatario colombiano reconoció la cifra de votantes y aprovechó para invitar al presidente de Estados Unidos a un diálogo.

“Este es un mensaje del pueblo colombiano al presidente Donald Trump, escuche al pueblo, las personas que le han ido a llenar la cabeza de mentiras no representan ni a la mamá. Sentarse a conversar con el verdadero pueblo colombiano es súper clave. Por eso le digo que el programa más eficaz para disminuir la cocaína producida, se llama sustitución voluntaria de cultivos, porque tiene la fuerza de la voluntad del pueblo", expresó el presidente Petro.

Gustavo Petro sobre las elecciones
Gustavo Petro sobre las elecciones de la consulta del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

En otro corto mensaje, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Pacto Histórico es “el nuevo amanecer” de Colombia.

"Somos la fuerza popular y el nuevo amanecer", aseveró el mandatario colombiano.

Gustavo Petro sobre los resultados
Gustavo Petro sobre los resultados de la consulta del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, reconoció que la jornada electoral se realizara sin actos de violencia, destacando el papel del ministro del Interior, Armando Benedetti, al frente de la organización.

“Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático...no hubo sangre y solo vida. La Registraduría aún no está preparada para garantizar el voto libre del pueblo”, expresó Gustavo Petro.

Y agregó: “Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante”,

Gustavo Petro agradeció a Armando
Gustavo Petro agradeció a Armando Benedetti, ministro del Interior, por la jornada electoral del domingo 26 de octubre de 2025 - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que hará un llamado a las fuerzas del centro para “hablar como amigos”,

"Llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipayismo arrodillado para hablar como amigos“, indicó Gustavo Petro.

Resultados de la consulta

El senador Iván Cepeda resultó elegido como el candidato más votado en la consulta interna del Pacto Histórico, tras obtener más del 64% de los sufragios.

Durante su primera intervención pública después del escrutinio, el congresista destacó el respaldo recibido: “Me han entregado este mandato como ya candidato del Pacto Histórico al próximo momento de este proceso”, expresó Cepeda en compañía de otros líderes, entre ellos la senadora María José Pizarro.

Iván Cepeda, ganador de la
Iván Cepeda, ganador de la consulta del Pacto Histórico - crédito Luisa González/REUTERS

Durante la jornada se definieron tanto al candidato presidencial como las listas para Senado de la República y Cámara de Representantes para los próximos comicios. Los comicios tuvieron reportes de presuntas irregularidades y demoras que impidieron a algunos ciudadanos ejercer su derecho al voto.

En la consulta para el Senado, el influenciador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (“Wally”) obtuvo 143.514 votos (7,66%). Le siguieron el senador Wilson Arias con 127.537 sufragios (6,81%), Pedro Flores con 118.562 (6,33%) y Carmen Patricia Caicedo con 58.556 votos (3,13%). Figuras del actual Legislativo como David Racero (34.057), Agmeth Scaff (36.611) y Alirio Uribe (14.112), aspiran a obtener una curul en el Senado.

Para la Cámara de Representantes en Bogotá, la representante María Fernanda Carrascal encabezó la votación con 62.796 sufragios. En la lista se ubicaron luego Laura Daniela Beltrán Palomares (“Lalis”), con 25.741, y María del Mar Pizarro, con 27.407 votos.

Otros nombres, como Heraclito Landinez (11.530) y Gabriel Becerra (9.659), alcanzaron cifras menores frente a otros aspirantes, lo cual perfila una renovación en parte de la representación de izquierda proyectada por el Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsulta Pacto HistóricoDonald TrumpResultados Pacto HistóricoEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Carolina Corcho felicitó a Iván Cepeda tras ganar la consulta del Pacto Histórico: “El cambio continúa”

La exprecandidata presidencial agradeció a los cerca de 600.000 ciudadanos que votaron por ella y resaltó que su campaña se caracterizó por ser honesta, transparente y construida con las bases progresistas, alejándose de prácticas clientelistas tradicionales

Carolina Corcho felicitó a Iván

Jugadores del Deportivo Pereira siguen sin recibir su salario: Presidente prefirió viajar con juveniles al partido de la fecha 18 en la Liga BetPlay

El plantel profesional del cuadro matecaña declaró el cese de actividades ante el incumplimiento en el pago de sus salarios, por lo que catorce jugadores de la categoría sub-17 y sub-20 afrontarán el partido ante Deportivo Pasto

Jugadores del Deportivo Pereira siguen

Leopoldo López acusó a Gustavo Petro de apoyar la “estructura criminal” de Nicolás Maduro y cuestionó sus intereses en la crisis venezolana

El líder opositor, exiliado en Madrid, España, rechazó los señalamientos de incitación a la violencia y cuestionó el respaldo de Petro al régimen venezolano en medio de tensiones diplomáticas

Leopoldo López acusó a Gustavo

Es el turno de las mujeres: ya puede votar por su favorita en el segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Son seis las creadoras de contenido, modelos y reinas que compiten por ese segundo cupo para uno de los ‘realities’ más polémicos de la televisión nacional

Es el turno de las

Miguel Polo Polo cuestionó los resultados electorales de la consulta del Pacto Histórico: “Se desplomó, la capital despertó”

El congresista resaltó la pérdida de votos del Pacto Histórico tanto en Bogotá como en el ámbito nacional e interpretó este descenso como una señal de debilitamiento del petrismo

Miguel Polo Polo cuestionó los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Es el turno de las mujeres: ya puede votar por su favorita en el segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Karina García y Yina Calderón volverán a estar juntas en un ‘reality’: así lo confirmó la paisa en sus redes sociales

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

Deportes

Jugadores del Deportivo Pereira siguen

Jugadores del Deportivo Pereira siguen sin recibir su salario: Presidente prefirió viajar con juveniles al partido de la fecha 18 en la Liga BetPlay

Nacional es colíder de la Liga y ya está clasificado para los cuadrangulares finales: estos son los equipos que tienen opción

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor

Wilmar Roldán tuvo que ser escoltado luego de llegar en taxi a pitar el clásico paisa: hinchas de Nacional buscaron lincharlo