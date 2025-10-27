Gustavo Petro se refirió a la consulta de Pacto Histórico y envió mensaje a Donald Trump: “Somos la fuerza popular”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente Gustavo Petro siguió de cerca el desarrollo de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que el senador Iván Cepeda resultó ganador, se definieron las listas al Senado y la Cámara de Representantes, y participaron alrededor de tres millones de personas.

En su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que el resultado refleja un nuevo momento político en Colombia y sostuvo que las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump habrían fortalecido al Pacto Histórico.

“Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica”, indicó Petro.

En otra publicación, el mandatario colombiano reconoció la cifra de votantes y aprovechó para invitar al presidente de Estados Unidos a un diálogo.

“Este es un mensaje del pueblo colombiano al presidente Donald Trump, escuche al pueblo, las personas que le han ido a llenar la cabeza de mentiras no representan ni a la mamá. Sentarse a conversar con el verdadero pueblo colombiano es súper clave. Por eso le digo que el programa más eficaz para disminuir la cocaína producida, se llama sustitución voluntaria de cultivos, porque tiene la fuerza de la voluntad del pueblo", expresó el presidente Petro.

En otro corto mensaje, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Pacto Histórico es “el nuevo amanecer” de Colombia.

"Somos la fuerza popular y el nuevo amanecer", aseveró el mandatario colombiano.

Asimismo, reconoció que la jornada electoral se realizara sin actos de violencia, destacando el papel del ministro del Interior, Armando Benedetti, al frente de la organización.

“Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático...no hubo sangre y solo vida. La Registraduría aún no está preparada para garantizar el voto libre del pueblo”, expresó Gustavo Petro.

Y agregó: “Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante”,

En otra publicación desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que hará un llamado a las fuerzas del centro para “hablar como amigos”,

"Llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipayismo arrodillado para hablar como amigos“, indicó Gustavo Petro.

Resultados de la consulta

El senador Iván Cepeda resultó elegido como el candidato más votado en la consulta interna del Pacto Histórico, tras obtener más del 64% de los sufragios.

Durante su primera intervención pública después del escrutinio, el congresista destacó el respaldo recibido: “Me han entregado este mandato como ya candidato del Pacto Histórico al próximo momento de este proceso”, expresó Cepeda en compañía de otros líderes, entre ellos la senadora María José Pizarro.

Durante la jornada se definieron tanto al candidato presidencial como las listas para Senado de la República y Cámara de Representantes para los próximos comicios. Los comicios tuvieron reportes de presuntas irregularidades y demoras que impidieron a algunos ciudadanos ejercer su derecho al voto.

En la consulta para el Senado, el influenciador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (“Wally”) obtuvo 143.514 votos (7,66%). Le siguieron el senador Wilson Arias con 127.537 sufragios (6,81%), Pedro Flores con 118.562 (6,33%) y Carmen Patricia Caicedo con 58.556 votos (3,13%). Figuras del actual Legislativo como David Racero (34.057), Agmeth Scaff (36.611) y Alirio Uribe (14.112), aspiran a obtener una curul en el Senado.

Para la Cámara de Representantes en Bogotá, la representante María Fernanda Carrascal encabezó la votación con 62.796 sufragios. En la lista se ubicaron luego Laura Daniela Beltrán Palomares (“Lalis”), con 25.741, y María del Mar Pizarro, con 27.407 votos.

Otros nombres, como Heraclito Landinez (11.530) y Gabriel Becerra (9.659), alcanzaron cifras menores frente a otros aspirantes, lo cual perfila una renovación en parte de la representación de izquierda proyectada por el Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026.