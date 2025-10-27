Colombia

El Club El Nogal y el Ministerio del Trabajo llegaron a un acuerdo para solucionar crisis laboral: esto es lo que viene ahora

Durante visita hecha por la entidad, funcionarios de la Dirección Territorial de Bogotá identificaron la firma de 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El Club Social El Nogal es
El Club Social El Nogal es un club social y empresarial privado en Bogotá, fundado en 1989 - crédito Colprensa

Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio del Trabajo anunció la instalación de una mesa de trabajo con el Club Social El Nogal, para el martes 28 de octubre de 2025, luego de la visita de inspección, vigilancia y control, realizada por la Dirección Territorial de Bogotá el pasado 20 de octubre.

La intervención se originó tras recibir denuncias anónimas sobre un posible despido masivo de cerca de 80 trabajadores. Durante la visita, funcionarios de la Dirección Territorial de Bogotá identificó la firma de 76 acuerdos voluntarios de terminación del contrato laboral.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esta se registró luego de que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en su momento, y en aras de identificar las presuntas irregularidades, anunció la jornada inspección para determinar los hechos denunciados: “La Dirección Territorial Bogotá del Ministerio del Trabajo se encuentra en labores de inspección, vigilancia y control al Club Social el Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo”.

Tras visita de inspección en
Tras visita de inspección en la que se detectaron algunas irregularidades y hallazgo de 76 acuerdos de terminación voluntaria, la cartera laboral busca garantizar el cumplimiento de las normas laborales - crédito Ministerio del Trabajo

De acuerdo con lo señalado por el director de la Territorial Bogotá, Amaury Gómez, durante la visita hecha se encontraron algunos hallazgos que serán resueltos por medio de la mesa de trabajo.

Qué se propondrá en el espacio de diálogo

“En este espacio de diálogo estaremos proponiendo medidas correctivas para subsanar los hallazgos encontrados y mejorar integralmente las condiciones de los trabajadores de esta empresa”, anotó Gómez.

La cartera de trabajo informó que se encuentra validando si existe algún tipo de estabilidad laboral reforzada, por fuero de salud de los 76 trabajadores, que se acogieron al acuerdo de terminación voluntaria.

Qué dice el Club El Nogal

Tras conocerse la información del ministerio, el Club Sicual El Nogal emitió un pronunciamiento. También, por medio de un comunicado, respondió que “respeta y acata las decisiones y recomendaciones impartidas por el Ministerio de Trabajo en relación con el proceso de reorganización interna que se adelanta para garantizar la proyección y sostenibilidad del club hacia el futuro”.

El Club Social El Nogal
El Club Social El Nogal informó que respeta y acata las decisiones y recomendaciones impartidas por el Ministerio de Trabajo - crédito Club Social El Nogal

“Este proceso de reorganización interna se llevó a cabo bajo principios de respeto, reconocimiento y apoyo a los trabajadores. El plan de retiro voluntario no solo incluyó el pago de todas las obligaciones legales, sino también un bono a cada colaborador, como muestra de gratitud por su dedicación y servicio”, puntualizó. Agregó que, “adicionalmente, desde el primer momento se activó un programa de recolocación laboral con el respaldo de alianzas estratégicas que brindaran acceso a nuevas oportunidades y asesoría especializada”.

Concluyó argumentando que, en este sentido, la Gerencia Administrativa reitera su plena disposición de trabajar con el Ministerio de Trabajo para atender y revisar los requerimientos y observaciones que se presenten, asegurando en todo momento el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

Qué es el Club Social El Nogal

El Club Social El Nogal es un club social y empresarial privado en Bogotá, fundado en 1989, que ofrece una amplia gama de servicios culturales, deportivos, gastronómicos y empresariales para sus socios. Se caracteriza por sus instalaciones de lujo, que incluyen restaurantes, un hotel con 32 habitaciones, gimnasio, piscinas, canchas deportivas, salones para eventos y otros servicios.

El Club Social El Nogal
El Club Social El Nogal se convirtió en un símbolo nacional de resiliencia tras un atentado terrorista en 2003 - crédito X

Características principales:

  • Ubicación: se encuentra en el corazón financiero y empresarial de Bogotá.
  • Servicios:

Cultura: ofrece eventos como conciertos, tertulias, cine foros, conferencias y exposiciones.

Deportes: cuenta con un gimnasio, canchas de squash, piscina semiolímpica, simulador de golf, polígono de tiro y pista de bolos.

Gastronomía: dispone de varios restaurantes, bares y una cava.

Bienestar: ofrece servicios de belleza, masajes y zonas húmedas.

Eventos: tiene 32 salones para reuniones y eventos empresariales, y un gran salón para celebraciones.

Alojamiento: cuenta con un hotel exclusivo de 32 habitaciones para socios e invitados.

  • Fundación: fue fundado en 1989 por empresarios colombianos y abrió sus puertas en 1995.
  • Resiliencia: después de un ataque terrorista en 2003, el club fue reconstruido y se convirtió en un símbolo nacional de resiliencia, ya que la reconstrucción buscaba transmitir un mensaje de esperanza y fuerza a Colombia. 

Temas Relacionados

El NogalClub El NogalMinisterio del TrabajoTrabajadoresEmpleadosContratosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Incautan decenas de botellas de licor adulterado en Engativá: iban a ser comercializadas durante la noche de Halloween

La Administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para que consuma licor adquirido en sitios reconocidos

Incautan decenas de botellas de

Halloween en Colombia tendrá varios cambios: cómo se celebrará el 31 de octubre y cuánto se pagará por los disfraces

Una encuesta de Fenalco reveló un auge en la creatividad y la búsqueda de experiencias originales para compartir en familia en esta fecha

Halloween en Colombia tendrá varios

Luis Eduardo Llinás renunció a la dirección de la Uiaf en medio de crisis internacional: este es el perfil del nuevo encargado

La salida de Llinás ocurre tras la suspensión de la Unidad de Información y Análisis Financiero en la Red Segura del Grupo Egmont y la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton, generando incertidumbre en la inteligencia financiera colombiana

Luis Eduardo Llinás renunció a

Resultados Super Astro Sol 27 de octubre de 2025: número y signo ganador del sorteo de HOY

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol 27

Convocatoria de empleo en Bogotá: ofrecen plazas para bachilleres, técnicos y profesionales

La ciudad realiza jornadas presenciales y virtuales, facilitando el acceso a empleos formales y orientación gratuita, con énfasis en la diversidad de perfiles y sectores disponibles durante la semana

Convocatoria de empleo en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó alias Gramo, responsable

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

ENTRETENIMIENTO

La rusa Yana Karpova regresó

La rusa Yana Karpova regresó a su país y comparó los precios con los que encontró en esta parte del mundo: “Un sofá vale lo que un carro en Colombia”

Aida Victoria Merlano expuso más secretos de Juan David Tejada: “No eran dos hijos, eran cinco”

Melissa Gate se refirió a la polémica de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: “Otro asalariado muerto de hambre”

Karola Alcendra lanzó contundente frase sobre la polémica de infidelidad entre Mariana Zapata y Jlexis: “Él no se robó a nadie”

Este es famoso actor colombiano que tiene pareja pero está obligado a vivir con su ex: “Estamos separados bajo el mismo techo”

Deportes

Reconocido periodista argentino defendió a

Reconocido periodista argentino defendió a Juan Fernando Quintero en medio de la crisis en River Plate: “El único nombre bueno”

Ecuador vs. Colombia: hora y dónde ver gratis el partido de la Tricolor en la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025

Jugador de la selección Colombia de la Premier League recibió regaño de su entrenador: “Necesita respetar”

En duda partido entre Boyacá Chicó vs. América de Cali en Bogotá: Comisión no le habría dado el visto bueno

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones Femenina: qué pasó con Linda Caicedo