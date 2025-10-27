Caso Miguel Uribe Turbay: capturaron en Meta a alias El Viejo, que estaría por encima de “El Costeño” en la estructura criminal

La captura de alias El Viejo en Meta representa un avance clave en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Reuters

Las autoridades capturaron a alias El Viejo en el departamento del Meta, lo que representa un avance relevante en la investigación del asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte difundido por el medio, “El Viejo” habría ejercido un rol superior en la estructura delincuencial relacionada con el crimen, situándose por encima de delincuentes como Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la detención de “El Viejo” se realizó mediante un operativo y se prevé su traslado inmediato a Bogotá para proceder a la judicialización.

El hombre es señalado como un posible enlace con quienes participaron directa o indirectamente en el atentado que terminó con la vida del exsenador Uribe Turbay.

La Fiscalía General de la Nación ya había advertido la importancia de su captura y lo vinculaba junto a otros sospechosos de alto rango en la estructura criminal, incluido “El Caleño”.

Noticia en desarrollo...