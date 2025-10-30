Colombia

Caso Miguel Uribe Turbay: Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’ habría ordenado el crimen

La fiscal Luz Adriana Camargo señaló al recientemente capturado, alias el Viejo, como nexo entre los sicarios y la organización criminal

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La detención de alias El
La detención de alias El Viejo representa un avance clave en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito composición fotográfica

La investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha dado un giro relevante tras la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias el Viejo, que, según la Fiscalía General de la Nación, habría actuado como enlace directo entre los sicarios y la estructura criminal de la Segunda Marquetalia en Caquetá.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, detalló que la evidencia apunta a que esta célula, bajo el mando de alias Iván Márquez, fue la determinadora del magnicidio ocurrido el 7 de junio durante una actividad de campaña en el occidente de Bogotá.

La línea investigativa se ha robustecido con la detención de alias el Viejo, identificado como el noveno capturado en el caso y señalado como jefe de la organización que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial.

La fiscal general de Colombia,
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, apuntó que alias El Viejo servía de nexo entre la Segunda Marquetalia y los sicarios que perpetararon el crimen - crédito Luisa González/REUTERS

Según la fiscal, la información recabada muestra que Simeón Pérez mantenía una relación cercana con la Segunda Marquetalia, lo que lo posiciona como un eslabón clave en la cadena operativa que condujo al crimen. “La evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”, afirmó Luz Adriana Camargo, que subrayó que la Fiscalía viene siguiendo esta línea de investigación desde el inicio de las pesquisas por el magnicidio del precandidato presidencial por el Centro Democrático.

La funcionaria explicó que la labor de alias el Viejo no se limitó a la articulación logística, también habría realizado tareas de inteligencia, siguiendo los movimientos de Uribe Turbay.

Según la Fiscalia, alias El
Según la Fiscalia, alias El Viejo habría realizado labores de inteligencia previos al atentado contra Uribe Turbay - crédito Fiscalía General de la Nación

“Hay temas interesantes que ya hacen parte de la imputación de él, y nosotros pudimos determinar que Simeón, antes de la conexión con el grupo de sicarios que operó el crimen, estaba haciéndole seguimiento al senador. Eso es muy importante”, señaló.

La Fiscalía sostiene que la célula de la Segunda Marquetalia en Florencia (Caquetá), comandada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, habría financiado y ordenado el asesinato, consolidando así la hipótesis de una conexión directa entre los autores materiales y los determinadores intelectuales.

El proceso investigativo ha involucrado más de 400 actividades desarrolladas en conjunto con la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigaciones y un equipo de analistas. Camargo enfatizó que la calidad de las pruebas ha sido prioritaria sobre la cantidad.

“Vamos poniéndole a diferentes actores caras e historias; es decir, es un trabajo muy importante, creo yo. Y lo que nosotros queremos, básicamente, es hacer una investigación no especulativa, una investigación que esté basada en una buena evidencia y que le dé respuestas al país”, expresó la jefe del ente acusador.

La jefe del ente acusador insistió en que “tenemos las conexiones de esta persona, de este nuevo sindicado, con la célula que funciona en el Caquetá”.

En ese orden de ideas, Camargo resaltó la importancia de la captura de alias El Viejo en cuanto a tratarse de un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos. “Estamos dando con quien habría sido el articulador entre el grupo operativo, que es el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio”, señaló la fiscal general.

Fiscalía anunció que está preparada para firmar un preacuerdo con alias El Viejo

La fiscal Camargo anunció que tiene las puertas abiertas para negociar con Simeón Pérez Marroquín, con miras a que pueda aportar información que permita esclarecer los responsables intelectuales del magnicidio de Uribe Turbay.

“Nosotros siempre estamos dispuestos, en la medida en que encontremos buena información que nos permita escalar en el conocimiento de la verdad de lo sucedido, a un preacuerdo. En este caso hemos hablado de un preacuerdo, básicamente, con una persona de la organización base que se está trabajando, y con ‘El Viejo’ aún no tengo noticias de acercamiento”, manifestó.

