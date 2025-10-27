Colombia

Abelardo de la Espriella desató polémica en redes sociales por vender tenis por una cifra millonaria

El producto fue presentado como estrategia de financiación por el precandidato presidencial

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El diseño es pintado a
El diseño es pintado a mano y, según el precandidato, será utilizado para financiar su campaña - crédito Defensores de la Patria / Sitio web

Abelardo de la Espriella confirmó el lanzamiento de unos tenis personalizados con un precio de $5.000.000, lo que generó un intenso debate en torno a su campaña presidencial, pues el abogado y empresario aspira a la Presidencia de Colombia en 2026 con el movimiento Defensores de la Patria.

Precisamente, los tenis se pueden comprar mediante la plataforma web de la iniciativa, debido a que el candidato los presentó este producto como parte de su estrategia de financiación, despertando tanto críticas como curiosidad en el escenario político nacional, específicamente por el precio del producto.

La propuesta de De la Espriella consiste en una edición exclusiva de los clásicos AF1 de Nike, intervenidos a mano por el artista colombiano Perrograff. Cada par, según la información publicada en la página oficial de Defensores de la Patria, se convierte en una “pieza única gracias a técnicas de graffiti y pintura detallada”, con un diseño que incorpora la figura de un tigre, símbolo central de la campaña del precandidato.

El diseño ha sido ampliamente
El diseño ha sido ampliamente criticado - crédito Defensores de la Patria / Sitio web

El propio De la Espriella describió el lanzamiento como “el paso firme de los Tigres de la Patria”, además de destacar la intención de fusionar arte, emprendimiento y compromiso social en esta iniciativa. El valor de los tenis está fijado en $5.000.000 y, precisamente, esto provocó una oleada de comentarios en redes sociales y foros digitales.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran expresiones como: “Definitivamente la política da para todo, pero ¿vender tenis en plena campaña política? ¿Y a $5.000.000?” y “Están horribles”, así como críticas que sugieren que el precandidato estaría priorizando un negocio personal sobre la contienda electoral: “Este man está es montando negocio, y no una campaña a la presidencia. Se tomaron esto como un circo, y vea”.

Otros usuarios se refirieron de forma irónica al origen y el precio del producto: “Aberaldo nos va a sacar el país adelante con la venta de zapatos hechos en China a 5 palos” y también hubo espacio para el humor: “El único calzado deportivo del mercado en el que vienen los dos tenis derechos”.

Una gran cantidad de internautas
Una gran cantidad de internautas asegura que el precio es demasiado elevado - crédito Defensores de la Patria / Sitio web

Abelardo de la Espriella explicó que los fondos recaudados con la venta de los tenis serán destinados tanto al artista como a la financiación de su campaña, que, según sus palabras, no recibe aportes de grandes grupos de poder político o económico. El precandidato afirmó: “Hacemos esto para no deberle nada a nadie más que a nosotros mismos y financiarnos con el esfuerzo de nuestro trabajo”.

La plataforma Defensores de la Patria se posiciona así como el canal exclusivo para la comercialización de estos tenis, reforzando el mensaje de independencia financiera y apoyo al talento nacional.

Cabe mencionar que la trayectoria pública de Abelardo de la Espriella ha estado marcada por su cercanía ideológica con Álvaro Uribe, al que considera como el mayor símbolo político de Colombia. Incluso, en una reciente participación en el pódcast de Cristian Verbal, el precandidato expresó: “Es que Uribe es un símbolo y eso es lo que no le perdonan (...) en un país que no tiene símbolos, la simbología de Uribe es mortal para la izquierda. Uribe le rompió el espinazo a las Farc porque combatió el narcotráfico y el terrorismo”.

Las críticas no se hicieron
Las críticas no se hicieron esperar, aunque algunos internautas aseguraron que comprarán el producto - crédito X

La campaña de De la Espriella busca diferenciarse a través de propuestas que, según la información difundida en la página de Defensores de la Patria, pretenden demostrar que “hacer patria también es apoyar el talento nacional, especialmente el de los jóvenes trabajadores y creadores que, como El Perrograff, han encontrado en el arte una forma de transformar su entorno”; sin embargo, no se salvan de las críticas en las plataformas digitales.

