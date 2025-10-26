“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

La actriz y creadora de contenido hizo una transmisión en vivo por la que algunos afirman que está afectada en su salud mental - crédito @morocha/TikTok

La reciente transmisión en vivo de Lady Tabares en redes sociales ha generado inquietud entre sus seguidores, luego de que la actriz manifestara entre lágrimas: “yo no le encuentro sentido a la vida, la verdad”.

La protagonista de La vendedora de rosas, película dirigida por Víctor Gaviria en 1998, se mostró visiblemente afectada durante un live, aparentemente realizado en TikTok, donde incluso la propia aplicación le envió una advertencia debido a su estado emocional.

El impacto de sus palabras generó una reacción rápidamente en los comentarios de sus redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su preocupación y empatía por la difícil situación que atraviesa la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La actriz, reconocida internacionalmente tras su participación en el filme que retrata la vida en las calles de Medellín, ha sido símbolo de resiliencia, pues su historia personal guarda paralelismos con la de su personaje. Su interpretación le valió reconocimiento mundial, incluyendo una invitación al Festival de Cine de Cannes.

Sin embargo, la vida de Tabares estuvo marcada por episodios de adversidad, y es que luego de alcanzar la fama a temprana edad, fue condenada a 26 años de prisión por un homicidio de un taxista que, según sus propios testimonios, nunca cometió.

En una de sus declaraciones más emotivas, relató que ingresó a la cárcel con apenas 21 años y embarazada, y que en sus primeros días fue agredida por cuatro reclusas, aparentemente por su notoriedad. Según narró, detrás de estos hechos habría estado la orden de un teniente.

Durante su participación en el reality del Canal RCN, Lady Tabares compartió episodios dolorosos de su vida, protagonizando algunos de los momentos más emotivos del programa.

Ahora, su reciente aparición en redes sociales ha reavivado la preocupación por su bienestar. En la transmisión, la actriz confesó: “Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar, la verdad, pero serles sincera... no sé, yo como que, yo no le encuentro sentido a la vida, la verdad”.

Hasta el momento, Tabares no ha realizado nuevas publicaciones ni declaraciones en sus redes sociales. Mientras tanto, la comunidad digital se ha volcado en mensajes de apoyo, reconociendo el sufrimiento que ha enfrentado la actriz a lo largo de los años.

No obstante, también han surgido comentarios negativos, en los que algunos seguidores de Karina García atribuyen el estado de Tabares a su comportamiento hacia García durante el reality, señalando además la falta de respaldo de sus amigas en el programa.

Así recordó cuando se perdió en las calles de Medellín

“Estas calles conocieron mis primeros pasos, me cuidaron en noches largas de hambre, de sueño, de necesidad, cuando vendía rosas y pedía limosna”, expresó Lady Tabares en un video reciente, al regresar a la calle de Medellín donde se perdió a los cuatro años.

La escena, grabada la noche del 15 de julio de 2025, muestra a la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia recorriendo la glorieta de San Diego, el lugar exacto donde, según sus palabras, “fue que me perdí cuando tenía 4 años. Fue justo por aquí, en la glorieta de San Diego, donde me crie”.

El video en el que Lady Tabares recorre la calle donde se perdió de niña generó cientos de reacciones en redes sociales, con mensajes como “Dios mío!!! Duro 😢”, “Divina mi Lady eres una gran mujer Dios la guarde siempre”, “De tan solo imaginar que tengo un bebé de esa edad me da de todo 😓😭” y “La que sí debió haber ganado el reality”.