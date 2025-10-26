Colombia

“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

La actriz de “La vendedora de rosas” compartió un video en el que se mostró vulnerable, despertando una ola de apoyo y mensajes solidarios de parte de la comunidad digital

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La actriz y creadora de contenido hizo una transmisión en vivo por la que algunos afirman que está afectada en su salud mental - crédito @morocha/TikTok

La reciente transmisión en vivo de Lady Tabares en redes sociales ha generado inquietud entre sus seguidores, luego de que la actriz manifestara entre lágrimas: “yo no le encuentro sentido a la vida, la verdad”.

La protagonista de La vendedora de rosas, película dirigida por Víctor Gaviria en 1998, se mostró visiblemente afectada durante un live, aparentemente realizado en TikTok, donde incluso la propia aplicación le envió una advertencia debido a su estado emocional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La vendedora de rosas preocupó
La vendedora de rosas preocupó a sus seguidores en redes sociales por una ocnfesión en TikTok - crédito La casa de los famosos Colombia

El impacto de sus palabras generó una reacción rápidamente en los comentarios de sus redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su preocupación y empatía por la difícil situación que atraviesa la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La actriz, reconocida internacionalmente tras su participación en el filme que retrata la vida en las calles de Medellín, ha sido símbolo de resiliencia, pues su historia personal guarda paralelismos con la de su personaje. Su interpretación le valió reconocimiento mundial, incluyendo una invitación al Festival de Cine de Cannes.

Sin embargo, la vida de Tabares estuvo marcada por episodios de adversidad, y es que luego de alcanzar la fama a temprana edad, fue condenada a 26 años de prisión por un homicidio de un taxista que, según sus propios testimonios, nunca cometió.

Recientemente la actriz perdió a
Recientemente la actriz perdió a su mascota, lo que le generó un gran dolor - crédito Canal RCN

En una de sus declaraciones más emotivas, relató que ingresó a la cárcel con apenas 21 años y embarazada, y que en sus primeros días fue agredida por cuatro reclusas, aparentemente por su notoriedad. Según narró, detrás de estos hechos habría estado la orden de un teniente.

Durante su participación en el reality del Canal RCN, Lady Tabares compartió episodios dolorosos de su vida, protagonizando algunos de los momentos más emotivos del programa.

Ahora, su reciente aparición en redes sociales ha reavivado la preocupación por su bienestar. En la transmisión, la actriz confesó: “Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar, la verdad, pero serles sincera... no sé, yo como que, yo no le encuentro sentido a la vida, la verdad”.

Lady Tabares fue participante en
Lady Tabares fue participante en 'La casa de los famosos Colombia', muy cercana a Karina García - crédito cortesía del Canal RCN

Hasta el momento, Tabares no ha realizado nuevas publicaciones ni declaraciones en sus redes sociales. Mientras tanto, la comunidad digital se ha volcado en mensajes de apoyo, reconociendo el sufrimiento que ha enfrentado la actriz a lo largo de los años.

No obstante, también han surgido comentarios negativos, en los que algunos seguidores de Karina García atribuyen el estado de Tabares a su comportamiento hacia García durante el reality, señalando además la falta de respaldo de sus amigas en el programa.

Así recordó cuando se perdió en las calles de Medellín

“Estas calles conocieron mis primeros pasos, me cuidaron en noches largas de hambre, de sueño, de necesidad, cuando vendía rosas y pedía limosna”, expresó Lady Tabares en un video reciente, al regresar a la calle de Medellín donde se perdió a los cuatro años.

La escena, grabada la noche del 15 de julio de 2025, muestra a la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia recorriendo la glorieta de San Diego, el lugar exacto donde, según sus palabras, “fue que me perdí cuando tenía 4 años. Fue justo por aquí, en la glorieta de San Diego, donde me crie”.

El video en el que Lady Tabares recorre la calle donde se perdió de niña generó cientos de reacciones en redes sociales, con mensajes como “Dios mío!!! Duro 😢”, “Divina mi Lady eres una gran mujer Dios la guarde siempre”, “De tan solo imaginar que tengo un bebé de esa edad me da de todo 😓😭” y “La que sí debió haber ganado el reality”.

Temas Relacionados

Lady Tabares La vendedora de rosas Karina García Salud mentalLa casa de los famosos Colombia 2Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Los dos precandidatos del Pacto Histórico ya votaron en la consulta de la coalición

Los aspirantes presidenciales depositaron su voto en la consulta nacional, resaltando el valor de la participación ciudadana y pidiendo a las autoridades garantizar un proceso transparente y sin incidentes

Los dos precandidatos del Pacto

Descubren centro clandestino de procesamiento de huesos para productos en condiciones insalubres en Huila

Autoridades hallaron una red ilegal que transformaba restos animales en polvo para productos agrícolas y de limpieza, operando sin controles sanitarios y generando riesgos ambientales

Descubren centro clandestino de procesamiento

Operativo ambiental en Bogotá dejó cuatro detenidos por tala ilegal de eucaliptos

Un operativo conjunto permitió la aprehensión de los individuos implicados en la explotación no autorizada de madera, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía

Operativo ambiental en Bogotá dejó

Desmanes y protestas afectaron las consultas del Pacto Histórico en Tumaco y Arjona: esto se sabe

Las interrupciones incluyeron quema de material electoral e irrupciones en distintos puestos de votación, confirmaron autoridades y observadores

Desmanes y protestas afectaron las

Una cafetería de Bogotá se coronó como la mejor de Sudamérica y está entre las 10 mejores del mundo en 2025

Colombia también incluyó otras 15 cafeterías en el ranking, demostrando la fuerte tradición cafetera del país

Una cafetería de Bogotá se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no se guardó nada sobre la identidad del Jefe

Aida Victoria Merlano destapa los mensajes privados con su ex Juan David Tejada y enciende las redes con sus declaraciones

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Deportes

La revelación de David Mackalister

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona

Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría