Conductor ebrio atropelló a trabajadores del Metro de Medellín en la avenida Regional: un fallecido y tres heridos

El hecho se presentó sobre las 4 A.M. - crédito Minuto 30

En la madrugada del domingo 26 de octubre, un grave accidente interrumpió las labores de reparación en la vía férrea del Metro de Medellín, específicamente en la Avenida Regional, a la altura del puente de la calle 4 Sur, entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

Un vehículo particular ingresó abruptamente a la zona delimitada para obras, provocando la muerte de un trabajador y lesiones a tres más, tal como confirmaron las autoridades locales después del incidente.

El siniestro sucedió alrededor de las 4:30, en medio de trabajos de mitigación que buscan atender la socavación en la infraestructura férrea. De acuerdo con el reporte inicial, momentos antes de la desgracia una motocicleta había colisionado contra los elementos de cierre de la obra, dañando el cerramiento y también dos motocicletas propiedad del personal del contratista Telval.

En el video se puede ver cómo quedaron los vehículos luego del choque - crédito Minuto 30

Tras este primer accidente, el conductor de la motocicleta optó por abandonar el lugar, lo que llevó a los trabajadores a acercarse para verificar los daños en la estructura de seguridad y sus vehículos.

Mientras los empleados evaluaban el estado del cerramiento, un automóvil modelo Spark de color gris irrumpió en la zona de obras a alta velocidad, sin detenerse ante la señalización instalada en el área de trabajo.

El auto embistió a cuatro empleados del contratista, quienes operaban dentro del perímetro habilitado temporalmente para las maniobras de reparación. La violencia del impacto causó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores, mientras que los otros tres resultaron heridos de diferente gravedad.

De las personas afectadas, dos fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios, uno de ellos en estado crítico, y una cuarta víctima logró alejarse de la escena por su cuenta, aunque las autoridades indicaron que también sufrió lesiones, aparentemente de carácter leve.

El alcalde de Medellín fue quien confirmó el hecho a través de sus redes sociales - crédito @ficogutierrez / X

Tras atender a las víctimas y asegurar la zona, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional emprendieron los procedimientos de investigación y regulación del tránsito en la avenida, que registra alto flujo vehicular incluso en horarios no convencionales debido a las intervenciones en curso en el sistema de metro.

El conductor del vehículo involucrado fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado mostró primer grado de embriaguez. Las autoridades señalaron que, dada la hora del accidente y los intervalos entre el suceso y el examen, el nivel de alcohol podría haber sido superior en el momento del impacto. Por el momento, las circunstancias exactas que rodearon el ingreso del automóvil a la zona de obras permanecen bajo investigación.

El episodio generó una pronta reacción de los organismos oficiales de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez se manifestó en redes sociales para lamentar la tragedia y expresar su acompañamiento a las familias y allegados de los trabajadores afectados. Asimismo, la administración local ha hecho énfasis en la importancia de respetar las zonas de seguridad en áreas de intervención vial y exhortó a la ciudadanía a extremar la precaución, en particular durante horarios nocturnos y en tramos donde se ejecutan obras de mantenimiento.

El Metro de Medellín confirmó que los trabajadores pertenecían a la empresa contratista Telval, encargada de ejecutar los trabajos de recuperación tras los daños sufridos por la vía férrea. La empresa detalló que activó los protocolos de emergencias al enterarse del accidente e inmediatamente solicitó asistencia médica y la intervención de las autoridades.

El Metro de Medellín lamentó los hechos mediante un comunicado - crédito Metro de Medellín

Un comunicado del Metro reiteró el compromiso de la entidad con la seguridad de sus empleados y la colaboración activa en la investigación destinada a esclarecer los hechos.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad informó que ha recopilado registros de cámaras y testimonios de testigos para apoyar las pesquisas, mientras que la Policía realiza pruebas técnicas para identificar responsabilidades y determinar si hubo omisión en las medidas de prevención por parte del conductor.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas administrativas ni judiciales, a medida que avance la recolección y análisis de evidencia sobre las responsabilidades individuales y colectivas derivadas del choque en la zona de obras del Metro de Medellín.