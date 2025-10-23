Valentina Lizcano se refirió a Yina Calderón y anunció qué la invitaron a ‘La casa de los famosos Colombia’: “No quiero ir”

Valentina Lizcano habló sobre su posible ingreso a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura de pantalla Valentina Lizcano/TikTok

En una transmisión en vivo realizada en la mañana del 23 de octubre a través de su cuenta de Tiktok, la actriz e influencer Valentina Lizcano habló con sobre dos temas que generaron atención entre sus seguidores: su decisión de no participar en La casa de los famosos Colombia y su opinión respecto al retiro de Yina Calderón de la pelea en Stream Fighters 4 contra Andrea Valdiri.

Lizcano confirmó que sí fue invitada a ingresar al reality de convivencia de RCN, pero que lo rechazó por razones familiares y personales.

“Me invitaron, sí me dijeron, pero no voy a ir, no quiero ir, no me gustaría ir. Si algo, iría a Masterchef, pero a La casa de los famosos, no… Hasta que mis hijos no cumplan 15 años no voy… no estoy lista de dejarlos”, expresó.

Explicó además que su decisión estuvo influenciada por su madre, quien le pidió no repetir una experiencia como la que vivió en el reality Protagonistas de nuestra tele.

“Mi mamá dijo que no le gustaría y que sufriría mucho, entonces ¿qué derecho tengo de hacer sufrir a mi mamá?, todo lo que sufrió cuando estuve en Protagonistas, para hacerla sufrir en La casa de los famosos, no”, afirmó la actriz colombiana.

Sin embargo, no descartó del todo su participación en formatos televisivos de competencia, pues dejó claro que tiene un programa al cual le gustaría asistir y las razones por las que entraría.

“Si algo iría a Masterchef, porque me encantaría aprender a cocinar, así como todo gomelo, yo me tiro mis platos, pero yo soy cocinera, no chef, yo cocino normal y me encantaría”, aseguró Lizcano.

Durante la transmisión, los usuarios le preguntaron por la controversia de Yina Calderón, quien se retiró de la pelea contra Andrea Valdiri a los 20 segundos de iniciado el enfrentamiento en Stream Fighters 4 y Lizcano fue empática, pero también crítica.

“Sí, ella tenía derecho a retirarse, claro que sí, lo que pasa es que desde el principio no debió aceptar, porque era una mujer grande y entrenada a la que iba a enfrentar”, señaló Valentina.

Recordó además que Calderón había mostrado actitudes provocadoras antes del evento.

“Yina una semana antes estaba borracha siendo grosera y diciéndole vainas a todo mundo como a mí, que no me contratan ni en redes sociales, que no tengo pareja, en fin… Siento que si se retiró o no, yo no soy quién para decirle, pero siento que desde el principio no debió aceptar ni firmar ese contrato…”, tratando de referirse a que debió enfocarse.

Lizcano también aprovechó para desmentir públicamente las afirmaciones que Yina Calderón había hecho sobre su vida laboral y personal, ya que aseguró que sí trabaja activamente en televisión, continúa casada, tiene contratos digitales y proyectos consolidados.

“Yo le he metido durísimo a lo digital en los últimos años, y en eso le agradezco mucho también a mi compadre Felipe Saruma, y hoy en día tengo el honor de ser de las primeras influencers… todo eso es mentira”, dijo Valentina sobre los señalamientos de Calderón.

Respecto a la pelea entre Valdiri y Calderón, fue contundente al describir lo que observó.

“Lo de la Valdiri lo vi y vi una zumba como de 10 golpes en menos de 20 segundos, ja, yo hubiera salido corriendo. Por eso digo que no debía aceptar… uno tiene que ser responsable con lo que firma y lo que dice que va a hacer… Yo no estoy de acuerdo con ese evento, aunque alce mi voz no lo van a dejar de hacer, pero no me gusta y no estoy de acuerdo”, mencionó la actriz, antes de indicar que no va a volver a mencionar el tema ni a Yina porque no le va a dedicar espacio en sus redes sociales.

Finalmente, se refirió a la carta escrita por Roberto Cardona de Los 40 a Yina Calderón, la cual se volvió viral y en la que le critica la actitud que tuvo frente al compromiso adquirido con Westcol y el público al aceptar el reto de boxear e incumplirlo.

“No estoy de acuerdo que la abuchearan, que la insulten, pero estuve de acuerdo con casi todo lo que le dijo Roberto en esa carta. Pero de verdad lo que pensé es que tanto odio hacia una sola persona, qué pueda pasar, cómo le podía estar afectando su psiquis… yo no le deseo a nadie el sufrimiento mental, ni al asesino de mi hermano, nada”, puntualizó Lizcano.