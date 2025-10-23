Colombia

Por tortura y muerte de un perro en medio de un ritual satánico, dos mujeres fueron enviadas a la cárcel en Sincelejo

Las autoridades detallaron cómo la investigación permitió establecer la premeditación y la naturaleza ritualista del crimen cometido por Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Madre e hija justificaron su
Madre e hija justificaron su acción con la supuesta posesión del perro - crédito Freepik

La decisión judicial que envió a la cárcel a Teresita Alcocer Puentes y a su hija Arlin Winneth Cuello Alcocer ha vuelto a poner sobre la mesa el tema en Colombia, al tratarse de un caso en el que ambas mujeres fueron halladas culpables de torturar y asesinar a un perro pastor alemán durante un ritual satánico.

La sentencia, considerada ejemplar, responde a la gravedad de los hechos y a la conmoción social que provocó el crimen.

El proceso judicial reveló que las acusadas, madre e hija, participaron activamente en la tortura y posterior muerte del animal, el 8 de octubre, en una vivienda del barrio Santa Catalina de Sincelejo, departamento de Sucre, un acto que justificaron ante las autoridades alegando que el perro estaba poseído por un demonio.

Esta defensa no fue aceptada por el tribunal, que valoró la brutalidad del acto y la falta de justificación racional para el sufrimiento infligido al animal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La identidad de las responsables, Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer, fue confirmada por las autoridades, quienes detallaron que la investigación permitió establecer la premeditación y la naturaleza ritualista del crimen.

En medio de la diligencia de imputación de cargos, la Fiscalía habría dado detalles de la prácticas que las procesadas ejecutaron con Rommy: “rociaron un líquido inflamable sobre su mascota, un perro de raza pastor alemán, al cual luego le habrían prendido fuego. Esto provocó la muerte del animal”.

El caso adquirió notoriedad pública no solo por la violencia ejercida contra el animal, sino también por el contexto en el que se produjo, vinculado a prácticas esotéricas.

La condena impuesta a las dos mujeres marca un precedente en la aplicación de la ley frente a delitos de maltrato animal en Colombia. El fallo judicial subraya la importancia de proteger a los animales y sancionar con severidad los actos de crueldad, especialmente cuando estos se cometen bajo pretextos infundados o creencias personales.

La sentencia de prisión para Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer ha sido interpretada por diversos sectores como un mensaje claro de las autoridades sobre la intolerancia hacia el maltrato animal.

El caso ha impulsado discusiones sobre la necesidad de fortalecer la legislación y los mecanismos de prevención para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Temas Relacionados

Maltrato animalRommyTortura a un perroRitual satánicoTeresita Alcocer PuentesArlin Cuello AlcocerSincelejoColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería del Valle resultados del último sorteo miércoles 22 de octubre de 2025

Conozca la balota completa del último sorteo de una de las loterías más jugadas en Colombia

Lotería del Valle resultados del

“Mujer poseída” llama la atención en Transmilenio debido a sus gritos y resistencia con la policía: “¿cuál es mi delito, llorar?

En redes se registro el momento cuando patrulleros de la Policía intentan calmar a la mujer que no deja de gritar e insultar a los pasajeros del bus

“Mujer poseída” llama la atención

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 23 de octubre

El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Bogotá:

La selección Colombia perfiló su clasificación a la ronda final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: así va la tabla de posiciones

A la fase final clasificarán las dos mejores selecciones de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros de la competición, que se realiza en Marruecos

La selección Colombia perfiló su

San Andrés y Providencia: Fuerzas Militares listas para actuar ante un posible desastre natural por formación de un ciclón

Más de ochocientos hombres de las Fuerzas Militares permanece en alistamiento en el archipiélago para salvaguardar a la comunidad y proteger la infraestructura ante la amenaza del fenómeno meteorológico

San Andrés y Providencia: Fuerzas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’

Mejor amigo de ‘Baby Demoni’ denunció que está siendo víctima de amenazas: “Yo no sería una persona que atente contra mi vida”

Luis Fernando Hoyos abandonó ‘MasterChef Celebrity’ y habló de la enfermedad que lo mantuvo ausente del programa: “Agradezco a la producción”

Extranjera se declaró en shock por la calidad de la gastronomía tras vivir siete años en Colombia

‘Springsteen: Música de Ninguna Parte’ llegará a las salas de cine de Colombia: esto es lo que debe saber

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

La selección Colombia perfiló su

La selección Colombia perfiló su clasificación a la ronda final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: así va la tabla de posiciones

Técnico de Nacional respaldó a Cardona tras su expulsión en Copa Colombia y pidió a los árbitros analizar las jugadas: “Ver más allá”

Liga de Quito vs. Palmeiras: hora y dónde ver en Colombia el otro partido de las semifinales de la Copa Libertadores

El “berrinche” de Néiser Villarreal en Millonarios sería castigado por la FIFA: se caería el preacuerdo con Cruzeiro

Luis Fernando Montoya recordó la histórica Copa Libertadores de 2004 con Once Caldas: “Fue demasiado grande”