Colombia

Fiscal del caso de Álvaro Uribe Vélez radicará recurso de casación para tumbar la absolución del expresidente

La fiscal delegada Marlenne Orjuela había solicitado que se profiriera una sentencia condenatoria en contra del exmandatario. Su petición fue parcialmente avalada en primera instancia, pero el Tribunal revocó el fallo

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El expresidente Uribe fue absuelto
El expresidente Uribe fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Juan David Duque/REUTERS

La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, establecida por el Tribunal Superior de Bogotá, todavía no está en firme. Algunas de las partes intervinientes en el caso, como las víctimas, recurrirán al recurso extraordinario de casación para que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión y defina su situación jurídica.

Además de las víctimas, la Fiscalía, que actuó como ente acusador en el proceso penal, también rechazó el fallo de segunda instancia. Por eso, según informó Noticias RCN, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, decidió radicar el recurso de casación ante la Corte.

La fiscal, que en su momento pidió la condena del exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno, tendrá 30 días para sustentar el recurso extraordinario de casación. Luego, la Sala Penal del alto tribunal deberá definir si revisará o no el expediente y, en esa medida, si tomará una decisión sobre el fallo absolutorio proferido por el Tribunal Superior de Bogotá.

En primera instancia, la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitió una sentencia condenatoria contra el expresidente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo absolvió del delito de soborno. Sin embargo, en segunda instancia, esa condena fue revocada y el exmandatario fue declarado inocente de todos los cargos que le fueron endilgados.

En desarrollo...

