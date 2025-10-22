Usuarios de redes se unen para cumplir el sueño de paciente con cáncer terminal, conocer al presidente Petro

Cientos de usuarios de internet se han unido con el fin de cumplir el sueño de Ariel - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El caso de Ariel, un colombiano que enfrenta un cáncer terminal, ha captado la atención de cientos de internautas que buscan cumplir su deseo de conocer personalmente al presidente Gustavo Petro.

La iniciativa de apoyo surgió gracias a la psicóloga Sibia Ortega, conocida en plataformas digitales bajo el usuario @la.psicologa2, quien dio a conocer la situación de Ariel y ha impulsado una cadena de solidaridad en redes sociales.

El movimiento comenzó cuando Ortega relató en sus redes que el mayor deseo de Ariel, tras recibir el diagnóstico de cáncer metastásico, es mantener un encuentro con el jefe de Estado antes de que su enfermedad progrese.

Ortega, en la publicación donde presentó la petición, manifestó: “Hoy inicia mi campaña por el sueño de Ariel”, haciendo un llamado a sus seguidores a difundir el mensaje con la intención de que el presidente escuche la solicitud y este anhelo pueda concretarse incluso ante el avanzado estado de salud de Ariel.

Ariel, quien se encuentra en una situación médica delicada, se ha destacado por su actitud positiva frente a la adversidad.

Desde que supo que su enfermedad es terminal, Ariel utiliza constantemente una gorra similar a la que lleva el presidente Petro, como una forma simbólica de expresar su admiración y su anhelo de conocerlo.

Ortega subrayó en sus relatos la fortaleza de Ariel y su empeño en mantener el ánimo a pesar del difícil panorama. “Su mayor sueño es conocer en persona al presidente Gustavo Petro”, recalcó en la campaña.

La dificultad principal para que se concrete el encuentro radica en la ubicación geográfica de Ariel. El hombre vive en una vereda remota, lo que complica la logística de una visita presidencial.

No obstante, la psicóloga también expresó su confianza en la disposición del mandatario para atender casos sensibles como el de Ariel. En una de sus publicaciones, resumió la situación así: “Sueño: conocer al presidente Gustavo Petro. Obstáculo: vive en una vereda muy lejos”.

El llamado de Ortega se viralizó rápidamente, logrando que numerosos usuarios de redes sociales se sumaran a la campaña. Los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer, y algunos de ellos destacaron la importancia de unirse por una causa humana al margen de preferencias políticas.

Uno de los comentarios que más resonó fue: “El señor Gustavo Petro no es de mi agrado, pero si el sueño de él es conocerlo, también es el sueño de nosotros apoyar para que se haga realidad”.

Otro usuario expresó confianza en la sensibilidad del presidente ante este tipo de situaciones: “Nada más que se entere y allá le llega, porque tiene un corazón muy grande. Póngale la firma”.

A medida que la campaña gana fuerza, se puede observar cómo se sigue extendiendo en distintas plataformas digitales.

La publicación original de Ortega ha sido compartida cientos de veces, y nombres reconocidos, así como ciudadanos comunes, han dejado mensajes para sumarse al pedido. La historia de Ariel ha logrado generar una ola de empatía y solidaridad en la opinión pública, que mantiene la esperanza de que su sueño pueda realizarse.

Mientras tanto, la campaña continúa creciendo y acumulando mensajes de aliento para Ariel. Usuarios de diferentes regiones de Colombia han replicado la petición, buscando llamar la atención de la Casa de Nariño y sensibilizar al círculo cercano del mandatario para que el encuentro pueda materializarse lo antes posible.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha realizado declaraciones públicas sobre el caso, pero la expectativa entre quienes participan en la campaña se mantiene alta. Para todos ellos, la consigna es clara: unir esfuerzos y difundir el mensaje hasta que el deseo de Ariel llegue a oídos del presidente y pueda cumplirse pese a las dificultades logísticas y médicas.