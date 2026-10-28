La JEP no podría extenderse más allá de 2028: la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate una reforma constitucional, en qué consiste

El senador Enrique Gómez denunció que hay casos en la JEP que demoran mucho tiempo en ser tratados - crédito Prensa Senado/Colprensa

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El Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2026, promovido por el senador Enrique Gómez, que plantea no extender la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más allá de 2028, fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera y pasará a discusión de la plenaria del Senado.

La iniciativa propone modificar el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017. Debido a que la JEP comenzó a operar el 15 de marzo de 2018, el nuevo límite implicaría que sus funciones concluyan en marzo de 2028 si el proyecto supera las etapas del trámite constitucional.

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También apunta a fijar como límite el periodo previsto en la Constitución Política para las salas de reconocimiento de la JEP, encargadas de construir los macrocasos del conflicto armado y de determinar responsabilidades.

La iniciativa radicada en el Senado plantea mantener la validez de fallos, pruebas y sanciones, aunque el organismo especial deje de conocer nuevos asuntos - crédito Procuraduría General de la Nación

En sus redes sociales, Gómez confirmó, cuando presentó la ponencia de la iniciativa, que se trata de “trasladar las competencias de la JEP a la justicia ordinaria: a un costo sustancialmente menor y con verdadera eficiencia”.

Tras la votación, el congresista de Salvación Nacional sostuvo que esas salas concentran el mayor retraso dentro de la jurisdicción. Según afirmó, la entidad tiene cerca de 37 subcasos, aunque solo hay decisiones parciales en seis de ellos.

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De la misma manera, Gómez también cuestionó el avance de los macrocasos en la JEP, ya que “el procedimiento que se dio a sí misma la JEP no ha permitido cumplir su misión”, afirmó el senador durante una rueda de prensa posterior al primer debate.

El congresista consideró que la demora en estos casos afecta a exintegrantes de las antiguas guerrillas y a miembros de la fuerza pública sin mando, cuyos expedientes aún no tienen una definición judicial.

“Son los que nada ven resolver su situación jurídica” frente a hechos relacionados con el conflicto, señaló. Por eso, según el senador, plantea una diferenciación entre los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y quienes, según él, tienen una participación de menor nivel o no podrían ser considerados autores o instigadores de ese tipo de delitos.

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El proyecto establece un régimen de transición para proteger los derechos de las víctimas y evitar que los comparecientes enfrenten condiciones más gravosas -crédito @SenadoGovCo - @JEP_Colombia/X

Gómez anticipó que buscará discutir el alcance de la reforma con la rama judicial. Su planteamiento prevé que los casos de menor responsabilidad pasen a la justicia ordinaria a través de un mecanismo expedito. Incluso, indicó que ese grupo constituye el mayor volumen de procesos pendientes. Para los acusados por delitos de lesa humanidad, en cambio, el proyecto contempla un tratamiento judicial con una jerarquía superior.

De acuerdo con Gómez, hay 346 imputados por delitos de lesa humanidad que deberían permanecer bajo un esquema diferenciado dentro del modelo que propone la reforma constitucional.

La iniciativa continuará su trámite en la plenaria del Senado de la República, donde se definirá si avanza hacia los debates restantes requeridos para modificar la Constitución.

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Los detalles del acto legislativo: cuestiona resultados y costo institucional

El informe contenido en la ponencia del proyecyo respalda el recorte con cifras sobre el funcionamiento de la JEP. Con corte al 30 de noviembre de 2025, esa jurisdicción registraba 15.325 comparecientes: 9.937 exintegrantes de las Farc, 5.167 miembros de la fuerza pública y 221 terceros civiles.

Enrique Gómez alertó por los altos costos de la JEP - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A mayo de 2026, la Sala de Reconocimiento había abierto 11 macrocasos y realizado 436 imputaciones. La ponencia señala que la JEP había emitido cuatro sentencias definitivas: dos con sanciones propias, una ordinaria y una alternativa.

El documento también reporta que entre 2019 y 2026 la JEP recibió apropiaciones por más de $4,04 billones. Para 2026, su presupuesto asciendió a $744.658 millones y su planta contó con 1.456 servidores, además de 1.218 contratistas.

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Para el ponente, estas cifras abren un debate sobre la eficiencia institucional. “La asignación de más de cuatro billones de pesos a una jurisdicción que, después de más de siete años de funcionamiento, ha producido únicamente cuatro sentencias definitivas plantea un legítimo debate”, afirma el informe.