Colombia

Petro ‘vació’ a la ministra de Vivienda en pleno consejo de ministros y la interrumpió: “Usted tiene un presidente, y un chat conmigo”

En redes sociales acusaron al mandatario de manejar un “liderazgo” cuestionable, y que el tono con la funcionaria fue “abiertamente violento”

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El presidente, incluso, interrumpió en
El presidente, incluso, interrumpió en repetidas ocasiones a la ministra de Vivienda - crédito captura de pantalla redes sociales/X

El consejo de ministros de la noche del 21 de octubre de 2025 estuvo acalorado, incluyó el despido del viceministro del agua y un fuerte regaño contra la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas, en cuanto a la gestión de la cartera en materia de agua.

De hecho, hubo una fuerte discusión entre la ministra y el mandatario que cuestionó a la ministra Rivas por no haberlo notificado sobre el bajo presupuesto destinado al sector de agua potable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La funcionaria, visiblemente incómoda, explicó: “Firmamos un Conpes para aviones de guerra y me dolió hacerlo, porque la prioridad debe ser el agua”.

Sus palabras reflejaron una discrepancia respecto a las prioridades del Ejecutivo, lo que elevó la tensión en la sala.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMinistra de ViviendaConpesAguaRegañoViceministro del aguaColombia-Noticias

Más Noticias

Así reaccionó Laura González a “el puño” que Karina García le dio en medio de declaraciones por supuesto romance con su expareja

Las dos figuras de ‘La casa de los famosos Colombia’ aclararon los rumores sobre envidias y triángulos amorosos, dejaron claro que cada una sigue su propio camino y que la supuesta rivalidad es cosa del pasado

Así reaccionó Laura González a

Se definió el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo: esta fue la decisión que tomó el Movistar Team con el colombiano

El ciclista colombiano, que regresó al equipo en 2024, tenía en duda su continuidad, pese a ser uno de los pilares fundamentales en la estrategia deportiva de la escuadra española

Se definió el futuro de

Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, habló del fallo que absolvió al expresidente por soborno y fraude procesal: “Debe cumplir”

El abogado Jaime Lombana se refirió a las interceptaciones de las llamadas entre Diego Cadena y el exmandatario, consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Bogotá

Jaime Lombana, abogado de Álvaro

David Mackalister habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, después del Mundial Sub-20: “Tiene la cabeza en otro lado”

El futbolista, figura con la Tricolor al marcar cinco goles en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa, tendría un preacuerdo con Cruzeiro, de Brasil, por lo que su salida de Millonarios estaría definida

David Mackalister habló sobre la

La Barbie colombiana termina amistad con Marcela Reyes tras filtrar mensajes privados: “Yo merezco gente firme”

La ‘influencer’ Tatiana Murillo señaló que su distanciamiento con la DJ es por una supuesta deslealtad y desacuerdo comerciales en una empresa de eventos

La Barbie colombiana termina amistad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Laura González a

Así reaccionó Laura González a “el puño” que Karina García le dio en medio de declaraciones por supuesto romance con su expareja

La Barbie colombiana termina amistad con Marcela Reyes tras filtrar mensajes privados: “Yo merezco gente firme”

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

Shakira reveló cómo fue el proceso con Ed Sheeran y Beéle para nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: “Sabía que aportaría algo nuevo”

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Deportes

Se definió el futuro de

Se definió el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo: esta fue la decisión que tomó el Movistar Team con el colombiano

David Mackalister habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, después del Mundial Sub-20: “Tiene la cabeza en otro lado”

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA