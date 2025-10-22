Petro ‘vació’ a la ministra de Vivienda en pleno consejo de ministros y la interrumpió: “Usted tiene un presidente, y un chat conmigo”

El presidente, incluso, interrumpió en repetidas ocasiones a la ministra de Vivienda - crédito captura de pantalla redes sociales/X

El consejo de ministros de la noche del 21 de octubre de 2025 estuvo acalorado, incluyó el despido del viceministro del agua y un fuerte regaño contra la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas, en cuanto a la gestión de la cartera en materia de agua.

De hecho, hubo una fuerte discusión entre la ministra y el mandatario que cuestionó a la ministra Rivas por no haberlo notificado sobre el bajo presupuesto destinado al sector de agua potable.

La funcionaria, visiblemente incómoda, explicó: “Firmamos un Conpes para aviones de guerra y me dolió hacerlo, porque la prioridad debe ser el agua”.

Sus palabras reflejaron una discrepancia respecto a las prioridades del Ejecutivo, lo que elevó la tensión en la sala.