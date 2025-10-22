Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

La banda de los Shottas forma parte de las negociaciones de paz con el Gobierno Petro, a través de los llamados Espacios de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Red social Facebook/Los Shottas

Un presunto miembro de la banda criminal urbana los Shottas, cuya injerencia criminal se concentra en Buenaventura (Valle del Cauca) difundió un audio en el que se declaró como “objetivo militar” al contralor Distrital del municipio, José Alfredo Lobato Monsalvo, y en el que se le exige abandonar la población.

Lobato Monsalvo ya había sido víctima de intimidaciones en febrero de 2025, cuando denunció ante las autoridades haber recibido mensajes amenazantes por medio de WhatsApp.

En esos mensajes, desconocidos lo insultaron y lo hostigaron con frases como “hueles a muerto”, lo que motivó la presentación de una denuncia formal y la solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que iniciara investigaciones orientadas a identificar a los responsables y garantizar la seguridad del funcionario.

En la grabación de voz que circuló se escucha a un individuo que se identifica como integrante del grupo criminal, que en la actualidad forma parte de las negociaciones de paz con el Gobierno Petro a través de los llamados Espacios de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana.

No es la primera vez que el contralor de Buenaventura es amenazado: en febrero de 2025, el funcionario denunció intimidaciones que recibió por WhatsApp - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Seguimos aquí con la estructura. O sea, ‘mero shotta’. Y le quiero mandar un mensaje al señor contralor, José Alfredo Lobato: que se aleje de Buenaventura. Tenemos orden explícita del cabecilla de arriba a darle de baja. A partir de hoy, objetivo militar declarado por la banda los Shottas. Y eso no es un juego,. ¿Pa’ qué van a creer que esto es un juego? Esto es serio. Ojo pues, José Alfredo Lobato, vuelvo y lo repito, señor contralor Distrital de Buenaventura, banda los Shottas, objetivo militar“, se escucha en la grabación publicada por el portal Noticias 24/7.

La amenaza contra Lobato obligó a la intervención del Consejo Nacional de Contralores. El presidente del organismo, Carlos Arturo Wilches, manifestó públicamente su rechazo a estos hechos y solicitó el fortalecimiento de las medidas de protección para Lobato.

“El Consejo Nacional de Contralores expresa su profunda preocupación y rechaza enfáticamente las amenazas de las que viene siendo víctima nuestro compañero José Alfredo Lobato, contralor de Buenaventura”, aseguró Wilches a medios locales.

Además, el funcionario hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía para que adopten acciones efectivas: “No vamos a permitir que la intimidación ni la violencia afecten la buena labor que vienen haciendo los organismos de control en el país”, subrayó.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron investigaciones para verificar la autenticidad del audio y determinar si existe una relación directa entre las amenazas y los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría de Buenaventura. La entidad reportó hallazgos por más de 30.000 millones de pesos en las últimas vigencias, lo que podría haber motivado la reacción de los grupos criminales que operan en la región.

En la grabación, el individuo asegura que hay una "orden explícita del cabecilla de arriba a darle de baja" al contralor de Buenaventura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comunicado de los Shottas con el que negaron la amenaza

Pese a la existencia del audio, el grupo criminal difundió un comunicado escrito en el que negó las intimidaciones contra Lobato Monsalvo.

“Como organización LOS SHOTTAS no tenemos nada que ver con un video que anda circulando por las redes sociales donde sale una persona expresando ser miembro de nuestra organización. En el video pronuncia amenazas a un contralor del Distrito de Buenaventura donde le exige que se debe ir de la ciudad” (sic), se lee en el texto del grupo criminal urbano.

“Nuestra organización nada tiene que ver con este tipo de pronunciamientos. Sabemos que hay personas que pretenden dañar el buen nombre de nuestra organización LOS SHOTTAS. Cada vez más desmentiremos los falsos pronunciamientos que hacen a nuestro nombre y así mismo los actos vandálicos en los cuales nos quieran nombrar para levantar falsas acusaciones. Rechazamos este tipo de acciones (sic)”, concluyó la misiva.

Los Shottas aseguraron que la grabación no fue difundida por algún integrante del grupo criminal urbano - crédito Los Shottas