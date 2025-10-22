Colombia

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

En la grabación, una persona que se identificó como integrante del grupo criminal urbano y que negocia con el Gobierno Petro, le exigió al funcionario marcharse del municipio

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
La banda de los Shottas
La banda de los Shottas forma parte de las negociaciones de paz con el Gobierno Petro, a través de los llamados Espacios de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Red social Facebook/Los Shottas

Un presunto miembro de la banda criminal urbana los Shottas, cuya injerencia criminal se concentra en Buenaventura (Valle del Cauca) difundió un audio en el que se declaró como “objetivo militar” al contralor Distrital del municipio, José Alfredo Lobato Monsalvo, y en el que se le exige abandonar la población.

Lobato Monsalvo ya había sido víctima de intimidaciones en febrero de 2025, cuando denunció ante las autoridades haber recibido mensajes amenazantes por medio de WhatsApp.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esos mensajes, desconocidos lo insultaron y lo hostigaron con frases como “hueles a muerto”, lo que motivó la presentación de una denuncia formal y la solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que iniciara investigaciones orientadas a identificar a los responsables y garantizar la seguridad del funcionario.

En la grabación de voz que circuló se escucha a un individuo que se identifica como integrante del grupo criminal, que en la actualidad forma parte de las negociaciones de paz con el Gobierno Petro a través de los llamados Espacios de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana.

No es la primera vez
No es la primera vez que el contralor de Buenaventura es amenazado: en febrero de 2025, el funcionario denunció intimidaciones que recibió por WhatsApp - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Seguimos aquí con la estructura. O sea, ‘mero shotta’. Y le quiero mandar un mensaje al señor contralor, José Alfredo Lobato: que se aleje de Buenaventura. Tenemos orden explícita del cabecilla de arriba a darle de baja. A partir de hoy, objetivo militar declarado por la banda los Shottas. Y eso no es un juego,. ¿Pa’ qué van a creer que esto es un juego? Esto es serio. Ojo pues, José Alfredo Lobato, vuelvo y lo repito, señor contralor Distrital de Buenaventura, banda los Shottas, objetivo militar“, se escucha en la grabación publicada por el portal Noticias 24/7.

La amenaza contra Lobato obligó a la intervención del Consejo Nacional de Contralores. El presidente del organismo, Carlos Arturo Wilches, manifestó públicamente su rechazo a estos hechos y solicitó el fortalecimiento de las medidas de protección para Lobato.

“El Consejo Nacional de Contralores expresa su profunda preocupación y rechaza enfáticamente las amenazas de las que viene siendo víctima nuestro compañero José Alfredo Lobato, contralor de Buenaventura”, aseguró Wilches a medios locales.

Además, el funcionario hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía para que adopten acciones efectivas: “No vamos a permitir que la intimidación ni la violencia afecten la buena labor que vienen haciendo los organismos de control en el país”, subrayó.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron investigaciones para verificar la autenticidad del audio y determinar si existe una relación directa entre las amenazas y los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría de Buenaventura. La entidad reportó hallazgos por más de 30.000 millones de pesos en las últimas vigencias, lo que podría haber motivado la reacción de los grupos criminales que operan en la región.

En la grabación, el individuo
En la grabación, el individuo asegura que hay una "orden explícita del cabecilla de arriba a darle de baja" al contralor de Buenaventura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comunicado de los Shottas con el que negaron la amenaza

Pese a la existencia del audio, el grupo criminal difundió un comunicado escrito en el que negó las intimidaciones contra Lobato Monsalvo.

Como organización LOS SHOTTAS no tenemos nada que ver con un video que anda circulando por las redes sociales donde sale una persona expresando ser miembro de nuestra organización. En el video pronuncia amenazas a un contralor del Distrito de Buenaventura donde le exige que se debe ir de la ciudad” (sic), se lee en el texto del grupo criminal urbano.

“Nuestra organización nada tiene que ver con este tipo de pronunciamientos. Sabemos que hay personas que pretenden dañar el buen nombre de nuestra organización LOS SHOTTAS. Cada vez más desmentiremos los falsos pronunciamientos que hacen a nuestro nombre y así mismo los actos vandálicos en los cuales nos quieran nombrar para levantar falsas acusaciones. Rechazamos este tipo de acciones (sic)”, concluyó la misiva.

Los Shottas aseguraron que la
Los Shottas aseguraron que la grabación no fue difundida por algún integrante del grupo criminal urbano - crédito Los Shottas

Temas Relacionados

Los ShottasContralor de BuenaventuraJosé Alfredo Lobato MonsalvoAudioAmenaza de muerteColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Luego de ser tercera en el Mundial de Chile, el equipo de César Torres volverá para un certamen en el que los cafeteros están en deuda hace más de tres décadas

Cuándo se volverán a reunir

Cayó red de estafa inmobiliaria con energía robada en Bogotá: buscaba vender lotes ilegales por $15 millones

Según explicaron las autoridades, los criminales buscaban estafar a familias humildes instaladas en la vereda Quiba, al sur de la capital

Cayó red de estafa inmobiliaria

Procuraduría anunció investigación a funcionarios de Migración Colombia por permitir salida de un bebé con documentos falsos hacia España

El caso tiene como protagonista a Natalia Vidales Martelo, que representó a Cartagena en el Reinado del Mar en 2010

Procuraduría anunció investigación a funcionarios

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Luego del combate de la modelo ante Karely Ruíz, esta se reencontró con su excompañera de ‘La casa de los famosos Colombia’, pero su encuentro causó inquietudes

Interacción de Karina García y

Vicky Dávila agradeció a Álvaro Uribe, que destacó su cubrimiento del caso fallado a su favor: “La justicia le reconoció su inocencia”

La precandidata presidencial por el movimiento Valientes respondió al mensaje del expresidente de la República, que agradeció a los medios de comunicación por su registro del proceso judicial en su contra, del cual fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá

Vicky Dávila agradeció a Álvaro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

ENTRETENIMIENTO

Interacción de Karina García y

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

Deportes

Millonarios también se quedaría sin

Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay

La selección Colombia femenina sería campeona de la Liga de Naciones Conmebol: esta es la razón