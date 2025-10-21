Unión de Partidos Latinoamericanos aplaudió fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto en segunda instancia de todos los cargos en su contra, con un fallo vehemente del Tribunal Superior de Bogotá - crédito Luisa González/REUTERS

La absolución del expresidente de la República Álvaro Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia tumbó la sentencia de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, generó reacciones en el ámbito político regional; especialmente entre los partidos de centroderecha, que están agrupados en la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA).

En un comunicado difundido tras conocerse el fallo, la organización expresó su satisfacción por el fallo proferido por la Sala Penal del referido tribunal, que con dos conceptos positivos, como el de los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa, y el salvamento de voto de Leonor Oviedo, togada integrante de esta célula judicial, desestimó los cargos contra el ex jefe de Estado, en segunda instancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Desde UPLA celebramos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que, con una durísima crítica a la sentencia de primera instancia, absolvió al presidente Uribe respecto de los falsos delitos sobre los que había sido acusado”, expresó la organización, que representa a partidos y movimientos de esta corriente ideológica de 18 países de América Latina y actúa como la rama regional de la Unión Internacional Demócrata (IDU).

Con este mensaje, la UPLA celebró decisión de absolver al expresidente Álvaro Uribe - crédito @Red_UPLA/X

Es válido destacar que la Unión de Partidos Latinoamericanos fue fundada en 1992 en Cochabamba (Bolivia) y uno de sus pioneros fue el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Entre los argumentos para que se fundara, la UPLA surgió como una opción ante la negativa de la Organización Demócrata Cristiana de América (Odca) a admitir partidos que no pertenecieran al movimiento demócrata cristiano.

Actualmente, la UPLA agrupa partidos miembros provenientes de más de 20 países del continente. En el plano político, la organización impulsa la libertad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo en los países de la región; de ahí de que su pronunciamiento tenga eco en la región. “Reiteramos nuestro respaldo y admiración a Álvaro Uribe”, se reafirmó en su mensaje, en el que apoyaron la investidura y trayectoria del expresidente.

El fallo que favoreció a Álvaro Uribe Vélez, declarado inocente

En una decisión considerada histórica, que fue expuesta en más de cuatro horas por el magistrado Manuel Merchán, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente de las acusaciones por fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión se dio tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso y concluir que no existió suficiente evidencia para demostrar la responsabilidad penal del exmandatario.

El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, revocó la condena contra Alvaro uribe por soborno en la actuación penal, en el evento del exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien piden que se le investigue por falso testimonio.

El caso se inició a partir de denuncias sobre posibles manipulaciones de testigos para favorecer la posición jurídica de Uribe en otros procedimientos judiciales. Sin embargo, se determinó que las actuaciones señaladas no configuraron los delitos imputados; pues los magistrados señalaron que las pruebas no lograban acreditar que el político hubiera participado de manera directa o indirecta en las conductas investigadas.

Durante el proceso, la defensa del exmandatario argumentó que no existieron acciones ilegales y que las comunicaciones con testigos respondieron a estrategias jurídicas legítimas, lo cual fue considerado por los magistrados al momento de dictar el fallo absolutorio. En específico, el tribunal desestimó que fuera Uribe Vélez el determinador de conductas endilgadas a su abogado, Diego Cadena, al no haber evidencia suficiente.

Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y en la actualidad funge como líder del Centro Democrático - crédito @alvarouribevel/X

“No se acreditó ni directa, ni indirectamente, que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado la comisión del delito de soborno en actuación penal”, dijo Merchán en su pronunciamiento, referente a los señalamientos hechos por Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; Eurídice Cortés, alias Diana, y Juan Guillermo Monsalve, todos exparamilitares, que entregaron testimonios que no lograron demostrar la culpabilidad del expresidente.

Un aspecto clave fue que se declarara ilegal la interceptación telefónica hecha al expresidente, que se produjo por error, pues el número telefónico objeto de escuchas pertenecía al excongresista Nilton Córdoba. “Hubo vulneración al derecho a la intimidad”, afirmó el magistrado Merchán, en una determinación que fue considerada bisagra para el desenlace del fallo comunicado, contra el que procede el recurso de casación.