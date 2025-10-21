María Fernanda Cabal aseguró que insistirán a Álvaro Uribe para que sea fórmula vicepresidencial en 2026 tras el fallo que lo absolvió: “Volveremos a ganar”

María Fernanda Cabal senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático para 2026 - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El martes 21 de octubre de 2025 el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe del delito de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal confirmó a medios de comunicación que le pedirán al expresidente Álvaro Uribe que sea fórmula vicepresidencial para el 2026.

“Álvaro Uribe será candidato al Senado o seguramente candidato a la vicepresidencia. Volveremos a ganar. Volveremos a encausar a Colombia por el rumbo que se merece", indicó Cabal.

Cuando fue consultada de si le insistirán a Álvaro Uribe para ser fórmula vicepresidencial, la senadora del Centro Democrático expresó que “usted en política puede cambiar de opinión. Lo importante es saber que fue una persecución judicial sin precedentes. Nos reconforta que existan garantías judiciales”, aseguró Cabal.

María Fernanda Cabal insistirá en que Uribe sea fórmula vicepresidencial - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Para la senadora María Fernanda Cabal, el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá “confirma lo que millones de colombianos siempre supimos: que Uribe fue víctima de una estrategia política diseñada para silenciar su liderazgo e intentar destruir su legado”.

Además, aseguró que “el Tribunal desmontó por completo la teoría amañada del plain view y dejó en evidencia la violación al derecho a la intimidad, así como la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas que usaron como fundamento. Si se caen las escuchas, se cae toda la infamia”, afirmó Cabal, aludiendo a la decisión que calificó como ilícitas e ilegales dichas interceptaciones.

La senadora también destacó que no existe una sola prueba real que vincule al expresidente como determinador de ofrecimientos ilícitos por parte del abogado Cadena.

“Con esta absolución, cae una de las canalladas judiciales más grandes de nuestra historia reciente”, agregó.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“La persecución terminó. Ahora viene la reivindicación. Presidente @AlvaroUribeVel, Colombia lo necesita en el Congreso de la República en 2026. Vamos con su orientación a devolverle la dignidad al Estado, recuperar el orden institucional y restablecer la confianza en nuestra democracia”, expresó Cabal en su cuenta de X.

La Senadora advirtió que este caso debe dejar un precedente para proteger la justicia de la manipulación política: “Nunca más podemos permitir que los enemigos de la democracia usen las instituciones para destruir al adversario”.

Otras reacciones

El vicepresidente del Senado, Alirio Barrera, no oculto el respaldo a Uribe Vélez, y en sus redes sociales compartió un mensaje de apoyo en el que asegura que el político es inocente de todo los cargos que le fueron imputados, además, de dar a entender que aún tiene trabajo que hacer por el país.

“URIBE LIBRE, #URIBEINOCENTE ¡Colombia lo necesita! #HágalePariente que estamos con usted“.

Otro hombre que no dudo en pronunciarse fue Miguel Uribe Londoño, precandidato del Centro Democrático y padre del fallecido senador y miembro del mismo partido, Miguel Uribe Turbay. En su publicación en la red social X, afirmó que el exgobernador de Antioquia, es un hombre a seguir por la dedicación y trabajo que a realizado en pro de Colombia.

“El presidente @AlvaroUribeVel es un colombiano ejemplar que ha dedicado su vida a esta gran nación”, escribió el funcionario.

Luego de dos horas de lectura del fallo de más de 700 páginas y 2.000 párrafos, se ha escuchado la primera decisión: “La sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Ramírez y en su lugar lo absuelve”, afirmó en la lectura Merchán".

Luego de dos horas de lectura del fallo de más de 700 páginas y 2.000 párrafos, se ha escuchado la primera decisión - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Palabras que dieron cabida la reacción del Centro Democrático reafirmando la decisión: “ATENCIÓN: Tribunal Superior de Bogotá absuelve, en segunda instancia, al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno en actuación penal y compulsa copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez, “dada su reconocida mendacidad”.