Colombia

Fuerzas Militares impulsan la comercialización de productos campesinos que busca alejarse del pasado ligado a la hoja de coca

Más de 1,4 toneladas de marañón y miel fueron transportadas desde Puerto Carreño a Bogotá, beneficiando a cientos de productores y fortaleciendo la economía regional

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La operación conjunta permitió que 738 personas mejoraran sus ingresos y visibilidad comercial, facilitando el traslado de productos agrícolas y promoviendo el desarrollo económico en la región - crédito prensa Fuerza Aeroespacial Colombiana

El despliegue coordinado de la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana permitió que más de 1,4 toneladas de productos del Vichada llegaran al mercado nacional, fortaleciendo la economía local y aumentando la visibilidad de la oferta regional.

Esta iniciativa facilitó el acopio y transporte de 940 kilogramos de marañón y 500 kilogramos de miel desde Puerto Carreño hasta Bogotá, beneficiando de manera directa a 738 personas vinculadas a gremios agrícolas de la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para la realización de esta operación, la Patrulla Logística de Combate del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51 y una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) facilitaron el traslado multimodal de la carga desde el departamento hasta la capital del país.

El despliegue conjunto de la
El despliegue conjunto de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana permitió transportar más de 1,4 toneladas de productos del Vichada a Bogotá, fortaleciendo la economía local - crédito prensa Fuerza Aeroespacial Colombiana

La acción forma parte del proyecto “Alianza para una Comercialización Visible Producto del Vichada”, una estrategia que articula recursos y capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, la Gobernación del Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

La operación se diseñó para asegurar que los pequeños productores de la región cuenten con los medios necesarios para comercializar productos derivados del marañón y la miel, dos de los principales bienes agrícolas del oriente colombiano.

La expectativa es transportar en la ruta Puerto Carreño-Bogotá cerca de 2.380 kilogramos de marañón, reforzando así los encadenamientos productivos locales.

Un beneficio directo para centenas de familias

La participación activa de la comunidad resultó determinante, dado que 738 personas vieron mejorada su calidad de vida y capacidad de negociación en los mercados regionales.

La operación benefició directamente a
La operación benefició directamente a 738 personas vinculadas a gremios agrícolas, facilitando la comercialización de marañón y miel en el mercado nacional - crédito prensa Fuerza Aeroespacial Colombiana

Voceros del proyecto resaltaron que gracias a la cadena logística y el apoyo institucional, los productos del Vichada lograron superar barreras geográficas e infraestructurales.

Modelo integral de desarrollo: de la coca al cacao

El trabajo de las Fuerzas Militares en Vichada trascendió el acompañamiento logístico, incidiendo en la transformación económica del territorio. Desde 2012, la Fuerza Aeroespacial Colombiana lidera en el municipio de Cumaribo el denominado Proyecto Productivo del Alto Vichada para el Triángulo del Cacao, que promueve la sustitución de cultivos de coca por cacao.

El coronel Iván Eduardo Sánchez Lozano, jefe del Centro de Acción Integral de la FAC, indicó en diálogo con Infobae Colombia que el proyecto arrancó con 50 familias y 50 hectáreas de cacao, y actualmente 850 familias cultivan más de 500 hectáreas del mencionado fruto. El objetivo es declarar al departamento libre de cultivos de coca hacia finales de 2026.

El modelo vincula al sector privado mediante acuerdos comerciales como el firmado con la empresa Casa Luker, garantizando la compra directa del cacao a precios internacionales, entre $30.000 y $34.000 por kilo.

Según el coronel Sánchez, estos valores superan los precios de la pasta base de coca en la región y han motivado un cambio voluntario hacia la producción legal.

El traslado multimodal incluyó la
El traslado multimodal incluyó la participación de la Patrulla Logística de Combate y una aeronave C-130 Hércules, asegurando la llegada de los productos a la capital - crédito prensa Fuerza Aeroespacial Colombiana

Apoyo humanitario y formación técnica para los campesinos

La estrategia integral desarrollada por la FAC incluye brigadas médicas, acompañamiento en educación y capacitaciones técnicas para productores rurales. Los agricultores reciben formación en la Granja Escuela de Casa Luker en Caldas, fortaleciendo sus capacidades y optimizando la calidad del cacao destinado a los mercados nacionales e internacionales.

El transporte del cacao vía aérea y terrestre se realiza desde los centros de acopio en la inspección de Güerima, facilitando la llegada del producto a grandes centros urbanos como Bogotá. El Ejército Nacional colabora en el traslado de los agricultores desde la región hasta los centros de formación en Pereira y Manizales, fortaleciendo así el círculo virtuoso de desarrollo legal.

La articulación entre entidades públicas, las Fuerzas Militares, el sector productivo y las comunidades locales impulsó el modelo de sustitución de cultivos ilícitos y la consolidación de cadenas de valor enfocadas en el cacao, el marañón y la miel.

Las hectáreas sembradas con coca se han reducido en más del 70% gracias a la persistencia de esta estrategia.

Temas Relacionados

Sustitución de cultivosFuerza Aeroespacial ColombianaArmada de ColombiaVichadaCacaoColombia-Noticias

Más Noticias

David Vélez, dueño de Nu Bank, alertó sobre la crisis entre Estados Unidos y Colombia: “Cualquiera saldría corriendo”

La incertidumbre generada por la confrontación diplomática impulsa a empresarios y analistas a buscar alternativas para proteger el crecimiento nacional

David Vélez, dueño de Nu

Tensiones con Estados Unidos podrían terminar beneficiando políticamente a Petro: “Puede darle votos”, señaló analista

Las acusaciones del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro y la suspensión de la ayuda estadounidense a Colombia abrieron un nuevo frente diplomático que podría redefinir los equilibrios políticos y económicos en la región

Tensiones con Estados Unidos podrían

Regulación de reclutamiento y financiamiento de mercenarios colombianos: esto dice el proyecto de ley

El Ministerio de Defensa y un grupo de congresistas buscan terminar con una problemática en la que han participado alrededor de 3.000 connacionales en los últimos años

Regulación de reclutamiento y financiamiento

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

El lateral colombiano no continuará en Boca Juniors de cara a la temporada 2026 y apunta a continuar su carrera en uno de los clubes más importantes del rentado nacional

Frank Fabra abrió la puerta

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

El formato grabado en República Dominicana dio inicio a su segunda temporada y la cantante y expareja de Westcol no tardó en captar la atención de los seguidores del programa

Valka se sumó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valka se sumó a la

Valka se sumó a la segunda temporada de ‘La casa de Alofoke’ y ya se hace notar en redes sociales

Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló detalles de la difícil enfermedad que padece

Karely Ruiz le respondió a Yaya Muñoz tras retarla a subirse al ‘ring’: “Yo voy a pelear con gente viral”

A Mariam Obregón le preguntaron si su futuro esposo la deja ir a ‘La casa de los famosos’: “No tengo por qué pedir permiso”

Revelan hallazgos en el cuerpo de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’: nuevos datos para la investigación

Deportes

Frank Fabra abrió la puerta

Frank Fabra abrió la puerta a uno de los grandes del futbol colombiano: “¿Por qué no?”

EN VIVO Millonarios vs. Atlético Bucaramanga, fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II: los azules se juegan todo ante el Leopardo

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

Figura de Santa Fe tendría hasta seis ofertas para salir del club: fue esencial para la décima estrella

Sebastián Villa se pronunció en redes sociales luego del fallo de absolución: “Gracias”